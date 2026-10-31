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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
ورزش » ساير
آرتتا امیدوار به شکستن طلسم ۱۴ ساله است

قرار ملاقات رفقا در آنفیلد

1  بازی بزرگ لیگ برتر انگلیس از راه رسید و توپچی‌ها اگر این‌بار مقابل لیورپول دچار لغزش شوند، چالش‌هایشان در مسیر قهرمانی افزایش می‌یابد. 
شیوا نوروزی

 بازی بزرگ لیگ برتر انگلیس از راه رسید و توپچی‌ها اگر این‌بار مقابل لیورپول دچار لغزش شوند، چالش‌هایشان در مسیر قهرمانی افزایش می‌یابد. 

لیورپول و آرسنال آخرین دیدار هفته نهم لیگ جزیره را برگزار می‌کنند و تیم لندنی برای شکستن طلسم ناکامی ۱۴ ساله در ورزشگاه آنفیلد، کار سختی پیش‌رو دارد. امشب در ورزشگاه آنفیلد هم‌تیمی‌های قدیمی رودرروی هم قرار می‌گیرند. آنتیگوکو همان باشگاه کوچک در منطقه باسک اسپانیاست که ایرائولا، آرتتا و حتی ژابی آلونسو از آنجا در مسیر پیشرفت قرار گرفتند. در دوران کودکی و نوجوانی سرمربیان فعلی لیورپول و آرسنال در این باشگاه کنار هم قد کشیدند و حالا رقیب هم هستند. 
بندرنشینان با اینکه هنوز نتوانستند به من‌سیتی و آرسنال نزدیک شوند و در رده چهارم قرار دارند، اما به آینده امیدوار هستند. لیورپول با کنار زدن چلسی، به یک‌چهارم نهایی جام اتحادیه صعود کرد و همچنان شانس کسب جام را دارد. شاگردان آندونی ایرائولا از هشت بازی در لیگ ۱۵ امتیاز به دست آورده‌اند. به نظر می‌رسد لک‌لک‌ها پس از تحقیر خانگی برابر سیتیزن‌ها به خودشان آمده و پنج برد متوالی (در همه رقابت‌ها) کسب کردند. قرمز‌ها همچنین در لیگ قهرمانان نیز با سه پیروزی پی‌درپی مدعی هستند. 
 شناخت حریف
آندونی ایرائولا عبور از سد دفاعی آرسنال را یکی از چالش‌های لیورپول عنوان کرد. سرمربی لیورپول با اشاره به شناختش از آرسنال و میکل آرتتا گفت: «برای صحبت درباره جایگاه تیم‌ها در جدول هنوز خیلی زود است. بازی سختی داریم. آرسنال را می‌شناسیم، تیم بسیار خوبی است و شناخت متقابلی از یکدیگر داریم. در این فصل با دوستان قدیمی زیادی روی نیمکت حریفان از جمله میکل آرتتا روبه‌رو شده‌ام. می‌دانم او بازی سختی برایمان رقم می‌زند، بنابراین باید در بهترین شرایط خودمان باشیم.»
 سد دفاعی
ایرائولا معتقد است حرف زدن از قهرمانی زود است: «خوب است هواداران از ما انتظار داشته باشند و فکر کنند می‌توانیم پیروز شویم، اما به نظر حرف زدن از قهرمانی هنوز زود است. بردن پنج مسابقه اتفاق خوبی است، هرچند فقط دو مورد از آنها در لیگ بوده است. از همان روز اول می‌دانستم نمی‌توانیم خودمان را تیمی ضعیف‌تر از حریف بدانیم. این واقعیت را پذیرفته‌ام و مردم انتظارات زیادی از تیم ما دارند. مقابل آرسنال هم باید همین طرز فکر را داشته باشیم. در نهایت، مسئله این است که موقعیت‌های بیشتری خلق کنید. آرسنال از نظر دفاعی تیم قدرتمندی است. هر موقعیتی ارزشمند است و اتفاقاتی که در محوطه جریمه رخ می‌دهد، تعیین‌کننده است.»
 چالش آرسنال
سفر به آنفیلد و پیروزی در جدال مقابل لیورپول مسئولیت سنگینی است که میکل آرتتا روی شانه‌هایش احساس می‌کند. آخرین باری که آرسنال در این ورزشگاه لیورپول را شکست داد به سپتامبر ۲۰۱۲ برمی‌گردد؛ جدالی که توپچی‌ها ۲ بر صفر پیروز شدند و آرتتا آن زمان هافبک این تیم بود. 
انتظار هواداران تیم لندنی برای عبور از سد قرمز‌ها در حالی است که مدافع عنوان قهرمانی لیگ، چند روز پیش توسط تیم دسته چهارمی از جام اتحادیه حذف شد. شکست عجیب آرسنال برابر تیم ناشناخته فلیتوود تاون را هنوز خیلی‌ها باور نکردند. عجیب‌تر اینکه در این بازی تلخ، مکس داومن وینگر ۱۶ ساله این تیم هم با کارت قرمز مستقیم اخراج شد تا تلخی این باخت برای آرتتا بیشتر شود. 
سرمربی آرسنال به اهمیت شکستن طلسم ناکامی در آنفیلد اشاره کرد: «تمام تیم‌های بزرگ جزو مدعیان قهرمانی هستند. وقتی به بازیکنان، سرمربی و تاریخچه باشگاه لیورپول نگاه می‌کنید، قطعاً می‌توانید آنها را یکی از مدعیان بدانید. انتظار یک بازی بزرگ را داریم. ۱۴ سال است که نتوانسته‌ایم در آنفیلد پیروز شویم و وقتش رسیده که این طلسم را بشکنیم. آندونی هم‌تیمی من بوده و وقتی جوان‌تر بودیم، لحظات فوق‌العاده‌ای را در کنار هم سپری کردیم. اینکه قرار است مقابل همدیگر قرار بگیریم، آن هم در یک بازی مهم بین دو باشگاه بزرگ در انگلیس و اروپا، واقعاً افتخار بزرگی است.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آرسنال ، لیورپول ، فوتبال
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