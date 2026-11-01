جوان آنلاین: الکسی پوشکوف، عضو کمیته قانون اساسی شورای فدراسیون روسیه شامگاه یکشنبه در کانال تلگرام خود نوشت: «انفجار کوکتل مولوتوف در پاریس ادامه دارد.»

به گزارش ایسنا، این سناتور ارشد روس در ادامه افزود: «امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به‌رغم تمام وعده‌هایش برای اقدام قاطع، قادر به برقراری نظم نیست. از طرف دیگر، به دلایلی، ممکن است او در ادامه این اعتراضات؛ اعتراضاتی که به گفته کارشناسان فرانسوی توسط کسی هدایت و تامین مالی می‌شود، ذینفع باشد.»

اعتراضات در فرانسه از اواسط ماه سپتامبر آغاز شد، زمانی که دانش‌آموزان دبیرستانی در حومه پاریس به خیابان‌ها آمدند تا خواستار شرایط بهتر مدارس شوند. سپس شهروندانی که از افزایش قیمت‌ها ناراضی بودند به آنها پیوستند و تظاهرات به مناطق دیگر گسترش یافت.