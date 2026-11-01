جوان آنلاین: تحرکات سیاسی و نظامی ایران نشان می‌دهد که الگویی جدید از جنگ، که بخشی مهم از آن را ابهام راهبردی و توسعه غیرقابل پیش‌بینی اهداف تشکیل می‌دهد، طراحی شده است. سخنان اخیر رهبر گران‌قدر انقلاب در دیدار فرماندهان ارشد نظامی از نوع جدیدی از ابتکار عمل راهبردی در پاسخگویی به هر نوع تجاوز دشمن حکایت دارد که طبق آن عدم محدودیت جغرافیا و وجود انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن امریکایی ـ صهیون در بانک اهداف، بخش جدایی‌ناپذیر آن خواهد بود. در همین باب، احسان صالحی، کارشناس سیاسی در گفت‌و‌گو با «جوان» معتقد است که این تدبیر رهبر حکیم انقلاب نشان‌دهنده یک دلالت مدیریتی برای اداره کشور در همه سطوح است.

صالحی در توضیح این موضوع گفت، دیدار سه فرمانده ارشد نیرو‌های مسلح با رهبر معظم انقلاب در ادامه سلسله دیدار‌های مقام‌های ارشد کشور در دو هفته گذشته و در شرایطی که برآورد‌ها حاکی از احتمال آغاز دور جدید جنگ‌افروزی دشمن است، نشان می‌دهد رهبری در حال تحکیم بخش‌های سیاسی و نظامی کشور است. با وجود شرایط خاص حفاظتی در این دو هفته دیدار‌های رئیس مجلس، دبیر شعام و فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح با رهبر معظم انقلاب برگزار شده است. همچنین ممکن است دیدار‌های دیگری نیز انجام شده باشد، اما رسانه‌ای نشده باشد. به نظر می‌رسد از این دیدار‌ها دو هدف عمده دنبال می‌شود؛ اول، بررسی شرایط در هر حوزه مأموریتی و دوم، آمادگی برای شرایط ویژه. همچنان‌که همین آمادگی‌های قبلی و تدارکات رهبر شهید بود که با وجود شوک سنگین ضربه اول در روز ۹ اسفند، سازمان سیاسی و نظامی کشور توانست خود را حفظ کند و با پیوند خوردن به دفاع ملی و میهنی مردم و رزمندگان، دشمن را در ساعات و روز‌های طلایی حمله ناکام بگذارد. اما آنچه از جزئیات سخنان رهبر انقلاب از دیدار فرماندهان بیرون آمده است نشان می‌دهد در جنگ احتمالی پیش رو، سطح آمادگی‌ها صرفاً دفاعی نیست بلکه ایران در پی رونمایی از الگوی جدیدی از جنگ و تهاجم است.

به گفته صالحی، بر اساس فرامین رهبری در این دیدار که علی‌القاعده بخش زیادی از آن منتشر نشده و می‌توان مطمئن بود شگفتانه‌ها و جزئیات تعیین کننده‌ای در بخش محرمانه دیدار وجود دارد، ایران بنا دارد در صورت حملات جدید، جغرافیای درگیری را حتی به خارج از منطقه توسعه دهد و اگر جنگ ۴۰ روزه جنگی منطقه‌ای بود جنگ احتمالی تابع محدودیت‌های منطقه‌ای نیست و ایران به سمت مقابله با مبدأ تهدید در نقاطی فراتر از منطقه خواهد رفت. این هشداری مهم برای کشور‌های متحد امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران است. دبیرکل ناتو چندی قبل گفت ۵ هزار پرواز جنگنده علیه ایران از پایگاه‌های ناتو در کشور‌های اروپایی انجام شد. مطابق دستور فرمانده کل قوا مبنی بر پاسخ به هر نوع تهدید و در هر سطح بدون محدودیت جغرافیایی، پاسخ ایران می‌تواند پیامد‌های جدی علیه همکاران متجاوز در پی داشته باشد.

صالحی اضافه کرد: «هشدار رهبر معظم انقلاب درباره تعیین شرایط پایان جنگ به این معناست که در دور جدید تنش، پایان جنگ طبق الگو و زمان‌بندی دشمن پیش نخواهد رفت؛ همچنان‌که در جنگ ۴۰ روزه نیز این‌گونه پیش نرفت و امریکایی‌ها از هفته دوم که طرح ۱۵ ماده‌ای آتش‌بس را ارائه دادند، تا هفته ششم موفق به آتش‌بس بر اساس زمان‌بندی خود نشدند. نکته دیگر در فرامین رهبری، به‌روزرسانی اهداف مادی و غیرمادی دشمن است. ضرباتی که ایران در جنگ ۴۰ روزه به دشمن وارد کرد بسیار اساسی و خارج از محاسبات آنها بود. با وجود سانسور گسترده تصاویر ماهواره‌ای و زمینی، هنوز هر چند هفته یک بار گزارشی از خسارات جدی به تأسیسات حیاتی و راهبردی امریکا در پایگاه‌های آن در کشور‌های جنوب خلیج فارس منتشر می‌شود. در حدود هشت ماه گذشته فهرست اهداف جدید به‌روز شده است. بر مبنای دستور رهبری، اهداف غیرمادی اعم از اقدامات لازم در زمینه سایبری و امنیتی نیز باید در دستور کار باشد. البته از مهم‌ترین اهداف غیرمادی زیر ضرب رفته در این جنگ، حیثیت و اعتبار امریکا بوده است که خسارت وارد شده بر آن کمتر از خسارت‌های مادی نبوده است و تکانه‌های این بی‌اعتباری اکنون در امریکا و شکست قریب‌الوقوع حزب جمهوریخواه در انتخابات میان‌دوره‌ای تا اروپا و اعتراف صدراعظم آلمان و سایر مقام‌های اروپایی به خسارات مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری ناشی از جنون جنگ ترامپ تا متحدان امریکا در غرب آسیا و تلاش آنها برای ایجاد اتحاد‌ها و پیمان‌های جدید امنیتی و تا حتی شرق آسیا و نگرانی‌های جدی متحدان امریکا در آن منطقه به وضوح مشاهده می‌شود».