جوان آنلاین: در شرایطی که با بسته ماندن تنگه هرمز و وخامت اقتصاد جهانی به‌ویژه در اروپا، موج درخواست‌ها برای مذاکره درباره جنگ امریکا از جوانب مختلف شدت گرفته، وزیر خارجه هشدار داد اگر دشمن جرئت تعرض به خود بدهد، نه تنها ایران خط قرمزی را لحاظ نمی‌کند، بلکه هزینه‌ای به آن تحمیل خواهد کرد که ۱۰۰ میلیون دلاری که صدراعظم آلمان به آن اشاره داشته، رقمی نیست. عباس عراقچی گفته که طرح ونس را با دقت خوانده، ولی هیچ برنامه یا حتی نیازی برای دیدار با امریکایی‌ها ندارد.

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان روز جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (هشتم آبان ۱۴۰۵)، در سئول، پایتخت کره‌جنوبی با اعتراف به پیامد‌های سنگین اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، گفته که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هشت ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی تحمیل کرده است: «هزینه‌ای که فقط از محل افزایش قیمت انرژی به اروپا تحمیل شده، طی هشت ماه گذشته از ۱۰۰ میلیارد یورو فراتر رفته است. شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان در اروپا بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو بیشتر پرداخت کرده‌اند، زیرا انرژی در نتیجه این مناقشه گران‌تر شده است.» سیدعباس عراقچی در واکنش به سخنان صدراعظم آلمان گفت: «دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت. هنگامی که سال گذشته حملات هوایی امریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، آقای مرتس از این حملات استقبال کرد و گفت: «آن‌ها دارند کار کثیف اروپا را انجام می‌دهند.»

عراقچی افزود: «۱۰۰ میلیارد یورو در مقایسه با ضربه‌ای سهمگین و ویرانگر که نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران به کسانی که جرئت تعرض به ملت ما را داشته باشند وارد خواهند کرد، هیچ است.»

علاوه بر عراقچی، یک مقام ارشد امنیتی ـ سیاسی ایرانی به شبکه المیادین گفته که تصمیم تهران برای ارائه پاسخی فراگیر و بسیار گسترده قطعی است و ایران اطمینان دارد که دشمنانش و حامیان منطقه‌ای آنها، بیش از هر زمان دیگری از ابعاد و شدت پاسخ ایران شگفت‌زده خواهند شد.

‌سخنان مرتس به یک‌سو، پاریس هم به شکایت از تداوم وضع موجود روی آورده است. رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه هشدار داد این کشور در صورت عدم مهار کسری بودجه خود، مستقیماً به سوی برخورد با دیوار پیش می‌رود. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، رکود اقتصادی و تداوم ناآرامی‌ها بیش از پیش موقعیت سیاسی مکرون را تضعیف کرده است.

شرایط ایران مشخص است

در چنین فضای متشنجی که هیچ نشانه‌ای از حرکت تحولات در جهت خواست واشینگتن به چشم نمی‌خورد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا یک‌بار دیگر به حربه تکراری خود برای کنترل بازار‌های اقتصادی متوسل شد و با اشاره به تحولات جنگ با ایران گفت: «مذاکراتی در جریان است و ایرانی‌ها خواهان مذاکره هستند و به گفت‌و‌گو ادامه می‌دهند.» ترامپ ادعا‌های خود را این‌طور ادامه داد: «ایران حقوق سربازان و نیرو‌های پلیس خود را پرداخت نمی‌کند و با مشکلات بزرگی روبه‌رو است، ما نیز زمان کافی در اختیار داریم.» وی افزود: «جنگ با ایران، جنگ سنتی نیست و اکنون وارد هفتمین ماه خود شده است.»

رئیس‌جمهور امریکا همچنین با ادعای اینکه واشینگتن در این جنگ مبالغ نسبتاً کمی هزینه می‌کند، گفت: «بیش از ۱۰ برابر هزینه‌های خود را از محل درآمد‌های ونزوئلا جبران کرده‌ایم. ما مبالغ زیادی برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران هزینه کردیم و در این کار موفق شدیم.»

عراقچی دیروز در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره تلویحاً پاسخ موضع ترامپ را داد، هرچند گفت که پیام جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا «با دقت بررسی شده» و در نشست‌های سطح عالی مورد بحث قرار گرفته است. او افزود: «اگر هدف واشینگتن از ارسال پیام ونس، ایجاد اختلاف باشد، این اقدام اشتباه تازه‌ای خواهد بود که به خطا‌های پیشین امریکا اضافه می‌شود.» وزیر خارجه ایران البته گفته که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های امریکایی وجود ندارد و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در این زمینه صرفاً حدس و گمان رسانه‌ای است. او اضافه کرد: «در حال حاضر هیچ نیازی به ملاقات با امریکایی‌ها نمی‌بینیم و شرایط ما کاملاً مشخص است. میانجی‌ها همچنان در حال مشورت در مورد این شرایط هستند.»

لزوم پذیرش مسیر دریایی جدید

به گفته عراقچی، اگر امریکا موافقت خود را با شروط ایران اعلام کند، آن وقت تهران نیز درباره مستقیم بودن یا غیرمستقیم بودن مذاکرات تصمیم خواهد گرفت. او سفر هیئتی از ایران به قطر را تأیید کرد و گفت: «یک هیئت ایرانی به سمت دوحه حرکت کرده است و معاونان من در قطر حضور دارند تا رایزنی‌ها در خصوص شروطمان را ادامه دهند.»

عراقچی درباره نقش پاکستان و قطر نیز گفت: میانجی‌گران قطری و پاکستانی همچنان رایزنی‌ها را درباره شروط ایران ادامه می‌دهند و طرف قطری پیشنهاد داده که مدت اجرای طرح ایران به جای هفت روز، پنج روز باشد. در حالی که برخی منابع از یک پیشنهاد تعدیل‌شده جدید صحبت می‌کنند، عراقچی گفته، میانجی‌گران پیشنهاد‌هایی درباره پرونده هسته‌ای ارائه کرده‌اند که تهران در حال حاضر آنها را در چارچوب مرحله دوم بررسی می‌کند. وزیر خارجه ایران همچنین گفت: پیشنهاد ایران تنها طرحی است که در حال حاضر برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح شده است. وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره اعلام کرد: تهران در مرحله کنونی به پیشنهادی دست یافته است که مدت زمان اجرای توافق را به دو روز کاهش می‌دهد. وی با تشریح شروط ایران گفت: لغو تحریم‌های اعمال‌شده پس از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، کاهش شمار نیرو‌های امریکایی در منطقه، بازگرداندن معافیت‌های نفتی و آزادسازی تمامی دارایی‌های مسدود شده ایران، از جمله دارایی‌های موجود در قطر، از جمله این شروط است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد: تهران خواستار به رسمیت شناختن مسیر دریایی جدیدی است که با همکاری عمان در تنگه هرمز تعیین کرده است. وی گفت که براساس این شرط، سایر مسیر‌های دریایی در این تنگه باید بسته شوند.