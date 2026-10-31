«شنبه سیاه» اروپا در شب هالووین

در آخرین روز اکتبر مصادف با جشن هالووین، اروپا صحنه موج گسترده‌ای از اعتراضات بود و صد‌ها هزار نفر در فرانسه، آلمان و دیگر کشور‌های اروپایی به خیابان‌ها آمدند تا شنبه را برای دولتمردان خود سیاه کنند. این اعتراضات در حالی برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی به اجرا درآمده بود و تنها در فرانسه ۷۰ هزار نیروی امنیتی برای مهار ناآرامی‌های احتمالی مستقر شده بودند، ولی این تدابیر هم نتوانست مانع حضور گسترده معترضان شود.

جوان آنلاین: در آخرین روز اکتبر مصادف با جشن هالووین، اروپا صحنه موج گسترده‌ای از اعتراضات بود و صد‌ها هزار نفر در فرانسه، آلمان و دیگر کشور‌های اروپایی به خیابان‌ها آمدند تا شنبه را برای دولتمردان خود سیاه کنند. این اعتراضات در حالی برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی به اجرا درآمده بود و تنها در فرانسه ۷۰ هزار نیروی امنیتی برای مهار ناآرامی‌های احتمالی مستقر شده بودند، ولی این تدابیر هم نتوانست مانع حضور گسترده معترضان شود.

در حالی که مقامات اروپایی تلاش می‌کنند از گسترش اعتراضات جوانان جلوگیری کنند، دامنه این ناآرامی‌ها روزبه‌روز وسیع‌تر می‌شود و این‌بار، جشن هالووین در روز شنبه فرصتی شد تا معترضان دوباره خشم خود را از افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های دولت‌هایشان که به تشدید این فشار‌ها دامن زده به نمایش بگذارند.

‌دیروز در فرانسه همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد ده‌ها هزار نفر طبق شنبه‌های گذشته به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات در حالی برگزار شد که حدود ۷۰ هزار افسر پلیس برای سرکوب این اعتراضات در شهر‌های مختلف فرانسه مستقر شده بودند. به گزارش فرانس ۲۴، استانداری‌های فرانسه محدودیت‌های کم‌سابقه‌ای را از جمعه شب اعمال کرده بودند، ولی این اقدامات امنیتی هم نتوانست مانع حضور معترضان در خیابان‌ها شود.

براساس گزارش‌های اولیه از گاردین، انبوهی از مردم عصر شنبه برای شرکت در اعتراضات در پاریس گردهم آمدند. این سومین شنبه پیاپی بود که اعتراضات ضددولتی در فرانسه برگزار شد و معترضان در واکنش به افزایش مشکلات اقتصادی و سیاست‌های دولت به خیابان‌ها آمدند. شرکت حمل‌ونقل پاریس دیروز حدود ۴۰ ایستگاه مترو در این شهر را همزمان با اعتراضات تعطیل کرد.

بر پایه گزارش شبکه فرانس ۲۴، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی در هماهنگی با جلیقه‌زردها، برای سومین شنبه متوالی فراخوان سراسری تظاهرات در اعتراض به گرانی و هزینه‌های بالای زندگی صادر کرده بودند. در تارنمای مربوط به جلیقه‌زرد‌ها بیش از ۶۰۰ نقطه تجمع، از جمله تحصن‌های متعدد در سراسر کشور ثبت شده و قرار بود ۴۰۰ هزار نفر در این تجمعات شرکت کنند.

یک منبع در وزارت کشور فرانسه پیش‌بینی کرده بود که اعتراضات شنبه شب با خشونت‌هایی مشابه ناآرامی‌های ۱۷ اکتبر همراه شود که در جریان آن هزاران فروشگاه غارت شد و ساختمان‌های عمومی به آتش کشیده شدند و به همین دلیل از دیروز به نام «شنبه سیاه» یاد کرده بودند. معترضان گفته‌اند تا زمانی که دولت همه مطالبات آنها را برآورده نکند به اعتراضات در روز‌های شنبه ادامه خواهند داد. مقامات فرانسوی با پیش‌بینی گسترش اعتراضات در روز شنبه از احتمال سوءاستفاده آشوبگران از نقاب‌های هالووین برای مخفی کردن هویت خود خبر داده بودند.

آلمان هم در گرداب ناآرامی‌ها

آلمان نیز یکی از کشور‌هایی اروپایی است که روز شنبه شاهد برگزاری اعتراضات بود. براساس گزارش‌ها، معترضان در مقابل دروازه براندنبورگ در برلین گردهم آمدند تا مخالفت خود را با سیاست‌های دولت اعلام کنند. در همین حال، پلیس آلمان اعلام کرد ۱۵۰۰ افسر دیگر در سراسر برلین مستقر خواهند شد. اعتراضات در بیش از ۳۰شهر آلمان برنامه‌ریزی شده بود.

خبرگزاری رویترز به نقل از سازمان‌دهندگان اعتراضاتی که قرار بود با مشارکت بیش از ۱۷۵ هزار نفر در آلمان برپا شود، عنوان کرد که این جنبش عمدتاً با هدایت جوانان و الهام گرفته از اعتراضات در سایر کشور‌های اروپایی است و معترضان جوان خواستار شرایط مطلوب‌تر برای تحصیل و کاهش هزینه‌های زندگی هستند.

جوانان نسل z آلمان مخالف خدمت سربازی و خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش هستند. این اعتراضات همزمان با چالش بسیاری از جوانان آلمانی برای مقابله با هزینه‌های افزایش‌یافته زندگی انجام می‌شود. این ابتکار که از دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه‌ها تشکیل شده، در وب‌سایت خود اعلام کرده بود که با خشونت مخالف است و قصد دارد راهپیمایی‌هایی مسالمت‌آمیز برگزار کند.