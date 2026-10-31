‌گواهینامه اسکوتر و موتورسیکلت برقی الزامی است 

جوان آنلاین: در حالی که برخی فروشندگان موتورسیکلت‌های اسکوتری و برقی مدعی هستند رانندگی با این وسایل نقلیه نیازی به گواهینامه و پلاک ندارد، اما پلیس با رد این ادعا می‌گوید طبق قانون، داشتن پلاک و گواهینامه برای وسایل موتوری اجباری است و نداشتن این موارد جرم است و با فرد خاطی برخورد قانونی می‌شود. آمار تصادفات موتورسیکلت‌ها در کشور نشان می‌دهد یکی از عوامل دخیل در حوادث ترافیکی، آشنا نبودن با قوانین راهنمایی و رانندگی است، لذا این موضوع اهمیت داشتن گواهینامه را دوچندان می‌کند.

برخلاف تصور اینکه گواهینامه تنها یک مدرک است، اما از آنجا که فرد برای گرفتن آن باید مراحل قانونی و آموزشی، شامل آموزش مقررات و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و همچنین آموزش عملی، پس از احراز شرایط لازم، گواهینامه متناسب با موتورسیکلت سبک را دریافت کند، لذا این موضوع موجب شده تا فرد در هنگام رانندگی قوانین را بهتر اجرا کند، که این امر در صورت رعایت نقش مهمی در کاهش سوانح دارد.

متأسفانه در سال‌های اخیر برخی از فروشندگان اسکوتر‌ها و موتورسیکلت‌های برقی با هدف فروش و سود بیشتر و سوءاستفاده از علاقه‌مندی جوانان و دختر و پسر نوجوان به دروغ مدعی هستند که استفاده از این وسایل نیاز به گواهینامه ندارد، در حالی که طبق قانون پلیس راهور استفاده از هرگونه وسایل موتوری اعم از بنزینی یا برقی نیاز به داشتن گواهینامه دارد و نداشتن آن جرم محسوب می‌شود و در صورت توقف از سوی مأموران پلیس راهور فراجا، آنها می‌توانند ضمن جریمه فرد متخلف وی را به مراجع قانونی معرفی کنند.

سردار احمد کرمی اسد، جانشین پلیس راهور فراجا، با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی برای تردد تمامی وسایل نقلیه موتوری، در این خصوص می‌گوید: تمامی وسایل نقلیه موتوری، صرف‌نظر از حجم موتور، ظرفیت و نوع کاربری، برای تردد در معابر عمومی باید شماره‌گذاری شده و دارای پلاک معتبر باشند. علاوه بر الزام شماره‌گذاری، رانندگان و راکبان نیز موظفند متناسب با نوع وسیله نقلیه‌ای که از آن استفاده می‌کنند، گواهینامه رانندگی معتبر و مجاز دریافت کنند و هیچ وسیله نقلیه موتوری از این الزامات قانونی مستثنی نیست.

این اظهارات در حالی است که برخی از فروشندگان این وسایل نقلیه برای بازارگرمی و فروش کالای خود مدعی می‌شوند برخی موتورسیکلت‌ها برای تردد در معابر نیازی به پلاک یا گواهینامه ندارند، این در حالی است که این اظهارات مبنای قانونی ندارد و صرفاً در قالب تبلیغات مطرح می‌شود.

این در حالی است که خریدار پس از هزینه‌کرد بالا صاحب وسیله‌ای است که از لحاظ قانونی نمی‌تواند از آن استفاده کند و زمانی که سراغ فروشنده می‌رود با جواب سربالا مواجه می‌شود و هیچ چاره‌ای برایش باقی نمی‌ماند.

این در حالی است که اگر قبل از خرید از پلیس راهور سؤال می‌کرد، متوجه می‌شد که برای استفاده از موتور‌های اسکوتری یا برقی نیاز به داشتن گواهینامه و پلاک است و دچار مخمصه نمی‌شد.