کد خبر: 1387930
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
سیاست » اخبار کلی
رسول سنائی‌راد

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

1 پس از دیدار رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، فرمانده کل ارتش و فرمانده کل سپاه با فرمانده معظم کل قوا حفظه‌الله تعالی، معظم‌له دستورات راهبردی و مهمی را به آنان ابلاغ فرمودند که خروجی آن را می‌توان آمادگی رزمی هوشمندانه و همه‌جانبه برای بازدارندگی حداکثری در مقابل دشمنان جنایتکار امریکایی و صهیونی به حساب آورد. 

پس از دیدار رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، فرمانده کل ارتش و فرمانده کل سپاه با فرمانده معظم کل قوا حفظه‌الله تعالی، معظم‌له دستورات راهبردی و مهمی را به آنان ابلاغ فرمودند که خروجی آن را می‌توان آمادگی رزمی هوشمندانه و همه‌جانبه برای بازدارندگی حداکثری در مقابل دشمنان جنایتکار امریکایی و صهیونی به حساب آورد.

آمادگی‌هایی که زمینه تحمیل زمان و شرایط پایان جنگ توسط نیرو‌های مسلح و ملت بزرگ ایران را به دشمن در صورت شرارت مجدد فراهم آورده و موجب خروج از وضعیت نه جنگ، نه صلح یا برداشته شدن سایه جنگ از کشور گردد. فهم چرایی و پیامد‌های این دیدار و دستورات راهبردی صادره به فرماندهان عالی جنگ، مستلزم توجه بر فرامتنی است که زمینه‌ساز آن شده است. فرامتنی که در آن نکات و موضوعاتی مهم و تعیین‌کننده وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

۱- رسیدن دشمن به موضع استیصال و درماندگی و تلاش برای جبران آن با تصاعد بحران و دست زدن به اقدامی جنون‌آمیز؛ ۲- رنگ باختن زمینه پیشبرد دیپلماسی با نقض توافق اسلام‌آباد توسط امریکا و اصرار بر تحمیل شرایط زیاده‌طلبانه و بدون مابه‌ازا مثل خروج یا رقیق‌سازی اورانیوم ۶۰ درصد و بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران؛۳- تلاش و تکاپوی میانجی‌ها برای حفظ فضای گفت‌و‌گو و جلوگیری از جنگ مجدد؛ ۴- به‌کارگیری ادبیات تهاجمی و تهدید از سوی سرکردگان باند‌های مافیایی و فاسد واشینگتن و تل‌آویو؛ ۵- تحرکات نظامی، افزایش تسلیحات و تجهیزات و نیرو‌های نظامی و گرفتن آرایش جنگی؛ ۶- سازماندهی، تجهیز و به‌کارگیری گروهک‌های تجزیه‌طلب و برانداز برای بی‌ثبات‌سازی و جنگ داخلی؛ ۷- تلاش ناموفق برای گشودن تنگه هرمز و استفاده مکرر و لو‌رفته از جنگ رسانه‌ای برای کنترل قیمت نفت و ۸- نگرانی ترامپ و باند جنایتکار همراه او از بازتاب شکست‌های امریکایی در جنگ و چالش با ایران و تأثیرگذاری آن بر رفتار انتخاباتی امریکایی‌ها.

در چنین شرایطی امریکا تلاش کرده است با سیاست هراس و فشار، امتیازاتی راهبردی از ایران در میز دیپلماسی بگیرد و آن را برای وجاهت انتخاباتی به کارگیرد که با توجه به سابقه بدعهدی و بی‌اعتباری سنگین باند حاکم بر کاخ سفید، از سوی ایران رد شده است. آخرین شگرد آنان هم ارسال نامه معاون رئیس‌جمهور امریکا به سردار رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده که از محتوای آن به «هویج و چماق» یاد شده، که سیاستی لو‌رفته است و وقتی توسط امریکا ارائه شود، بی‌اعتباری آن مضاعف هم می‌شود.

در این فرامتن که دشمن در شرایط بن‌بست راهبردی و استیصال قرار گرفته، احتمال حمله و شرارت مجدد او هم وجود دارد که لازم است، برای ممانعت از آن در مرحله اول و مقابله قدرتمندانه با آن و به‌وجود آوردن بازدارندگی معتبر و پایدار یا خروج کشور از سایه جنگ، راهبردها، عملیات‌ها، حتی راه‌کنش‌ها و شیوه‌های جنگی مناسب و مؤثر طراحی و تنظیم شود. دستورات راهبردی فرمانده معظم کل قوا در این شرایط را باید تدابیری هوشمندانه، خردمندانه و به‌هنگام برای نیل به بازدارندگی حداکثری در برابر هر سناریوی احتمالی پیش رو دید که با توکل به خدا و اطمینان به اقتدار نیرو‌های مسلح و ملت ایران پیاده و محقق خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ ، نیروهای مسلح ، ایران
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