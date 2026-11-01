کد خبر: 1387902
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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
ورزش » ساير
نکونام به‌دنبال فرار از بن‌بست ناکامی

تراکتور خسته، اما تشنه برد

1 هفته چهارم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در حالی عصر امروز با برگزاری شش دیدار آغاز می‌شود که تراکتور، پس از یک سفر فرسایشی جهت رویارویی با نفتچی ازبکستان، خود را به مسقط رساند
دنیا حیدری

جوان آنلاین: هفته چهارم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در حالی عصر امروز با برگزاری شش دیدار آغاز می‌شود که تراکتور، پس از یک سفر فرسایشی جهت رویارویی با نفتچی ازبکستان، خود را به مسقط رساند. 
سرخپوشان تبریزی بعد از ناکامی در اخذ مجوز پرواز مستقیم، از تبریز راهی استانبول و سپس راهی مسقط شدند. مسافتی طولانی که طی کردن آن باعث شد شاگردان نکونام فرصت اندکی در اختیارشان باشد جهت استراحت و ریکاوری. مسئله‌ای که بی‌شک می‌تواند در عملکرد تراکتور مقابل چهارمین حریفش در لیگ نخبگان آسیا تأثیر داشته باشد. 
با نگاهی گذرا به عملکرد دو تیم در سه هفته ابتدایی لیگ نخبگان می‌توان دریافت که نفتچی ازبکستان با وجود شروع امیدوارکننده و پیروزی یک بر صفر مقابل نیروهوایی عراق، روند جالب توجهی را در این رقابت‌ها طی نکرده است، به‌طوری‌که در ادامه هم برابر النصر و هم الاتحاد تن به شکست داده است. با وجود این حریفی که تراکتور ساعت ۱۹:۳۰ امروز برابر آن به میدان می‌رود به واسطه همان تک‌برد هفته نخست در رده دهم جدول جای دارد، درست سه پله بالاتر از تراکتور که به واسطه کسب تنها یک امتیاز از تساوی با الشمال در هفته دوم، به سیزدهم اکتفا کرده است، آن هم تنها با یک گل‌زده و سه گل خورده. اما نکته جالب توجه این است که نفتچی در سه بازی گذشته سه گل زده و پنج گل هم دریافت کرده و تفاضل هر دو تیم ۲- است. تفاوت دو تیم، اما در توان هجومی آنهاست، چراکه نفتچی در این رقابت‌ها سه مرتبه گلزنی کرده، حال آنکه تراکتور در تولید موقعیت و تبدیل کردن آن به گل با مشکل مواجه است. ضعف هجومی تراکتور در بازی با العین امارات به وضوح دیده شد. البته تراکتور برای مهار حملات حریف با سیستم ۲-۳-۵ راهی میدان شده بود تا با سه مدافع میانی، دو مدافع کناری، سه هافبک و دو مهاجم شانس بیشتری برای کنترل حریف داشته باشد. سیستمی که باعث شد سرخپوشان مالکیت توپ و میدان را به دست بگیرند و به لحاظ گردش توپ نیز برتری نسبت داشتند. با وجود این نتوانستند دروازه حریف را در طول ۹۰ دقیقه، به طور جدی تهدید کنند. آماری که ثابت کرد در دست داشتن مالکیت توپ و میدان تضمینی برای برتری نیست. تراکتور در مقطعی از بازی قبلی ۴۰ لمس توپ متوالی داشت، اما این گردش توپ دیدنی و کنترل‌شده بدون خلق موقعیت جدی سرانجام بی‌حاصل به پایان رسید. 
در واقع این همان معضلی است که نکونام باید برای دیدار عصر امروز با نفتچی ازبکستان برطرف کرده باشد. تراکتور نیاز دارد به گردش توپ هدفمندتر با پاس‌های متوالی که به شکستن خطوط دفاعی حریف منجر شود و راه به محوطه جریمه و دست‌آخر نیز دروازه نفتچی باز کند. تیمی که دو باخت متوالی اخیر نشان داد، تیمی است که با اندکی فشار حساب‌شده می‌توان دفاع آن را ناچار به اشتباه کرد. کافیست تراکتور با سرعت انتقال توپ، تغییر مداوم جهت بازی و حمله به فضا‌های پشت مدافعان، این تیم را تحت فشار قرار دهد تا بتواند قفل دروازه آن را باز کند. دقیقاً همان کاری که دو حریف قبلی با این تیم ازبکستانی کردند. در عین حال تراکتور باید حواسش به استحکام خط دفاع خود نیز باشد، چراکه سه گل زده نفتچی نشان می‌دهد، این تیم در حمله حرف‌هایی برای گفتن دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لیگ ، فوتبال ، مسابقات
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