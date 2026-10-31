کد خبر: 1387691
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
جامعه » اخبار كلی

‌گواهینامه اسکوتر و موتورسیکلت برقی الزامی است 

محمدرضا سوری

جوان آنلاین: در حالی که برخی فروشندگان موتورسیکلت‌های اسکوتری و برقی مدعی هستند رانندگی با این وسایل نقلیه نیازی به گواهینامه و پلاک ندارد، اما پلیس با رد این ادعا می‌گوید طبق قانون، داشتن پلاک و گواهینامه برای وسایل موتوری اجباری است و نداشتن این موارد جرم است و با فرد خاطی برخورد قانونی می‌شود. آمار تصادفات موتورسیکلت‌ها در کشور نشان می‌دهد یکی از عوامل دخیل در حوادث ترافیکی، آشنا نبودن با قوانین راهنمایی و رانندگی است، لذا این موضوع اهمیت داشتن گواهینامه را دوچندان می‌کند. 
برخلاف تصور اینکه گواهینامه تنها یک مدرک است، اما از آنجا که فرد برای گرفتن آن باید مراحل قانونی و آموزشی، شامل آموزش مقررات و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و همچنین آموزش عملی، پس از احراز شرایط لازم، گواهینامه متناسب با موتورسیکلت سبک را دریافت کند، لذا این موضوع موجب شده تا فرد در هنگام رانندگی قوانین را بهتر اجرا کند، که این امر در صورت رعایت نقش مهمی در کاهش سوانح دارد. 
متأسفانه در سال‌های اخیر برخی از فروشندگان اسکوتر‌ها و موتورسیکلت‌های برقی با هدف فروش و سود بیشتر و سوءاستفاده از علاقه‌مندی جوانان و دختر و پسر نوجوان به دروغ مدعی هستند که استفاده از این وسایل نیاز به گواهینامه ندارد، در حالی که طبق قانون پلیس راهور استفاده از هرگونه وسایل موتوری اعم از بنزینی یا برقی نیاز به داشتن گواهینامه دارد و نداشتن آن جرم محسوب می‌شود و در صورت توقف از سوی مأموران پلیس راهور فراجا، آنها می‌توانند ضمن جریمه فرد متخلف وی را به مراجع قانونی معرفی کنند. 
سردار احمد کرمی اسد، جانشین پلیس راهور فراجا، با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی برای تردد تمامی وسایل نقلیه موتوری، در این خصوص می‌گوید: تمامی وسایل نقلیه موتوری، صرف‌نظر از حجم موتور، ظرفیت و نوع کاربری، برای تردد در معابر عمومی باید شماره‌گذاری شده و دارای پلاک معتبر باشند. علاوه بر الزام شماره‌گذاری، رانندگان و راکبان نیز موظفند متناسب با نوع وسیله نقلیه‌ای که از آن استفاده می‌کنند، گواهینامه رانندگی معتبر و مجاز دریافت کنند و هیچ وسیله نقلیه موتوری از این الزامات قانونی مستثنی نیست. 
این اظهارات در حالی است که برخی از فروشندگان این وسایل نقلیه برای بازارگرمی و فروش کالای خود مدعی می‌شوند برخی موتورسیکلت‌ها برای تردد در معابر نیازی به پلاک یا گواهینامه ندارند، این در حالی است که این اظهارات مبنای قانونی ندارد و صرفاً در قالب تبلیغات مطرح می‌شود. 
این در حالی است که خریدار پس از هزینه‌کرد بالا صاحب وسیله‌ای است که از لحاظ قانونی نمی‌تواند از آن استفاده کند و زمانی که سراغ فروشنده می‌رود با جواب سربالا مواجه می‌شود و هیچ چاره‌ای برایش باقی نمی‌ماند. 
این در حالی است که اگر قبل از خرید از پلیس راهور سؤال می‌کرد، متوجه می‌شد که برای استفاده از موتور‌های اسکوتری یا برقی نیاز به داشتن گواهینامه و پلاک است و دچار مخمصه نمی‌شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: گواهینامه ، موتور ، موتور برقی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

پول گندم‌کاران اسیر دعوای بیمه‌ای وزارتخانه‌ها

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

بدون شرح

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

خبرگزاری صداوسیما از مطرح‌کردن اختلاف ونس و ترامپ دنبال چیست؟!

شلیک به خودی از رسانه ملی!

پیشنهاد تقریباً هیچ!

آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد

فیش خرید پلیس را به سارق رساند + گفت‌وگو با متهم

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران

همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»

پیروزی بر جهان قبل از فینال!

دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

منطقه با منطق ایرانی

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

اوباما: حق وتوی هرمز را به ایران دادیم

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست‌وبازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند
روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید
مردم پای کار گاز و برق بیایند
جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 
استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!
روایت خانواده دانشمند شهیدی که زندگی‌اش را وقف علم، مردم و خانواده کرد‌
تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!
طعنه حامد لک، دروازه‌بان فولاد به بیرانوند: چون سربازی رفتم و نیازی به استعلاجی ندارم، خودم را به مصدومیت نزدم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: عذرخواهی میکنم از هواداران مان، شرمنده آنها شدیم
مدیر تیم پرسپولیس: به نظر می آید داوران می خواهند اول بازیکنان پرسپولیس را جریمه کنند تا حساب کار دست بقیه بیاید
مصاحبه فرشاد احمدزاده و ابوالفضل رزاق پور بعد از پیروزی مقابل پرسپولیس
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به خبرنگار جوان: ۳ سال در پرسپولیس حضور داشتم، به همه زوایای این تیم آشنایی داشتم
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار