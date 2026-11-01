کد خبر: 1387940
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۸
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار در اولویت باشد

3 رئیس‌جمهور در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت ضمن بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی، بر ضرورت هدایت منابع به سمت اولویت‌های اساسی، به‌ویژه حمایت از معیشت اقشار کم‌برخوردار، تأکید کرد.

جوان آنلاین: جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی، گزارش‌های تفصیلی خود را از آخرین وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف ارائه کردند. این گزارش‌ها شامل بررسی روند تحولات و عملکرد شاخص‌های کلان و بخشی اقتصاد، وضعیت متغیر‌های اقتصادی، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو و ارزیابی اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف بود.

در ادامه، راهکار‌های هماهنگی بین‌بخشی برای مدیریت شرایط اقتصادی، ارتقای کارآمدی سیاست‌های اجرایی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و تقویت سازوکار‌های مقابله با تکانه‌ها و مخاطرات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

پزشکیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های منسجم، هماهنگ و اثربخش برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور، بر لزوم افزایش آمادگی نظام اجرایی و اقتصادی در مواجهه با شرایط متغیر و مدیریت هوشمندانه منابع و مصارف تأکید کرد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، خواستار پرهیز جدی از هزینه‌های غیرضروری، حذف مصارف زائد، بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای و هدایت منابع به سمت نیاز‌های اساسی و اولویت‌های راهبردی کشور شد.

وی با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید خانوار‌ها و تأمین حداقل‌های معیشتی مردم باید در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت قرار گیرد، تصریح کرد که حمایت از اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر، کاهش فشار‌های اقتصادی بر خانوار‌های نیازمند و تضمین دسترسی آنان به کالا‌ها و خدمات ضروری باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری و تخصیص منابع باشد.

در این جلسه همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی مستمر میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی، تقویت انسجام سیاست‌های مالی، پولی و تجاری، ارتقای اثربخشی تصمیمات اقتصادی و پیگیری مستمر اجرای مصوبات با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی و صیانت از معیشت عمومی تأکید شد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، اقشار کم برخوردار ، وضعیت اقتصادی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

بدون شرح

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

شلیک به خودی از رسانه ملی!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

منطقه با منطق ایرانی

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار