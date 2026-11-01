سفارت پاکستان در تهران شایعات در مورد حمله به سفیر این کشور را تکذیب کرد

جوان آنلاین: سفارت پاکستان در تهران با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «از انتشار برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و سایر محافل درباره جناب آقای عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، مطلع شده [ایم].»

به گزارش ایرنا، این بیانیه ادامه داد: «این سفارتخانه تأکید می‌کند که گزارش‌های منتشرشده کاملاً بی‌اساس بوده و هیچ‌گونه صحت و اعتبار واقعی ندارند.»

به گزارش ایرنا، تعدادی از حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی در روز‌های اخیر با انتشار ویدئویی ناواضح مدعی شده‌بودند که سفیر پاکستان در تهران مورد حمله قرار گرفته است.