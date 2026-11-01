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تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
ورزش » ساير
نخودی نقره‌ای شد، یزدانی برنزی والی‌زاده حریف داوران نشد

جام سومی برای آزادکاران ایران

1 تیم ملی کشتی آزاد ایران با ایستادن در جایگاه سوم رقابت‌های قهرمانی جهان به کار خود در این مسابقات پایان داد. 
فریدون حسن

جوان آنلاین: شاگردان پژمان درستکار با کسب دو مدال طلا یک نقره و سه برنز، در حالی روی سکوی سوم این رقابت‌ها ایستادند که برای دفاع از عنوان قهرمانی خود کاری سخت پیش‌رو داشتند. ایران در دور قبل در زاگرب با کسب دو طلا، دو نقره، سه برنز و ۱۴۵ امتیاز بالاتر از امریکا بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده بود، اما شرایط رقابت‌های امسال کاملاً متفاوت بود و با وجود اینکه تقریباً همان تعداد مدال تکرار شد، اما نتیجه نهایی چیز دیگری بود. 

بدون تردید حذف کامران قاسم‌پور و سینا خلیلی از جدول مسابقات و عدم صعود به فینال رحمان عموزاد و حسن یزدانی تأثیر بسزایی در کسب این نتیجه داشته، اما نباید فراموش کنیم که رقبای همیشگی ایران در این مسابقات با قدرت تمام پا به میدان گذاشته بودند. امریکا بعد از سال‌ها آمده بود تا خودی نشان دهد و روسیه هم بعد از پایان محرومیت جهانی می‌خواست ثابت کند همچنان در جمع ابرقدرت‌های کشتی آزاد جهان حضور مؤثر و پررنگ دارد. 

تلاش و کوشش بچه‌های تیم ملی کشتی آزاد، کادر فنی و مسئولان فدراسیون در کسب این نتیجه قابل تقدیر و فراموش نشدنی است. همان‌طور که قبلاً هم اشاره شده کشتی ایران در مسیری درست حرکت می‌کند و نگاه به آینده دارد. حالا که رقبای اصلی ایران با قدرت به میدان برگشته‌اند باید کاری کرد ایران بتواند سکوی قهرمانی خود را پس بگیرد. به‌طور قطع فدراسیون کشتی و کادر فنی برای این مهم برنامه دارند و حتماً در این مسیر حرکت خواهند کرد. 

دیروز در ۷۹ کیلو محمد نخودی فینال را به حریف امریکایی واگذار کرد و تنها مدال نقره ایران را کسب کرد. در ۵۷ کیلوگرم میلاد والی‌زاده با ناداوری تمام از رسیدن به دیدار رده‌بندی بازماند. این کشتی‌گیر در حالی که از حریف روس خود برتر بود به داوران باخت و از کسب مدال محروم شد. شکست والی‌زاده در شرایطی اتفاق افتاد که داوران روی تمام فنونی که کشتی‌گیر جوان ایران اجرا کرد به حریف روس امتیاز دادند تا یکی از حق‌خوری‌های واضح این دوره از مسابقات اتفاق بیفتد و تلاش کادر فنی ایران هم به جایی نرسد. 

در ۹۲ کیلو امیرحسین فیروزپور با قبول شکست مقابل کشتی‌گیر آذربایجانی از کسب مدال بازماند و پنجم شد. در ۷۴ امیر محمد یزدانی، اما جبران مافات کرد و با برتری مقابل کشتی‌گیر نامدار اسلوواکی در یک کشتی نفس‌گیر سومین مدال برنز ایران را کسب کرد.

دهن‌کجی تلویزیون به کشتی

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در حالی به پایان رسید که رسانه ملی با وجود تلاش برای پوشش لحظه‌به‌لحظه این مسابقات و زحماتی که کشیده شد در مقابل لابی فوتبال کم آورد و در یک دهن‌کجی آشکار حاضر نشد مسابقه کم‌اهمیت فوتبال را قطع و کشتی‌های حساس قهرمانان ایران در فینال وزن‌های مختلف را به‌صورت تمام‌قاب نمایش دهد. 

یک‌شنبه‌شب و در حالی که احمد محمدی‌جوان در حال افتخارآفرینی برای کشورمان بود، شبکه ۳ حاضر نشد بازی نساجی و پرسپولیس را برای لحظاتی قطع کند تا علاقه‌مندان بتوانند از دیدن درخشش جوان لذت ببرند. این اتفاق زشت در جریان کشتی امیرحسین زارع هم تکرار شد. اوضاع در شبکه ورزش وخیم‌تر بود، چراکه شبکه تخصصی ورزش کشور همزمان با این دو کشتی حساس و سرنوشت‌ساز، بازی چلسی و منچستریونایتد را پخش می‌کرد و آنجا هم فوتبال کشتی را کنار زده بود. 

البته تلویزیون و به‌خصوص شبکه‌های ۳ و ورزش پیش از این میدان‌های مهم‌تری را هم به فوتبال باخته‌اند. سال‌هاست که هنگام پخش اذان مغرب، فوتبال چه داخلی و چه خارجی قطع نمی‌شود و صرفاً به زیرنویس و جمله‌های کلیشه‌ای گزارشگران بسنده می‌شود. همین چند هفته قبل بود که شبکه ۳ با تبلیغات گسترده دم از برپایی «چله دعای توسل» در ساعت ۲۰ برای پیروزی ایران اسلامی و جبهه مقاومت بر دشمن امریکایی – صهیونیستی زد، اما در شب پنجم قافیه را به بازی چلسی – تاتنهام باخت و در شب‌های بعدی هم مسابقات دیگر فوتبال پخش شد، بنابراین تعجبی نداشت که مسئولان این دو شبکه نخواهند به هیچ قیمتی از فوتبال دل بکنند و مسابقه کشتی را تمام‌قاب پخش کنند، حتی اگر پای افتخارآفرینی ورزشکاران ایران در میادین جهانی در میان باشد. به هر حال برای تلویزیون، فوتبال همیشه با فحاشی‌ها و حاشیه‌های زشت و زننده‌اش مهم‌تر از قهرمانی و ابراز ارادت ورزشکاران دیگر رشته‌ها از جمله کشتی به پرچم و اعتقادات ملت بزرگ ایران است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مسابقات ، قهرمانی ، کشتی
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