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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
جامعه » اخبار كلی

آب مقطر ۱۵۰ میلیونی و واکسن آنفلوآنزای ۱۵ میلیونی!

هشدار! خرید دارو و واکسن از بازار غیررسمی و مبادی غیرقانونی می‌تواند سلامت شما و عزیزانتان را به خطر بیندازد
زهرا چیذری 

جوان آنلاین: آب مقطر ۱۵۰ میلیون تومانی! این آب مقطر هیچ ویژگی خاصی نداشته و فقط آب مقطر بوده‌است، اما آنچه موجب‌شده تا این ویال حاوی آب مقطر به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش برسد، دقیقاً ویالی بوده که آب مقطر در آن قرار گرفته‌است. در واقع ماجرا به یک تقلب دارویی بازمی‌گردد. ویالی که پس از تخلیه، با آب مقطر پر شده و با نصب برچسب داروی موردنظر، به جای داروی اصلی به فروش رسیده بود. این ماجرا یکی از نمونه‌های خرید دارو از فضای مجازی و بازار‌های غیررسمی است که علاوه بر هدر دادن وقت و هزینه شما می‌تواند سلامت بیماران را هم به خطر بیندازد. با وجود این، همچنان بازار غیررسمی دارو در کشورمان حسابی داغ‌داغ است؛ همچنان که همین حالا هستند کسانی که برای خرید واکسن آنفلوآنزای هلندی حاضرند ۱۵ میلیون تومان هزینه کنند، آن هم در شرایطی که امسال دولت یک دوز هم واکسن هلندی وارد نکرده و تمام واکسن‌های ادعاشده قاچاق یا تقلبی هستند. 
بساط دارو‌های قاچاق و تقلبی هیچ وقت از کشورمان جمع نشد، بلکه گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، کار را برای قاچاقچیان دارو سهل‌تر کرده‌است. 
یکی از آخرین نمونه‌های این تقلب‌ها در فروش ویال آب مقطر به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان است!

 ماجرای آب مقطر ۱۵ میلیون تومانی 
سعید مهرزادی، مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، با هشدار نسبت به عرضه دارو‌های تقلبی در فضای مجازی و بازار غیررسمی گفت: «در بررسی‌های انجام‌شده، اندازه، شکل ظاهری و سایر مشخصات ویال با نمونه اصلی مقایسه و مشخص شد ویال موردنظر متعلق به داروی دیگری بوده‌است؛ این ویال پس از تخلیه، با آب مقطر پر شده و با نصب برچسب داروی موردنظر، به جای داروی اصلی به فروش رسیده بود.»
وی با اشاره به اختلاف قابل‌توجه قیمت این دارو در شبکه رسمی و بازار آزاد اظهار کرد: «قیمت این دارو در شبکه رسمی و با ارز دولتی حدود ۹۰ میلیون تومان است، در حالی که تهیه آن از بازار آزاد حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.»
مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تأکید بر خطرات خرید دارو از منابع غیرمجاز تأکید کرد: «شباهت ظاهری دارو به نمونه اصلی، به‌تنهایی نشانه اصالت آن نیست و حتی ممکن است ویالی با برچسب داروی اصلی، حاوی ماده‌ای کاملاً متفاوت باشد.»
مهرزادی هشدار داد: «خرید دارو از فضای مجازی و بازار غیررسمی، علاوه بر تحمیل خسارت مالی سنگین، می‌تواند سلامت بیمار و عزیزان او را به خطر بیندازد؛ بنابراین، دارو باید از مسیر‌های رسمی و مجاز تهیه شود.»

 کلاهبرداری از شیفتگان واکسن اروپایی!.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و امسال با عنایت به تأخیر جهانی در تولید واکسن آنفلوآنزا و واردات این واکسن از روسیه و چین، بخشی از جامعه که به واکسن‌های اروپایی عادت کرده‌اند، در پی تهیه این واکسن‌ها در دام کلاهبرداران افتاده‌اند و به واکسن‌های قاچاقی روی آورده‌اند که نوع هلندی و فرانسوی آن چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان آب می‌خورد. 
واکسن‌هایی که بهمن صبور، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان و قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی، درباره ماهیت آنها تأکید می‌کند: «واکسن‌های هلندی که با قیمت‌های ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در برخی داروخانه‌ها و مراکز درمانی عرضه می‌شوند، از مبادی رسمی وارد کشور نشده‌اند و عرضه آنها تخلف محسوب می‌شود.» بنا به تأکید وی، واکسن‌های هلندی به صورت رسمی وارد کشور نشده‌اند و واکسن‌هایی که با چنین قیمت‌هایی عرضه می‌شوند، از مبادی رسمی تأمین و واردات کشور عبور نکرده‌اند، بلکه قاچاقچیان این واکسن‌ها را از طریق کولبر‌ها یا به صورت چمدانی وارد کرده‌اند؛ بنابراین، عرضه این محصولات با ابهامات جدی درباره منشأ تأمین و نحوه نگهداری آنها همراه است. 

 واکسن‌هایی خارج از زنجیره تأمین 
صبور درباره استفاده از این واکسن‌ها هشدار می‌دهد و می‌گوید: «درباره واکسن‌هایی که با قیمت‌های ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند، نمی‌توان از زنجیره تأمین و نگهداری آنها اطمینان داشت. مشخص نیست این محصولات از چه مسیری وارد شده‌اند و آیا در تمام مراحل انتقال، شرایط استاندارد زنجیره سرد رعایت شده‌است یا خیر.» بنا به تأکید صبور، نظارت بر منشأ تأمین دارو و واکسن و همچنین شرایط نگهداری آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. واکسن محصولی حساس است و در صورت رعایت نشدن شرایط زنجیره سرد، ممکن است اثربخشی آن کاهش یابد، بنابراین، صرف خرید واکسن با قیمت بالا به معنای اطمینان از کیفیت و سلامت آن نیست. اگر داروخانه‌ای اقدام به عرضه واکسنی کند که از مبادی رسمی وارد کشور نشده‌است، صددرصد مرتکب تخلف شده‌است. عرضه و فروش دارو و واکسن باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود و مراکزی که مجوز لازم برای این فعالیت را ندارند، حق عرضه و فروش آنها را نخواهند داشت. قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی درباره اقدام افرادی که پیش‌تر این واکسن‌ها را خریداری یا تزریق کرده‌اند، می‌گوید: «افرادی که مدارک و مستندات خرید واکسن از مراکز عرضه‌کننده را در اختیار دارند، می‌توانند با مراجعه به معاونت غذا و داروی مربوطه، موضوع را گزارش و شکایت خود را پیگیری کنند.»
واکسن، دارو یا حتی مکمل‌ها فرقی نمی‌کند؛ همه اینها کالا‌های سلامت‌محور هستند که فقط و فقط باید از مبادی رسمی و داروخانه‌ها و مراکز درمانی تهیه شوند؛ در غیر این صورت ممکن است هر یک از این دارو‌ها تقلبی و ناسالم باشند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آب ، سلامت ، پزشکی ، واکسن
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