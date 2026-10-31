کد خبر: 1387694
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
جامعه » اخبار كلی

‌شکایت مادر از دامادش به اتهام قتل دخترش

آرمین بینا

جوان آنلاین: زن میانسالی که مدعی است دامادش در جریان درگیری خانوادگی دخترش را به‌شدت کتک زده و باعث مرگ او شده، با مراجعه به پلیس از مرد جوان به اتهام قتل شکایت کرد. با ثبت این شکایت، جسد زن جوان به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات جنایی برای مشخص شدن علت مرگ و بررسی نقش شوهرش در این حادثه آغاز شد. 
چند روز قبل زن میانسالی به یکی از اداره‌های پلیس تهران رفت و از دامادش به اتهام قتل دخترش شکایت کرد. او در توضیح ماجرا گفت: حدود سه سال قبل دخترم الناز با مرد جوانی به نام پرویز ازدواج کرد. آنها در ابتدای زندگی مشترکشان شرایط خوبی داشتند، اما مدتی بعد متوجه شدیم بین آنها اختلاف به وجود آمده‌است. آن‌طور که فهمیدم، دامادم مردی بداخلاق بود و همسرش را کتک می‌زد، اما دخترم به خاطر حفظ آبرو چیزی به ما نمی‌گفت. شاکی ادامه داد: به‌تدریج اختلاف‌های آنها بیشتر شد و متوجه شدیم هر بار که با هم درگیر می‌شوند، پرویز دخترم را به شدت کتک می‌زند. ماجرای بدرفتاری و کتک‌کاری‌های دامادم در میان فامیل و آشنایان هم دهان‌به‌دهان شده‌بود. چند بار دخترم پس از درگیری با شوهرش قهر کرد و به خانه من آمد. هر بار وقتی متوجه می‌شدیم چه اتفاقی افتاده، برای آشتی دادن آنها میانجیگری می‌کردیم و دوباره به زندگی مشترکشان برمی‌گشتند. این اواخر دخترم دیگر درباره اختلاف‌هایش با شوهرش چیزی به ما نمی‌گفت و تصور می‌کردیم برای حفظ آبرو سکوت کرده‌است تا اینکه چند روز قبل خبر رسید حالش بد شده و او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. 
وی درباره روز حادثه گفت: آن روز دخترم با شوهرش درگیر شده و به‌شدت کتک خورده بود. بعد از درگیری از خانه بیرون آمده بود، اما به خانه ما نرفته بود و به منزل مادربزرگش پناه برده بود. او ساعتی پس از ورود به خانه مادربزرگش از سردرد شدید شکایت کرده و گفته‌بود شوهرش او را کتک زده و به همین دلیل خانه را ترک کرده است. مادر الناز در ادامه گفت: سردرد دخترم لحظه‌به‌لحظه بیشتر می‌شد تا اینکه مادربزرگش با اورژانس تماس گرفت و اورژانس او را به بیمارستان منتقل کرد. پزشکان تلاش کردند او را درمان کنند، اما دخترم چند ساعت بعد جان باخت. الناز هیچ بیماری خاصی نداشت و به همین دلیل احتمال می‌دهم شوهرش هنگام کتک‌کاری ضربه‌ای به سر او وارد کرده و باعث مرگش شده‌باشد. به همین خاطر از دامادم به اتهام قتل شکایت دارم. 
پس از ثبت شکایت، بازپرس جنایی دستور انتقال جسد زن جوان به پزشکی قانونی را صادر کرد تا با انجام آزمایش‌های تخصصی، علت اصلی مرگ مشخص شود. هم‌زمان مأموران پلیس نیز مأموریت یافتند با احضار شوهر الناز و انجام تحقیقات، جزئیات درگیری خانوادگی و احتمال نقش او را در مرگ الناز بررسی کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: داماد ، کتک ، مرگ ، قتل
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