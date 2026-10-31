بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

مرد جوانی که ۱۲ سال قبل در جریان رقابت عشقی با شلیک گلوله اسلحه شکاری رقیب خود را به قتل رسانده و پس از فرار به یکی از شهر‌های مرزی پناه برده بود، پس از سال‌ها تحمل حبس و یک بار حضور پای چوبه دار، در حالی که برای دومین‌بار در آستانه اجرای حکم قصاص قرار داشت، به احترام ایام فاطمیه از سوی خانواده مقتول بخشیده شد. قاتل که در زندان حافظ قرآن شده و در فعالیت‌های خیرخواهانه شرکت کرده‌بود، به زودی از زندان آزاد می‌شود.

جوان آنلاین: مرد جوانی که ۱۲ سال قبل در جریان رقابت عشقی با شلیک گلوله اسلحه شکاری رقیب خود را به قتل رسانده و پس از فرار به یکی از شهر‌های مرزی پناه برده بود، پس از سال‌ها تحمل حبس و یک بار حضور پای چوبه دار، در حالی که برای دومین‌بار در آستانه اجرای حکم قصاص قرار داشت، به احترام ایام فاطمیه از سوی خانواده مقتول بخشیده شد. قاتل که در زندان حافظ قرآن شده و در فعالیت‌های خیرخواهانه شرکت کرده‌بود، به زودی از زندان آزاد می‌شود.

اواسط سال ۱۳۹۳ مأموران پلیس یکی از شهر‌های استان فارس از درگیری خونین دو پسر جوان در یکی از محله‌های حاشیه شهر باخبر شدند و برای بررسی موضوع به محل رفتند. بررسی‌های اولیه نشان داد در جریان این درگیری، یکی از طرفین با شلیک گلوله اسلحه شکاری مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافته است. ضارب نیز پس از حادثه از محل گریخته‌بود. مأموران در ادامه به بیمارستان رفتند، اما پزشکان اعلام کردند تلاش‌ها برای نجات جان پسر ۲۴ ساله‌ای به نام آرش بی‌نتیجه مانده و او به دلیل شدت جراحات و خونریزی جان باخته‌است. به این ترتیب، پرونده درگیری با مرگ جوان مجروح وارد مرحله جنایی شد و تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری عامل قتل آغاز کردند.

رقابت عشقی به جنایت ختم شد

تحقیقات کارآگاهان نشان داد آرش مدتی با پسر جوان دیگری به نام مهران بر سر علاقه به یک دختر اختلاف داشته است. دوستان مقتول نیز در اظهارات خود تأیید کردند این دو جوان رقیب عشقی یکدیگر بودند و پیش از حادثه چندین بار با هم مشاجره کرده‌بودند.

بررسی‌های بیشتر نشان داد آرش روز حادثه با مهران قرار ملاقات گذاشته بود تا درباره دختر مورد علاقه‌شان با یکدیگر صحبت کنند، اما این ملاقات به درگیری خونین و قتل آرش ختم شده‌بود.

با گردآوری این اطلاعات، مهران به عنوان مظنون اصلی تحت تعقیب قرار گرفت، اما کارآگاهان وقتی برای دستگیری او به محل زندگی‌اش رفتند، متوجه شدند پس از جنایت ناپدید شده‌است.

فرار ناکام به خارج از کشور

تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت، اما کارآگاهان هیچ ردی از او پیدا نکردند تا اینکه احتمال فرار وی به خارج از کشور مطرح شد. بررسی‌های بعدی نشان داد متهم پس از قتل به یکی از شهر‌های مرزی رفته و با پرداخت مبلغی به قاچاقچیان انسان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته‌است، اما قاچاقچیان پس از گرفتن پول، او را در نقطه صفر مرزی رها کرده‌بودند. مهران که راهی برای خروج از کشور پیدا نکرد، با هویت جعلی در همان شهر زندگی مخفیانه‌ای را آغاز کرد. سرانجام مأموران با به دست آوردن سرنخ‌هایی، مخفیگاه او را شناسایی کردند و پس از دریافت نیابت قضایی، راهی شهر مرزی شدند و وی را بازداشت کردند.

اعتراف به قتل با انگیزه عشقی

متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در جریان بازجویی‌ها به قتل آرش اعتراف کرد و درباره انگیزه جنایت گفت: مدتی قبل از حادثه با دختری به نام سارا آشنا شدم و به او علاقه پیدا کردم. قصد ازدواج داشتیم و قرار بود خانواده‌ام برای خواستگاری اقدام کنند، اما ناگهان سارا رابطه‌اش را با من قطع کرد. هرچه تلاش کردم نظرش را تغییر بدهم، فایده‌ای نداشت تا اینکه متوجه شدم در فضای مجازی با آرش آشنا شده و قصد ازدواج با او را دارد. متهم ادامه داد: همین موضوع باعث اختلاف من و آرش شد. از او خواستم ارتباطش را با سارا قطع کند، اما قبول نکرد. روز حادثه با او در اطراف شهر قرار گذاشتم تا درباره این موضوع صحبت کنیم. اسلحه شکاری همراهم بود و قصد داشتم او را بترسانم. وقتی با هم روبه‌رو شدیم، مشاجره کردیم و من برای ترساندنش به سمت او شلیک کردم. قصد کشتنش را نداشتم و تصور نمی‌کردم گلوله باعث مرگش شود. وقتی فهمیدم جان باخته است، از ترس فرار کردم و به یکی از شهر‌های مرزی رفتم تا از کشور خارج شوم، اما موفق نشدم و دستگیر شدم. متهم پس از اعتراف و بازسازی صحنه قتل با قرار قانونی روانه زندان شد. اولیای دم نیز برای او درخواست قصاص کردند. در ادامه، وی در دادگاه کیفری استان به اتهام قتل عمد محاکمه و به قصاص محکوم شد. حکم صادر شده پس از تأیید در دیوان عالی کشور برای اجرا به شعبه اجرای احکام فرستاده شد.

مهلت پای چوبه دار و تغییر مسیر زندگی

متهم و خانواده‌اش در سال‌های بعد تلاش زیادی برای جلب رضایت اولیای‌دم انجام دادند، اما خانواده آرش حاضر به گذشت نبودند. سرانجام چند سال قبل، قاتل برای نخستین‌بار پای چوبه دار رفت و طناب دار نیز به گردنش انداخته شد، اما با میانجیگری واحد صلح و سازش و تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول، به او مهلت داده شد و از اجرای حکم نجات پیدا کرد.

این مهلت نقطه عطفی در زندگی مرد جوان شد. او در زندان در فعالیت‌های خیرخواهانه شرکت کرد و تصمیم گرفت قرآن را حفظ کند. تلاش‌هایش سرانجام نتیجه داد و پس از چند سال به جمع حافظان قرآن پیوست. گزارش رفتار‌های مثبت و تغییر رویه زندگی او از طریق مددکاران زندان به خانواده آرش رسید و همین موضوع به‌تدریج نگاه اولیای‌دم را تغییر داد. خانواده‌ای که سال‌ها بر اجرای حکم قصاص اصرار داشتند، حالا با شنیدن خبر تغییر رفتار قاتل و حافظ قرآن شدن او، در تصمیم خود تجدیدنظر کردند.

بخشش

در حالی که متهم قرار بود برای دومین‌بار پای چوبه دار برود و حکم قصاص درباره او اجرا شود، چند روز قبل، همزمان با ایام فاطمیه، اولیای‌دم با حضور در شعبه اجرای احکام از حق قصاص خود گذشتند و از قصاص قاتل فرزندشان گذشتند. یکی از اعضای خانواده مقتول درباره علت این تصمیم گفت: وقتی پسرمان به قتل رسید، تصمیم گرفتیم قاتلش را قصاص کنیم، اما حالا متوجه شدیم رفتار او در زندان تغییر کرده و در کار‌های خیر شرکت می‌کند. از طرفی او حافظ قرآن شده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای شادی روح فرزندمان و به احترام ایام فاطمیه از قصاص او بگذریم.

به این ترتیب، مرد جوانی که سال‌ها پیش با یک تصمیم اشتباه جان رقیب عشقی خود را گرفته بود و تا آستانه اجرای دوباره حکم قصاص پیش رفته بود، با گذشت اولیای‌دم فرصت دوباره‌ای برای زندگی پیدا کرد و قرار است به‌زودی از زندان آزاد شود و به آغوش خانواده‌اش بازگردد.