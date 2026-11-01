قلع و قمع معترضان در سراسر اروپا

جوان آنلاین: آتش اعتراضات که از سه هفته پیش در فرانسه روشن شده بود و روز شنبه بار دیگر شعله‌ور شد، صد‌ها هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند. دیروز در آلمان نیز، همزمان با هالووین، شهر‌های مختلف به میدان حضور معترضان تبدیل شد. در سوئیس هم مردم برای اعتراض تظاهرات کردند. فصل مشترک اقدام پلیس در این کشورها، درگیری با معترضان، با بازداشت صد‌ها نفر و اقدام در جهت سرکوب اعتراضات بود.

اعتراضات مردمی در واکنش به معضلات اقتصادی در فرانسه وارد سومین هفته شد. بنا بر اعلام وزارت کشور فرانسه، ۳۲۰ هزار نفر در تظاهرات در سراسر این کشور شرکت کردند که با وقوع درگیری‌هایی میان پلیس و معترضان در پاریس، نیرو‌های پلیس با گاز اشک‌آور سعی کردند تا معترضان را متفرق و سرکوب کنند. این در حالی است که روزنامه لیبراسیون اعلام کرده بود که نیم‌میلیون معترض در سراسر کشور از جمله ۲۰۰ هزار نفر فقط در پاریس در اعتراضات مردمی روز شنبه تظاهرات کردند. آسوشیتدپرس گزارش داد که نیرو‌های پلیس فرانسه بیش از ۵۶۰ تن را در جریان اعتراضات روز شنبه بازداشت کردند. اتحادیه‌های دانشجویی فرانسه پیش‌تر از آغاز دوباره تعطیلی دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها از روز سه‌شنبه خبر دادند. شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام‌تی‌وی روز شنبه گزارش کرد که سخنگوی اتحادیه دانشجویی از دانش‌آموزان و دانشجویان خواسته است به فراخوان اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و ائتلاف مشترک اتحادیه‌ها برای مسدودسازی مراکز آموزشی پاسخ دهند. او گفت: «پنج‌شنبه نیز دوباره مراکز آموزشی را مسدود خواهیم کرد و سپس در تظاهرات پنجم نوامبر (۱۴ آبان) که کارگران اعتصاب‌کننده فراخوان آن را داده‌اند، شرکت می‌کنیم.» وی افزود: «دانشجویان امیدوارند این بار شمار بیشتری در اعتراضات حضور یابند تا نشان دهند مطالباتشان مشروع است.»

آلمان درگیر اعتراض و اعتصاب

دامنه اعتراضات به آلمان نیز گسترش یافت و شمار بیشتری از نیرو‌های پلیس آلمان در سراسر کشور مستقر شدند. همچنین فروشگاه‌های لوکس واقع در برلین، برای اقدامات احتیاطی و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی، شیشه‌های ویترین خود را با تخته پوشاندند. روز شنبه، همزمان با برگزاری مراسم هالووین، تظاهراتی در سراسر این کشور برگزار شد و ده‌ها هزار نفر در جنبش جدیدی در آلمان که رهبری آن را جوانان برعهده دارند و با عنوان «نسل از پس این کار برمی‌آید!» در اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی، کمبود بودجه مدارس و دانشگاه‌ها، نگرانی‌های زیست‌محیطی و احتمال بازگرداندن خدمت سربازی اجباری راهی خیابان‌ها شدند. این اعتراضات در شهر‌های بزرگ آلمان، از جمله برلین، فرانکفورت، کلن و مونیخ برگزار شد. در کلن و هامبورگ خودرو‌های آب‌پاش و نیرو‌های پلیس ضدشورش به محل اعزام شدند. پلیس کلن اعلام کرد پس از آنکه برخی از معترضان در جریان راهپیمایی در مرکز شهر اقدام به منفجر کردن مواد آتش‌بازی کردند، از خودرو‌های آبپاش استفاده شده است. پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اقدامات ما متوجه آشوبگران و افراد خشونت‌طلب است، نه شرکت‌کنندگان مسالمت‌جو در تظاهرات.» در هامبورگ، نیرو‌های پلیس ضدشورش پس از آن واکنش نشان دادند که موانع به آتش کشیده شدند و به کارکنان خدمات امدادی حمله شد. پلیس اعلام کرد: «شمار حوادثی که در آن نیرو‌های امدادی هدف پرتاب مواد آتش‌زا و اقلام ساختمانی قرار می‌گیرند، افزایش یافته است. نیرو‌های پلیس ضدشورش ما برای مقابله با این وضعیت بلافاصله وارد عمل می‌شوند.» در فرانکفورت، پلیس اعلام کرد کوکتل مولوتوف‌ها به سمت نیرو‌های امدادی پرتاب شده و شیشه ویترین مغازه‌ها شکسته شده است. این حوادث باعث شد بخشی از خیابان تجاری زایل مسدود شود. همچنین پس از شکسته شدن شیشه‌های یک فروشگاه اسلحه، مأموران پلیس یک مظنون را بازداشت کردند و دو قبضه سلاح را نیز ضبط کردند. در ادامه این تحولات، دیروز، اعتصاب ۷ /۳ میلیون کارگر در بخش صنایع فلزی و خودروسازی آلمان و برق هم آغاز شد. این اعتصابات هم در اعتراض به حقوق و دستمزد از بامداد یک‌شنبه، اول نوامبر، پس از پایان مهلت قانونی منع اعتصاب، آغاز شد. پلیس آلمان پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز در چند شهر این کشور، بیش از ۲۰۰ نفر را بازداشت کرد.

پلیس سوئیس علیه معترضان

اعتراضات «نسل زد» به سوئیس هم رسید. شهر‌های زوریخ و بازل سوئیس عصر شنبه شاهد اعتراضات جوانان بودند که با درگیری با پلیس و آتش زدن موانع، به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تر نسل - اروپا، هم‌زمان با جشن‌های هالووین، خودنمایی کرد. در زوریخ، افراد نقاب‌دار با استفاده از سطل‌های زباله و دوچرخه‌های برقی موانعی برپا کردند و آنها را به آتش کشیدند. پلیس با استفاده از ماشین‌های آبپاش برای برقراری نظم مداخله کرد. همچنین هزاران تن از معترضان در پرتغال روز شنبه علیه بحران مسکن در یکی از میادین اصلی لیسبون تجمع کردند. پرتغال در حال حاضر با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های مسکن در اروپا روبه‌رو است، به طوری که قیمت خانه‌ها و اجاره خانه‌ها در این کشور از سال ۲۰۱۷ به شدت افزایش یافته است. این اعتراضات فشار‌ها را بر دولت پرتغال برای کنار گذاشتن لایحه قانون اجاره‌ها افزایش می‌دهد، چراکه مردم این کشور معتقدند لایحه مذکور بحران مسکن را تشدید می‌کند. طی هفته‌های گذشته این اعتراضات در پرتغال شدت گرفت و نیرو‌های پلیس به دلیل نحوه برخورد با معترضان و بازداشت ده‌ها تن از آنها مورد انتقاد قرار گرفتند. ریتا سیلوا، سخنگوی جنبش مسکن تأکید کرد که هیچ نشانه‌ای از سمت دولت برای شنیدن صدای معترضان دیده نمی‌شود و اعتراضات ادامه خواهد داشت.