شاخ امریکا را خواهیم شکست

دبیر شورای عالی امنیت ملی، با تشریح اهداف نشست چهارجانبه تهران با حضور مقام‌های ایران، عربستان، پاکستان و ترکیه، تأکید کرد که مقاومت ملت ایران موجب تغییر نگاه کشور‌های منطقه به نقش امریکا در تأمین امنیت شده است. وی با اشاره به آخرین وضعیت دیپلماسی با واشینگتن، شروط هفت‌گانه ایران، تحولات تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای گفت: اگر جنگ آغاز شود، شاخ امریکایی‌ها را خواهیم شکست.

جوان آنلاین: دبیر شورای عالی امنیت ملی، با تشریح اهداف نشست چهارجانبه تهران با حضور مقام‌های ایران، عربستان، پاکستان و ترکیه، تأکید کرد که مقاومت ملت ایران موجب تغییر نگاه کشور‌های منطقه به نقش امریکا در تأمین امنیت شده است. وی با اشاره به آخرین وضعیت دیپلماسی با واشینگتن، شروط هفت‌گانه ایران، تحولات تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای گفت: اگر جنگ آغاز شود، شاخ امریکایی‌ها را خواهیم شکست.

سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه برای بسیاری از کشور‌های منطقه ثابت شده که امریکا نه‌تنها امنیت‌ساز نیست، بلکه کانون ناامنی است، اظهار کرد: پیروزی‌های ملت ایران در جنگ‌های اخیر و شکست‌های سنگینی که امریکا متحمل شده، این پرسش را در منطقه ایجاد کرده است که نظم آینده غرب آسیا چگونه خواهد بود و چه کشور‌هایی مسئولیت تأمین امنیت آن را برعهده خواهند گرفت. وی افزود: اکنون این سؤال مطرح است که در صورت خروج احتمالی امریکا از منطقه، چه کشوری جایگزین آن خواهد شد، چین و روسیه یا کشور‌های خود منطقه. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تحرکات امریکا و دیگر قدرت‌ها برای شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی جدید در منطقه گفت: اگر صدای ملت ایران شنیده نشود، هیچ پیمانی پا نمی‌گیرد و هیچ اتحادی شکل نمی‌گیرد. بنابراین، ایران باید در هر ترتیبات امنیتی آینده منطقه جایگاه خود را داشته باشد.

نشست تهران برای شکل‌گیری نظم امنیتی منطقه

رضایی درباره نشست چهارجانبه تهران با حضور مقام‌های عربستان، پاکستان و ترکیه گفت: این کشور‌ها خودشان درخواست کردند به ایران سفر کنند تا درباره ترتیبات منطقه‌ای گفت‌و‌گو شود. در این نشست، محور اصلی مذاکرات چگونگی شکل‌گیری نظم آینده منطقه بود. وی با اشاره به مواضع مقام‌های حاضر درباره رژیم صهیونیستی اظهار کرد: وزیر دفاع عربستان به من گفت اسرائیل پس از ایران به سراغ ترکیه و سپس عربستان خواهد رفت. همچنین ابراهیم کالین، رئیس سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه، و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، درباره تهدید‌های اسرائیل و نگرانی‌های خود از تحولات آینده منطقه صحبت کردند. رضایی افزود: در این نشست درباره اولویت دفاع از مسلمانان در برابر رژیم صهیونیستی، از جنوب لبنان و جنوب سوریه تا غزه و کرانه باختری، گفت‌و‌گو و مقرر شد نشست‌ها ادامه پیدا کند و وزیران خارجه این سه کشور نیز بار دیگر به ایران سفر کنند.

جنگ علیه ایران زندگی مردم جهان را تحت تأثیر قرار داد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود به پیامد‌های جنگ علیه ایران در اروپا و امریکا اشاره کرد و گفت: مکرون و صدراعظم آلمان در ابتدای حمله اسرائیل به ایران از این اقدام استقبال می‌کردند، اما اکنون از مشکلاتی سخن می‌گویند که این جنگ برای اروپا ایجاد کرده است. مکرون مشکلات خیابانی فرانسه را ناشی از جنگ علیه ایران می‌داند و آلمان نیز مشکلات اقتصادی خود را به این جنگ مرتبط کرده است. زلنسکی هم درباره افزایش قیمت گازوئیل به تنگه هرمز اشاره کرده است. رضایی تصریح کرد: هیچ فرد و خانواده امریکایی نیست که از حمله به ایران ضرر نکرده باشد، حتی درآمد ثروتمندان امریکایی نیز کاهش پیدا کرده است. هزینه سوخت، بنزین و وسایل گرمایشی برای مردم افزایش یافته و این جنگ زندگی مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

نتیجه پایان جنگ باید جرئت حمله به ایران را سلب کند

رضایی درباره آخرین وضعیت دیپلماسی با امریکا گفت: بیش از یک ماه است که روند دیپلماتیک اخیر آغاز شده و به دلیل درخواست‌های مکرر امریکایی‌ها برای مذاکره، شروط خود را از طریق واسطه‌هایی از جمله پاکستان و قطر اعلام کردیم. موضع ایران روشن بود تا زمانی که این شروط اجرا نشود، مذاکره‌ای انجام نخواهد شد و تنگه هرمز نیز باز نمی‌شود. وی با اشاره به پاسخ‌های دریافتی از امریکا اظهار کرد: پاسخ نخست امریکایی‌ها قانع‌کننده نبود، زیرا اجرای شروط ایران را تا حدودی رقیق کرده و موضوعاتی را که باید در مراحل بعدی مطرح می‌شد، جلو انداخته بودند. پس از آن، با تلاش میانجی‌ها و سفر عاصم منیر و هیئت قطری به تهران، پیشنهاد دوم ارائه شد که بهتر از پیشنهاد نخست بود، اما ایران با توجه به احتمال حمله مجدد امریکا، با خوش‌بینی برخورد نکرد. به امریکایی‌ها اعلام شد که ایران به آنها مشکوک است زیرا ممکن است وارد مذاکره شوند و پس از انتخابات دوباره به ایران حمله کنند. پس از این پیام، پاسخ سوم امریکا دریافت شد که شفاف‌تر بود و نشان می‌داد امریکایی‌ها آمادگی پذیرش هفت شرط ایران را دارند. وی با بیان اینکه برخی ابهامات از سوی ایران مطرح و پاسخ‌هایی به آنها دریافت شده است، گفت: این پاسخ‌ها به آقای عراقچی ارائه شد و اکنون گفت‌و‌گو‌ها در دور جدید آغاز شده است. ما دیپلماسی را جدی می‌دانیم، اما به هیچ‌وجه از حقوق ملت ایران عقب‌نشینی نمی‌کنیم. رضایی تأکید کرد: اگر امریکا در اینجا تنبیه نشود، فردا هر کشور دیگری تصور می‌کند که می‌تواند به ایران حمله کند بدون اینکه هزینه‌ای بپردازد. جنگ باید به گونه‌ای پایان پیدا کند که هیچ کشوری جرئت حمله به ایران را نداشته باشد.

اگر جنگ آغاز شود شاخ امریکا را می‌شکنیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به پرسشی درباره توانمندی‌های نظامی ایران گفت: می‌گویند ایران یک چیزی دارد؛ بله، ما یک چیزی داریم و اگر جنگ آغاز شود، شاخ‌های امریکا را می‌شکنیم. رضایی با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: نیرو‌های مسلح ما در آمادگی بسیار خوبی قرار دارند. موشک‌های ضدناو خود را بالای سر ناو جرج واشینگتن آزمایش کردیم و امروز با قدرت در تنگه هرمز حضور داریم. دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه امنیت ملی هر ایرانی خط قرمز است، گفت: هیچ عاقلی در دنیا درباره امنیت ملی کشور خود سهل‌انگاری نمی‌کند. ما اجازه نمی‌دهیم امنیت ملی ایران تضعیف شود. در این مسیر هزینه‌هایی پرداخت شده و زندگی مردم با سختی‌هایی همراه بوده است، اما دستاورد‌های به‌دست‌آمده با این سختی‌ها قابل مقایسه نیست. وی افزود: اگر دشمن اشتباه دیگری انجام دهد، باید منتظر ضربه‌های هولناک نیرو‌های مسلح و دفاعی افتخارآمیز بود.

مدیریت ایران بر تنگه هرمز در شروط جدید

رضایی درباره تفاوت شروط هفت‌گانه فعلی با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد درباره تنگه هرمز از ترتیبات ایرانی و رعایت حقوق بین‌الملل صحبت شده بود که امکان تفسیر‌های مختلف را ایجاد می‌کرد، اما در شروط جدید، راهگذر مشترک ایران و عمان که به تصویب دو کشور رسیده است، ثبت بین‌المللی خواهد شد و مدیریت ایران بر این تنگه و آبراه وجود خواهد داشت. درباره دریافت وجوه عبور از تنگه هرمز نیز ابتکار‌هایی در نظر گرفته شده تا در صورت توافق، این مبالغ مانند گذشته به شکل نسیه نباشد. همچنین در شروط جدید، موضوع راستی‌آزمایی و ضمانت اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: هیچ تغییری در شروط هفت‌گانه ایران ایجاد نشده و همه آنها باید اجرا شوند. برخی از این شروط خود دارای دو یا سه زیرشرط هستند. اکنون منتظر آخرین پاسخ امریکایی‌ها هستیم و بازگشایی تنگه هرمز را منوط به اجرای این شروط و تأمین منافع ایران می‌دانیم.

گروسی مزدور صهیونیست‌هاست

رضایی با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای گفت: اگر قرار باشد وارد بحث هسته‌ای شویم، ابتدا حقوق خود را مطرح می‌کنیم. هر کشوری که عضو پیمان ان‌پی‌تی باشد، حقوقی دارد و ایران نیز باید بتواند از این حقوق استفاده کند، از جمله حق مبادلات هسته‌ای با کشور‌های دیگر در زمینه دانش فنی. وی با انتقاد از عملکرد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: به اعتقاد من، گروسی مزدور رژیم صهیونیستی است و مشکلات هسته‌ای ما از زمان او آغاز شد. در بیش از ۲۰ سال گذشته بازرسی‌های گسترده‌ای از ایران انجام شده و اسناد و مدارک زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد فعالیت‌های هسته‌ای ایران انحرافی از مسیر صلح‌آمیز نداشته است. وی همچنین درباره نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، اظهار کرد: این نامه از طریق واسطه امریکایی به وزارت امور خارجه تحویل شد و آقای عراقچی آن را برای من فرستاد. نامه را مطالعه کرده‌ام، اما هنوز پاسخی به آن نداده‌ام. لحن این نامه نسبت به نامه قبلی ترامپ به رهبر شهید انقلاب به‌طور کامل تغییر کرده است و این نشانه خوبی از تثبیت پیروزی و اقتدار ملت ایران است.

رضایی درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای کشور نیز گفت: ملت ایران مطالباتی درباره تغییر دکترین هسته‌ای دارند، اما تاکنون تصمیم جدیدی در دولت و حکومت در این زمینه گرفته نشده است. این بحث مطرح است که در صورت وقوع جنگ دوباره، آیا باید همان دکترین سابق ادامه پیدا کند یا خیر؟ با این حال، هنوز تصمیم رسمی اتخاذ نشده است و نمایندگان مجلس نیز اقدامات مقدماتی را انجام می‌دهند.

هم‌صدایی در ارکان نظام

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری کشور گفت: جنگ اخیر نشان داد ساختار جمهوری اسلامی فراتر از اشخاص است و با تغییر افراد دچار اختلال نمی‌شود. امروز رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان نیرو‌های مسلح در موضوع جنگ، دیپلماسی و شکستن محاصره اقتصادی هم‌صدا هستند. رضایی تصریح کرد: دیپلماسی دوران جنگ برعهده شورای عالی امنیت ملی است و در خارج از دوران جنگ، دولت و وزارت امور خارجه این مسئولیت را برعهده دارند. رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس‌جمهور است و وزیر امور خارجه و فرماندهان نیرو‌های مسلح نیز در این شورا عضویت دارند.

انسجام ملی کمتر از موشک‌ها نیست

رضایی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: وحدت و انسجام ملی کمتر از موشک‌های ما نیست و نباید آن را تنها به عرصه سیاسی محدود کنیم بلکه این وحدت باید وارد اقتصاد، کارآفرینی و مسائل فرهنگی نیز شود. وی با درخواست از مردم برای توجه نکردن به دوقطبی‌سازی‌ها افزود: امروز مسئولان کشور پشت سر رهبری انقلاب هم‌صدا هستند. اطلاع‌رسانی و انسجام اجتماعی نیز از مؤلفه‌های مهمی است که دشمن را به ناامیدی می‌کشاند. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان با اشاره به تغییر مثبت افکار عمومی جهان نسبت به ایران و وضعیت مقاومت در لبنان و یمن، بر ضرورت حفظ و تقویت اقتدار و دستاورد‌های ملت ایران تأکید کرد.