تساوی تیم ملی نوجوانان در دیدار دوستانه مقابل تایلند

تیم ملی نوجوانان در اولین دیدار دوستانه خود در اردوی تایلند به مصاف تیم نوجوانان این کشور رفت و به تساوی یک بر یک رسید.

جوان آنلاین: به نقل از فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران عصر امروز در دیدار دوستانه‌ای پشت در‌های بسته به مصاف تایلند رفت. کادر فنی در این بازی، که با هدف سنجش برنامه‌های تاکتیکی برگزار شد، تمرکز اصلی را روی اجرای اصول بازی در مراحل مختلف گذاشت.

در نیمه اول، بازیکنان فاز‌های انتقال منفی و انتقال مثبت و همچنین ضربات ایستگاهی را در شرایط واقعی مسابقه آزمودند. تیم در این بخش توانست در فاز تهاجمی موقعیت‌های متعددی ایجاد کند و کادر فنی کار روی تکمیل این موقعیت‌ها را ادامه خواهد داد.

در نیمه دوم، ایران با چند تعویض، با سیستمی متفاوت به میدان رفت تا بازیکنان بازی در ساختار و شرایط دیگری را هم تجربه کنند. در این بخش، حملات تیم ادامه داشت و امیرمحمد زارعی توانست برای ایران گلزنی کند. این دیدار با تساوی یک‌بریک به پایان رسید.

یکی از دستاورد‌های این بازی برای تیم، تجربه رقابت در هوای گرم و مرطوب بود که با شرایط آب‌وهوایی لائوس شباهت دارد. بازیکنان در این دیدار فرصت پیدا کردند با چنین شرایطی آشنا شوند و این تجربه می‌تواند به سازگاری بیشتر آنها با آب‌وهوا در مسابقات انتخابی کمک کند.

کادر فنی با جمع‌بندی نکات این بازی، برنامه‌های تمرینی روز‌های آینده را ادامه می‌دهد و خودش را برای بازی دوستانه با هنگ کنگ آماده‌می‌کند.

تایلند در انتخابی جام ملت‌های آسیا میزبان کشور‌های عراق، هنگ کنگ، چین تایپه و مالدیو در گروه B است.