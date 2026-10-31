بیگدلی: تنها دغدغه ما کسب طلا بود

والیبال نشسته ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا هم ترک عادت نکرد و خوش‌رنگ‌ترین مدال را با خود به ارمغان آورد. قهرمانی که، اما براساس گفته‌های صادق بیگدلی، کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته ایران در شرایط سختی به دست آمد: «با وجود اینکه اخیراً قهرمان جهان شده بودیم، می‌دانستیم بازی‌های پاراآسیایی حساسیت‌های خاص خودش را دارد، به همین دلیل از همان ابتدا با جدیت به میدان رفتیم و اجازه ندادیم که کارمان گره بخورد. می‌دانستیم که کار سختی نداریم، اما نمی‌خواستیم شرایط از دست‌مان خارج شود. در مسیر قهرمانی چهار برد پیاپی مقابل تایلند، قزاقستان، چین و دوباره قزاقستان در فینال کسب کردیم و این در حالی بود که امتیاز هیچ تیمی در گیم‌ها از ۲۰ فراتر نرفت. مشکل ما در این رقابت‌ها صرفاً میزبانی ژاپنی بود که برخلاف اسمش در این بخش عملکرد خوبی نداشت. در اسکان و تغذیه دچار مشکل بودیم، به طوری که کمیته پارالمپیک ایران با هماهنگی، شرایطی را رقم زد که حداقل روزی یک وعده غذای ایرانی بخوریم. هتل نامناسب، مسافت طولانی و حمل و نقل نامطلوب از جمله مواردی بود که با آنها مواجه بودیم. شرایط نامناسبی که البته شامل حال همه تیم‌های شرکت‌کننده در والیبال نشسته شده بود. با وجود این مسائل، تنها دغدغه ما، کسب قهرمانی بود تا بتوانیم یک طلای دیگر را به دست بیاوریم و برای ایران افتخارآفرین باشیم، خصوصاً که حریفانی، چون قزاقستان را پیش‌رو داشتیم. تیمی که بعد از کسب برنز مسابقات جهانی آمده بود برای کسب مقام در بازی‌های پاراآسیایی.»

با وجود کسب یک قهرمانی دیگر توسط تیم ملی والیبال نشسته ایران در بازی‌های پاراآسیایی، درخواست ملی‌پوشان این رشته همچون دیگر رشته‌های تیمی برای تخصیص کامل پاداش مدال‌آوران که قبل از اعزام به ناگویا مطرح شده بود، به هیچ نتیجه مثبتی نرسیده است. با وجود این بیگدلی به وعده‌های داده شده از سوی رئیس کمیته ملی پارالمپیک امیدوار است: «غفور کارگری از صحبت با رئیس کمیته ملی پارالمپیک خبر و قول داده در صورت جذب منابع مالی لازم، این موضوع مجدداً بررسی شود.» هرچند که از حرف تا عمل راه بسیار است.