کد خبر: 1387681
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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
ورزش » ساير
وعده‌های دهان‌پرکن مدیرعامل جدید استقلال

متدین: برای ساختن آمده‌ایم

1 مدیرعامل جدید استقلال، با برنامه ۱۰ ساله و بلندمدت آمده است. با شعار ساختن، شفاف‌سازی، اما از همین ابتدا تأکید دارد هر تصمیمی حداقل به سه، چهار سال زمان نیاز دارد جهت بهره‌برداری. 
دنیا حیدری

   جوان آنلاین: مدیرعامل جدید استقلال، با برنامه ۱۰ ساله و بلندمدت آمده است. با شعار ساختن، شفاف‌سازی، اما از همین ابتدا تأکید دارد هر تصمیمی حداقل به سه، چهار سال زمان نیاز دارد جهت بهره‌برداری. 

چند روز قبل بود که اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال، مصطفی متدین را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه معرفی کردند. شخصی که حدود ۹ ماه در شورای اقتصادی استقلال و دو، سه ماهی هم در هیئت مدیره حضور داشت، اما حالا در رأس مدیریت آبی‌پوشان تهرانی قرار گرفته و مدعی است که برای توسعه همگن در تمام ابعاد آن برنامه دارد: «از باشگاه استقلال که حرف می‌زنیم، از یک بنگاه اقتصادی صحبت می‌کنیم و بنگاه اقتصادی باید سودآور باشد. درست است که من مدیریت ورزشی یا به قول برخی یک عکس با شورت ورزشی نداشتم، اما حضور غیرحرفه‌ای در والیبال و فوتبال داشتم و قول می‌دهم استفاده کنم.»
متدین همچنین تأکید کرد که استقلال فقط یک باشگاه فوتبال نیست، بلکه یک سرمایه اجتماعی ارزشمند و بخشی از تاریخ پرافتخار کشور است: «همین مسئله مسئولیت ما را چند برابر می‌کند، خصوصاً که با امید‌های میلیون‌ها هوادار روبه‌رو هستیم. قطعاً در مسیر ساخت یک باشگاه حرفه‌ای، قدرتمند و پایدار قرار خواهیم داشت، نه برای یک فصل یا چند مسابقه. موفقیت واقعی فقط در نتیجه خلاصه نمی‌شود. ثبات مدیریتی، انضباط مالی و برنامه‌ریزی اصولی لازمه افتخارات پایدار است. در چارچوب حکمرانی شرکتی، وظایف و اختیارات هیئت مدیره، مدیرعامل و کادر فنی شفاف و قابل پیگیری خواهد بود. تلاش خواهد شد تصمیم‌ها تخصصی و مبتنی بر منطق و منافع باشگاه باشد، نه براساس فشار‌های مقطعی و تصمیمات احساسی. موفقیت نباید وابسته به یک فرد باشد، باشگاه باید ساختار و سازوکار روشن داشته باشد. این محور برنامه ماست. هر تصمیم مالی باید توجیه کارشناسی و نگاه بلندمدت داشته باشد.»
مدیرعامل جدید استقلال تأکید دارد این باشگاه، متعلق به نسل امروز و نسل‌های آینده است و ما موظفیم از دارایی آنها صیانت کنیم: «در حوزه ورزشی، تیم فوتبال بزرگسالان ویترین اصلی ماست، اما در کنار بزرگسالان، آکادمی و فوتبال پایه نیز اهمیت ویژه دارد. استقلال باید علاوه بر جذب ستاره‌ها، توان پرورش ستاره‌های آینده را هم داشته باشد. سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه سرمایه‌گذاری برای آینده باشگاه است.»
دفاع از حقوق قانونی باشگاه مقوله دیگری است که متدین معتقد است با حضور او در استقلال، قرار است با جدیت، منطق و از مسیر‌های حرفه‌ای دنبال شود: «اجازه نمی‌دهیم حقوق استقلال نادیده گرفته شود، اما این اتفاق مبتنی بر مستندات و استدلال خواهد بود، نه تنش‌آفرینی و حاشیه‌سازی. قول ما به هواداران، نه وعده‌های غیرواقعی، بلکه تلاش مستمر، صداقت، شفافیت و پاسخگویی است. ممکن است محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، ولی تلاش می‌کنیم آنها را صادقانه با شما در میان بگذاریم. اعتماد با شعار ساخته نمی‌شود، با عملکرد ساخته می‌شود. توجه به زیرساخت‌ها هم در برنامه ماست. هدف ما ایجاد امکانات استاندارد، نظام پزشکی و بدنسازی حرفه‌ای، مرکز هوش مصنوعی و نظام ارزیابی عملکرد، باشگاه‌داری حرفه‌ای و مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های ورزشی، حقوقی و مدیریت برای استقلال است. باید استقلال را یک سازمان بزرگ و یکپارچه ببینیم.».
اما شاید جالب‌ترین قسمت صحبت‌های متدین وعده او در خصوص شفاف‌سازی است: «از پاسخگویی استقبال می‌کنیم و شفافیت را لازمه مدیریت می‌دانیم. استقلال از همه ما بزرگ‌تر است. مدیران می‌آیند و می‌روند، آنچه می‌ماند نام و بزرگی استقلال و عشق میلیون‌ها هوادار است. معیار موفقیت ما نه تعداد مصاحبه‌ها، بلکه تحقق برنامه‌ها و ارتقای ساختار و رضایت هواداران است. آمده‌ایم به جای وعده‌های بزرگ، کار‌های بزرگ انجام دهیم؛ با همدلی، انضباط و تلاش شبانه‌روزی.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: استقلال ، مدیرعامل ، فوتبال
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