جوان آنلاین: نمایشگاه «گنج روان» متشکل از آثار اهدایی و وقفی از دهه ۱۳۲۰ تاکنون در موزه و کتابخانه ملی ملک افتتاح شد. رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک، با تشریح مسئولیت‌های این مجموعه در قبال موقوفات و میراث ارزشمند به‌جامانده از واقفان، بر ضرورت توجه هم‌زمان به حفاظت از آثار و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی نسل‌های آینده از این گنجینه فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش جوان، آیین افتتاح نمایشگاه «گنج روان» روز گذشته هم‌زمان با گرامیداشت هشتاد و نهمین سالگرد وقف کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد. دکتر امیر خوراکیان، رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک، با اشاره به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی افزود: برخلاف تصوری که ممکن است در نگاه نخست وجود داشته باشد، حفاظت از یک مجموعه موزه‌ای صرفاً به نگهداری ساختمان و نمایش آثار محدود نمی‌شود؛ این کار نیازمند تخصص، دقت فراوان، هزینه‌های قابل توجه و بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص در رشته‌های مختلف است.

رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک ادامه داد: در سال‌های اخیر، با عنایت حضرت رضا (ع) و همراهی و کمک همکاران، از جمله آقای رکنی، اقدامات قابل توجهی در حوزه مرمت، نگهداری، صیانت، فهرست‌برداری، شناسایی و کنترل آثار انجام شده است. برخی از این اقدامات حتی از سال ۱۳۳۳ تاکنون انجام نشده بود. بخشی از این برنامه‌ها به پایان رسیده و بخش دیگری همچنان در حال اجراست. تمام تلاش ما این است که در زمینه حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند، کوچک‌ترین ضعفی وجود نداشته باشد.

خوراکیان با تأکید بر اینکه مأموریت کتابخانه و موزه ملک تنها به حفاظت فیزیکی از آثار محدود نمی‌شود، گفت: واقفان این مجموعه را صرفاً برای نگهداری آثار وقف نکرده‌اند؛ هدف آنها این بوده است که نسل‌های بعدی و فرزندان این سرزمین بتوانند از دریای بیکران معارف، فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن ایران بهره‌مند شوند. بنابراین، وظیفه دوم ما فراهم کردن زمینه دسترسی گسترده‌تر مردم به این گنجینه است.

وی با اشاره به آغاز رویکردی جدید در زمینه معرفی آثار موزه اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما تولید محتوای علمی و فرهنگی از آثار موزه است. در این مسیر، مطالعه و پژوهش درباره آثار را به‌صورت جدی آغاز کرده‌ایم و تاکنون حدود ۴۰ پروژه پژوهشی درباره آثار منتخب به پژوهشگران سفارش داده‌ایم. ابتدا مستندات علمی و پژوهشی هر اثر تهیه می‌شود و سپس بر اساس نتایج این مطالعات، محتوای مناسب برای معرفی عمومی آن تولید خواهد شد.

رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک با اشاره به استقبال مخاطبان از محتوای تولیدشده افزود: برخی از محتوا‌هایی که طی ماه‌های اخیر تولید کرده‌ایم، تا ۳ میلیون بازدید داشته‌اند. مجموع بازدید‌های محتوای تولیدشده درباره آثار مختلف موزه نیز از ابتدای سال تاکنون از ۱۰ میلیون عبور کرده است. این ارقام برای یک محتوای فرهنگی و تخصصی قابل توجه است.

خوراکیان در خاتمه از برنامه دیگری برای توسعه فعالیت‌های آموزشی این مجموعه خبر داد و گفت: برنامه دوم ما تولید محتوای آموزشی با محوریت هنر‌های مرتبط با آثار موجود در موزه است که در قالب طرح «دارالفنون ملک» دنبال می‌شود.