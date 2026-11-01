بهمن سال پیش، درست یک ماه پیش از آغاز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، رهبر شهید انقلاب طی سخنانی صریح اعلام کرد: «آن‌ها [امریکایی‌ها]قبلاً هم برای ترساندن ملت ایران، می‌گفتند "همه گزینه‌ها روی میز است" و البته بدانند که اگر این‌بار جنگی راه بیندازند، "جنگی منطقه‌ای" خواهد شد.»

بسیاری تصور کردند این تهدید، از نوع بلوف‌های رایج میان سیاستمداران است، اما وقتی ماه بعد ایالات متحد امریکا و اسرائیل به کشورمان حمله کردند، به‌سرعت رادار‌های فوق پیشرفته و انبار‌های تسلیحات و اقامتگاه‌های سربازان و افسران امریکایی در کشور‌های منطقه در آتش خشم مجاهدان ایران اسلامی سوخت و به تلی از خاکستر تبدیل شد؛ و معلوم شد که آن تهدید، نه یک «بلوف سیاسی» رایج، که یک «وعده صادق» بود. دو روز پیش نیز خبر دیدار فرماندهان عالی نظامی کشور با فرمانده کل قوا، تعابیر و در حقیقت تهدیدات جدید و مهمی از سوی رهبر انقلاب اسلامی داشت که به‌سرعت در رسانه‌های مهم دنیا بازتاب پیدا کرد. در این دیدار آیت‌الله خامنه‌ای موارد متعددی را به فرماندهان عالی نظامی کشور یادآور شدند که از جمله آنها تقویت معماری اطلاعات نظامی، به‌روزرسانی بانک اهداف مادی و غیرمادی دشمن امریکایی صهیونی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین برای رشد توانمندی‌های روزامد دفاعی و امنیتی کشور است. اما مهم‌ترین نکته این دستورات به فرماندهان کشور این بود که «هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شود.» در حقیقت رهبر انقلاب با به‌روزرسانی تهدید رهبر شهید، تصریح کردند که پاسخ ایران به جنگ و ترور دشمن، دیگر منطقه‌ای هم نخواهد بود و محدودیت جغرافیایی نخواهد داشت. معنی دوم این دستور مهم این است که دیگر محدودیت اعلامی رهبر شهید برای برد موشک‌ها و حملات ما برداشته شده است و تمام دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن در هرجا جزو اهداف قطعی پاسخ ایران خواهد بود. حالا دشمن می‌داند و تجربه کرده است که تهدیدات صریح رهبر انقلاب، حتماً یک «وعده صادق» دیگر را در پی دارد و باید گیرنده‌هایش را خیلی دقیق تنظیم کند تا اشتباهی از او سر نزند و اگر سر بزند حتماً و قطعاً باید خود را برای نابودی اهداف جدید و به‌روزرسانی‌شدۀ ایران آماده کند. آنچه آمد بدیهیاتی برگرفته از تجارب جنگ هشت ماهه اخیر است، اما پیام خبر روز شنبه نکات نهفته دیگری هم دارد که لازم است کمی روشن‌تر بیان شود، از جملۀ آنها اینکه وقتی برد موشک‌ها و اهداف ما از منطقه به اهدافی بسیار دورتر به‌روزرسانی می‌شود، این اتفاق برای برخی تصمیمات و حتی فتوا‌های دیگر رهبر شهید نیز می‌تواند بیفتد، از جمله ساخت بمب اتمی. این اتفاق مغایرتی با فقه پویای اسلامی ندارد که مبتنی بر مسائل مستحدثه و شرایط جدید زمانه است و در تاریخ علمای ما هم نمونه‌های فراوانی دارد، از جمله تحریم تنباکو و تعطیلی سه‌ساله حج واجب و موارد فراوانی از این دست. این را از نامه اخیر ده‌ها تن از علما و فقهای بزرگ کشور به رهبر انقلاب هم می‌توان دریافت. جالب اینکه دونالد ترامپ ناخواسته به تأثیر جدی بازدارندگی این اتفاق محتمل اعتراف کرده است؛ او که در اکثر سخنان خود با بدترین تعابیر از مردم ایران یاد کرده و فحاشی‌های فراوانی به مردم ایران داشته است، که خود لایق آنهاست، اخیراً گفت: «اگر آنها بمب اتم داشته باشند، ما مجبوریم به آنها "جناب" بگوییم.»

سردار محسن رضایی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود تغییر دکترین هسته‌ای کشور را در صورت حمله مجدد دشمن محتمل دانست. در حقیقت، دیدار اخیر فرماندهان عالی نظامی با فرمانده معظم کل قوا، دستورات مهم و جدیدی که ایشان در این دیدار صادر کردند، اظهارات دبیر و نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی کشور درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای کشور تکه‌هایی از یک پازل جدید است که در صورت وقوع جنگ جدید بسیار معنادار خواهد شد. این پازل البته تکه‌های دیگری هم دارد که خوب است گیرندگان محترم و نامحترم مختلف به آن توجه کنند. این پیام در زمانی ارسال شد که میانجیگران مختلف به ایران و منطقه سرازیر شده‌اند تا به دست‌وپا افتادن ترامپ را نشان دهند؛ و پس از چند روز از پیام قبلی فرمانده کل قواست که مسئولان عالی کشور را موظف کرده است که حالت بلاتکلیفی و وضعیت نه جنگ نه صلح را پایان دهند. حالا این تکه‌ها، پازل ما را کامل و تکمیل می‌کنند: ما جنگ‌طلب نیستیم، اما کاملاً آماده جنگ جدید با اهداف به‌روزرسانی شده در فراسوی منطقه هستیم. ما با مذاکره هم البته مخالفتی نداریم، اما این مذاکره باید حتماً هفت شرط قطعی ایران را برآورده کند و ملت ایران به حقوق مسلم خود برسد. حالا این امریکا و دونالد ترامپ است که باید تصمیم بگیرد. البته او خیلی هم فرصت ندارد و انتخابات میان‌دوره‌ای هم نزدیک است. نظرسنجی‌ها هم وضعیت حزب جمهوری‌خواه را در هر دو مجلس سنا و نمایندگان خراب نشان می‌دهد. او اگر تاجر خوبی باشد حتماً از این فرصت اندک استفاده می‌کند تا از ورشکستگی تاریخی خود و حزب خود و البته مردم امریکا جلوگیری کند. این دیگر بستگی به این دارد که تاجر مزبور، عقل هم داشته باشد یا نه.