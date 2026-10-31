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تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۱
ورزش » ساير
در انتظار کسب یک طلا و ۳ برنز روز آخر

شب طلایی ایران در آستانه

1 کشتی آزاد ایران در حالی امروز منتظر کسب یک نشان طلا و سه برنز است که شب گذشته با درخشش دو ستاره خود احمد محمدی‌جوان و امیرحسین زارع موفق به کسب دو مدال طلا شد، تا رقابت نزدیکی با امریکا و روسیه برای کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی جهان داشته باشد
فریدون حسن

جوان آنلاین: کشتی آزاد ایران در حالی امروز منتظر کسب یک نشان طلا و سه برنز است که شب گذشته با درخشش دو ستاره خود احمد محمدی‌جوان و امیرحسین زارع موفق به کسب دو مدال طلا شد، تا رقابت نزدیکی با امریکا و روسیه برای کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی جهان داشته باشد. 
شب گذشته آستانه قزاقستان محل تاخت‌وتاز دو دلاورمرد کشتی ایران بود. دو کشتی‌گیری که امید‌های ایران برای قهرمانی را زنده نگه داشتند. احمد محمدنژادجوان در فینال وزن ۶۱ کیلوگرم با ارائه یک کشتی کاملاً برتر و مقتدرانه با نتیجه ۹ بر ۲ مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه به پیروزی رسید و قهرمان جهان شد و اولین مدال طلای تیم ملی کشورمان را ضرب کرد. 
امیرحسین زارع هم در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم با نتیجه ۱۱ بر یک مقابل عبدالله قربانوف از روسیه به پیروزی رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. زارع در حالی به عنوان قهرمانی دست یافت که در طول مسابقات، حتی یک امتیاز هم به رقبای خود نداد و با اقتدار قهرمان سنگین‌وزن جهان شد. 
به این ترتیب با کسب این دو مدال، جمع امتیاز‌های ایران در جدول رده‌بندی به ۸۰ رسید تا سایه‌به‌سایه امریکا در انتظار نتایج رقابت‌های امروز بمانیم. 
در آخرین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، امروز چهار آزادکار ایران برای کسب مدال روی تشک می‌روند. امروز محمد نخودی در ۷۹ کیلوگرم برای کسب مدال طلا با لویی هاینس امریکایی روبه‌رو می‌شود. در ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور با وجود ارائه کشتی‌های خوب از رسیدن به فینال محروم شد تا امروز برای کسب مدال برنز تلاش کند. امیرمحمد یزدانی از صبح امروز در مرحله شانس مجدد برای مدال برنز کشتی می‌گیرد. او در صورت پیروزی در کشتی اول باید به مصاف سالکازانوف کشتی‌گیر اسلواکی برود. در نهایت میلاد والی‌زاده در ۵۷ کیلو ابتدا باید مقابل حریفی از گواتمالا کشتی بگیرد و در صورت برتری مقابل این حریف برای کسب مدال برنز با بازرگانوف آذربایجانی روبه‌رو می‌شود. 
با توجه به نتایجی که تاکنون به دست آمده رقابت نزدیکی بین ایران، امریکا و روسیه در جدول وجود دارد و همین مسئله اهمیت کسب مدال در روز پایانی را دوچندان می‌کند. امروز چهار کشتی‌گیر کشورمان در صورت کسب موفقیت و مدال نقش بسزایی در تثبیت جایگاه نهایی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جدول رده‌بندی رقابت‌ها خواهند داشت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: طلا ، مدال آوران ، کشتی
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