انتظار‌ها به سر رسید و پس از ۱۸ ماه تاتنهام هاتسپرز موفق شد سه بازی متوالی در لیگ برتر را با پیروزی پشت‌سر بگذارد. اسپرز شنبه‌شب کریستال پالاس را شکست داد که از دقیقه ۱۳ به دلیل اخراج ژان فیلیپه ماتتا ۱۰ نفره شده بود. با این برد، تاتنهام تا نیمه جدول رده‌بندی جزیره بالا آمد. سومین پیروزی فصل با گل‌های آرچی گری یان‌پل ون‌هکه به دست آمد.

تاتنهام تازه در هفته هفتم بود که طعم برتری در این فصل را چشید؛ عبور از سد کاونتری در خانه به تیم روحیه داد و اسپرز پس از ۳۶ سال درست زمانی که کسی انتظارش را نداشت چلسی را در استمفوردبریج شکست داد. جدال با کریستال‌پالاس حال و هوای خاصی داشت و وضعیت بحرانی حریف می‌توانست تاتنهام را در خانه به دردسر بیندازد. با این‌حال شاگردان روبرتو دی‌زربی، نه‌تنها تحت‌تأثیر این قضیه قرار نگرفتند، بلکه با آغوش باز از فرصت ۱۰ نفره شدن کریستال پالاس استفاده کرده و یک برد دیگر به دست آوردند.

ثبت برد متوالی دستاوردی مثبت برای تاتنهام است. آخرین باری که اسپرز چنین عملکردی داشته به فوریه ۲۰۲۵ برمی‌گردد، بیش از ۶۰۰ روز پیش. از اواسط فصل گذشته تا قبل از اینکه تیم به این سه پیروزی دست پیدا کند، تاتنهام ۱۰ تساوی و ۱۳ باخت داشت. در وصف عملکرد ضعیف تاتنهام همین بس که سفیدپوشان در دو سال اخیر اولین باری است که موفق به کسب دو برد پی‌درپی خانگی شده‌اند. ثباتی که اخیراً این تیم از خود نشان داده در دو سال گذشته خبری از آن نبود و هفدهم شدن در دو فصل متوالی تنها دستاورد تیم شمال لندنی به‌شمار می‌رفت. دی‌زربی برد تیمش را تجزیه و تحلیل کرد: «تغییرات اسپرز کاملاً مشهود است و پیروزی حیاتی مقابل کاونتری پایان‌بخش مشکل روحی تیم بود. انگیزه‌مان را نشان دادیم، تمرکزمان را حفظ کردیم و هر وقت توپ را از دست دادیم، واکنش‌مان بی‌نظیر بود. موقعیت‌های زیادی ساختیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری هم بزنیم. در محوطه جریمه باید بی‌رحم‌تر عمل کنیم و از آنجا که می‌دانستیم چه بازی سختی داریم از پیروزی تیم خوشحال هستم.»

ساندرو تونالی و ماتئوس فرناندز با قیمت ۱۰۰ میلیون و ۸۰ میلیون پوند تابستان از نیوکاسل و وستهام به تاتنهام نقل مکان کردند. به همین خاطر سرمربی نسبت به بازیکنان جدید انتظار صبر و حوصله بیشتری از هواداران دارد. البته این دو بازیکن در حال ثابت کردن خود هستند و تازه معلوم می‌شود چرا دی‌زربی روی خرید آنها اصرار داشته است. تونالی در جدال با کاونتری با دوندگی بالا و آمادگی فیزیکی‌اش کمک‌حال تاتنهام بود و فرناندز هم برای استفاده از همه موقعیت‌ها تلاش می‌کند. دژان کولوسفکی بعد از رهایی از بند مصدومیت در جدال با کریستال پالاس به میدان آمد و دروازه حریف را به خطر انداخت. اسپرز تابستان برای خرید بازیکنان جدید ۳۰۰ میلیون پوند هزینه کرده و شرایط فعلی دی‌زربی را بیش از پیش امیدوار ساخته است: «ما تاتنهام هستیم. نمی‌توانیم انگیزه، عطش موفقیت، پیروزی‌های متوالی و شاد کردن هوادارانمان را از دست بدهیم. سه هفته پیش را هنوز یادمان نرفته و اینکه کجای جدول بودیم. البته سه پیروزی پی‌درپی کافی نیست. باید به این روند ادامه دهیم و در هر بازی چنین عملکردی داشته باشیم.»