جوان آنلاین: جنگ و مخاصمات مسلحانه از جمله رخدادهايي هستند كه آثار آنها به تخريب زيرساخت‌ها، خسارات اقتصادي و تلفات انساني محدود نمي‌شود، بلكه بنيان خانواده‌ها، امنيت رواني بازماندگان و امكان برخورداري آنان از حقوق اساسي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. در اين ميان، خانواده‌هايي كه فرزندان خود را در جريان حملات و حوادث ناشي از جنگ از دست مي‌دهند، با شرايطي مواجه مي‌شوند كه علاوه بر تحمل فقدان و آسيب‌هاي عاطفي، ممكن است با مشكلات حقوقي، معيشتي و اداري متعددي همراه باشد.

پيگيري حقوق قانوني بازماندگان، بررسي امكان مطالبه خسارت، دسترسي به حمايت‌هاي مقرر در قوانين، حفظ حقوق كودكان باقي‌مانده در خانواده و جلوگيري از تضييع حقوق مادي و معنوي آنان، از جمله مسائلي است كه ضرورت برخورداري از حمايت حقوقي تخصصي را آشكار مي‌سازد. خانواده كودكان شهيد ميناب در چارچوب اين بحث، نمونه‌اي از ضرورت توجه به حقوق خانواده‌هاي داغ‌ديده و بررسي ظرفيت‌هاي نظام حقوقي براي حمايت از بازماندگان حوادث جنگي به شمار مي‌رود. پرداختن به اين موضوع مستلزم آن است كه حمايت از خانواده‌ها صرفاً اقدامي عاطفي يا مبتني بر كمك‌هاي مقطعي تلقي نشود، بلكه به عنوان مسئله‌اي حقوقي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد كه تحقق آن به شناسايي حقوق، دسترسي به عدالت و فراهم كردن امكان پيگيري مطالبات قانوني وابسته است.

در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اصول قانون اساسي ظرفيت‌هايي اساسي براي تحليل حمايت از خانواده‌هاي آسيب‌ديده فراهم مي‌كنند. اصل بيست‌ويكم بر تكليف دولت به تضمين حقوق زنان در جهات مختلف تأكيد دارد و اصل بيست‌ونهم، برخورداري از تأمين اجتماعي در مواردي مانند بازنشستگي، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي و حوادث را به رسميت مي‌شناسد. همچنين، اصل سي‌ونهم قانون اساسي، دادخواهي را حق مسلم هر فرد معرفي مي‌كند و اصل سي‌وپنجم بر حق انتخاب وكيل و برخورداري از وكيل در دادگاه‌ها تأكيد دارد. مجموعه اين اصول نشان مي‌دهد كه حمايت از خانواده‌هاي آسيب‌ديده را مي‌توان در ارتباط با حق دادخواهي، دسترسي به خدمات حقوقي و حمايت‌هاي اجتماعي تحليل كرد.

با اين حال، برخورداري از هر نوع مزايا يا امكان مطالبه خسارت، تابع شرايط و ضوابط قانوني مربوط است و بايد با توجه به وضعيت هر خانواده، ماهيت حادثه، ادله موجود و مقررات قابل اعمال بررسي شود. از اين‌رو، وظيفه وكيل در چنين پرونده‌هايي، افزون بر معرفي حقوق احتمالي خانواده، تسهيل دقيق معاينه قانوني، تشخيص مرجع صالح و جلوگيري از ايجاد انتظاري غيرواقع‌بينانه درباره نتيجه پيگيري‌هاي حقوقي است.

نقش‌آفريني بانوان وكيل در اين زمينه را بايد در چارچوب مسئوليت حرفه‌اي و اجتماعي وكالت مورد توجه قرار داد. وكيل دادگستري صرفاً نمايندگي براي طرح دعوا و دفاع در مراجع قضايي نيست، بلكه از طريق آگاهي‌بخشي، مشاوره، شناسايي موانع دسترسي به عدالت و كمك به افراد فاقد توان مالي كافي مي‌تواند در تحقق حقوق شهروندان مشاركت كند. اين كاركرد اجتماعي در شرايط جنگ و پس از آن اهميت بيشتري مي‌يابد؛ زيرا خانواده‌هاي داغ‌ديده ممكن است به دليل فشارهاي رواني، مشكلات اقتصادي يا ناشناختي با تشريفات اداري و قضايي، نتوانند خود را به درستي شناسايي و پيگيري كنند.

بانوان وكيل، در كنار ساير وكلاي دادگستري، مي‌توانند از طريق مشاركت در برنامه‌هاي معاضدت حقوقي، ارائه مشاوره رايگان يا كم‌هزينه در چارچوب ضوابط حرفه‌اي، راهنمايي درباره مدارك لازم و پيگيري مطالبات قانوني، بخشي از اين موانع را كاهش دهند. چنين مشاركتي نه به معناي ايجاد مسئوليتي انحصاري براي زنان، بلكه بيانگر ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت تخصصي همه اعضاي حرفه وكالت در حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير است.

يكي از مهم‌ترين ابعاد حمايت حقوقي از خانواده‌هاي آسيب‌ديده از جنگ تحميلي، شناسايي و پيگيري حقوق مالي و جبراني آنان است. وقوع خسارات جاني و مالي ممكن است پرسش‌هايي درباره مسئوليت مدني، رابطه سببيت، ميزان زيان و امكان مطالبه جبران خسارات ايجاد كند. در چنين وضعيتي، وكيل بايد با بررسي اسناد و مدارك، شناسايي اشخاص يا نهادهاي احتمالي مسئول، ارزيابي ادله و تعيين مسير قانوني مناسب، امكان پيگيري مطالبات را بررسي كند. اين فرايند مي‌تواند شامل مستندسازي خسارات، گردآوري مدارك پزشكي و مالي، ثبت اطلاعات مربوط به حادثه و بررسي آثار حقوقي فوت يا آسيب‌ديدگي اعضاي خانواده باشد.

در پرونده‌هاي مرتبط با مخاصمات مسلحانه، موضوع پيچيدگي بيشتري پيدا مي‌كند؛ زيرا علاوه بر قواعد داخلي، ممكن است مقررات حقوق بين‌الملل بشردوستانه و قواعد مسئوليت بين‌المللي نيز در تحليل حقوقي موضوع اهميت داشته باشند. با اين حال، قابليت استناد به هر قاعده و امكان طرح مطالبه در مرجع مشخص، به ماهيت واقعه، وضعيت حقوقي طرف‌هاي درگير، صلاحيت مرجع رسيدگي و شرايط مقرر در قوانين بستگي دارد. از اين رو، بانوان وكيل مي‌توانند با رويكردي تخصصي، از يك سو حقوق قانوني خانواده‌ها را شناسايي كنند و از سوي ديگر، مانع از آن شوند كه مطالبات آنان بدون بررسي دقيق مباني و ادله حقوقي مطرح شود.

حمايت از خانواده كودكان شهيد ميناب، افزون بر ابعاد مربوط به مطالبه خسارات، مستلزم توجه به حقوق و نيازهاي بازماندگان در دوره پس از حادثه است. شهادت كودك مي‌تواند پيامدهاي عميقي بر وضعيت رواني، روابط خانوادگي و شرايط زندگي والدين و ساير اعضاي خانواده بر جاي بگذارد. در چنين شرايطي، پيگيري حقوق قانوني خانواده بايد با حساسيت نسبت به وضعيت روحي آنان انجام شود و از تحميل فرايندهاي غيرضروري، تكرار مكرر روايت‌هاي دردناك يا انتشار اطلاعات شخصي بدون رضايت خودداري شود.

بانوان وكيل مي‌توانند با رعايت محرمانگي، فراهم كردن محيطي امن براي دريافت اظهارات خانواده و ارائه توضيحات روشن درباره مراحل پيگيري، به كاهش فشارهاي ناشي از فرايندهاي حقوقي كمك كنند. همچنين، در صورتي كه خانواده داراي فرزندان ديگري باشد، بررسي حقوق و منافع آنان، وضعيت سرپرستي در صورت اقتضا، استمرار آموزش و دسترسي به حمايت‌هاي قانوني اهميت پيدا مي‌كند. در اين زمينه، قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ساير مقررات مرتبط، حسب شرايط هر پرونده، مي‌توانند در بررسي راهكارهاي حمايت از كودكان بازمانده مورد توجه قرار گيرند. محور اساسي آن است كه منافع و حقوق كودكان باقي‌مانده نبايد در ميان مطالبات مالي يا اختلافات احتمالي مربوط به حادثه ناديده گرفته شود.

مسئوليت اجتماعي حرفه وكالت همچنين در آگاهي‌بخشي حقوقي به خانواده‌هاي آسيب‌ديده نمود پيدا مي‌كند. بسياري از افراد در شرايط بحراني، شناخت كافي از حقوق خود، مهلت‌هاي قانوني، مدارك ضروري و مراجع صالح ندارند و همين امر ممكن است رويه‌هاي مطالبه حق را دشوار سازد. تهيه راهنمايي حقوقي ساده و قابل فهم، برگزاري نشست‌هاي مشاوره‌اي، ارائه توضيحات درباره حقوق بازماندگان و معرفي مسيرهاي رسمي دريافت خدمات حمايتي مي‌تواند از اقدامات مؤثر بانوان وكيل در اين زمينه باشد.

اين فعاليت‌ها بايد بر اطلاعات دقيق و قابل استناد استوار باشند و ميان حقوق قطعي قانوني، حمايت‌هاي مشروط و مطالباتي كه نيازمند اثبات قضايي هستند، تمايز روشني برقرار كنند. همچنين، همكاري با كانون‌هاي وكلاي دادگستري، مراكز معاضدت قضايي، نهادهاي حمايت از كودكان و سازمان‌هاي مسئول ارائه خدمات اجتماعي مي‌تواند به هماهنگي بيشتر منجر شود. در اين حوزه، وكيل به جاي آنكه صرفاً پس از شكل‌گيري اختلاف وارد عمل شود، در مراحل اوليه شناسايي نيازهاي حقوقي نيز مشاركت و به خانواده‌ها كمك مي‌كند تا تصميم‌هاي آگاهانه‌تري درباره پيگيري حقوق خود اتخاذ كنند.

با وجود اين طرق، ايفاي مؤثر مسئوليت اجتماعي وكالت با موانعي نيز روبه‌روست. محدوديت منابع مالي خانواده‌ها، كمبود دسترسي به خدمات تخصصي در برخي مناطق، پراكندگي اطلاعات حقوقي، پيچيدگي دعاوي مرتبط با خسارات ناشي از جنگ و دشواري اثبات برخي وقايع مي‌تواند روند حمايت را با مشكل مواجه سازد. افزون بر اين، نبود هماهنگي كافي ميان نهادهاي حمايتي و مراجع حقوقي ممكن است خانواده‌ها را ناگزير كند كه براي دريافت خدمات مختلف، مراحل تكراري و فرساينده‌اي را طي كنند.

براي كاهش اين مشكلات، تدوين برنامه‌هاي منظم معاضدت حقوقي، تشكيل گروه‌هاي تخصصي در حوزه حقوق خانواده و مسئوليت مدني، ايجاد سازوكارهاي ارجاع پرونده‌ها به وكلاي داوطلب و تنظيم دستورالعمل‌هاي روشن براي حفظ محرمانگي اطلاعات ضروري به نظر مي‌رسد. مشاركت بانوان وكيل در چنين برنامه‌هايي مي‌تواند به افزايش ظرفيت ارائه خدمات حقوقي و شناسايي دقيق‌تر نيازهاي خانواده‌ها كمك كند. در عين حال، رعايت استقلال وكيل، منع تعارض منافع، حفظ بي‌طرفي حرفه‌اي در ارزيابي ادله و پرهيز از بهره‌برداري تبليغاتي از رنج خانواده‌ها بايد از اصول اساسي اين فعاليت‌ها باشد.

از سوي ديگر، حمايت حقوقي از خانواده‌هاي آسيب‌ديده نبايد به طرح دعاوي محدود شود، بلكه لازم است امكان استفاده از سازوكارهاي قانوني و اداري موجود براي برخورداري از خدمات حمايتي نيز بررسي شود. وكيل مي‌تواند خانواده را در شناسايي نهاد مسئول، تكميل مدارك، پيگيري درخواست‌هاي اداري و اعتراض به تصميم‌هاي مغاير قانون راهنمايي كند. اين اقدامات، در صورت رعايت حدود صلاحيت و ضوابط مربوط، مي‌توانند از محروم شدن خانواده‌ها از حقوقي كه واجد شرايط آن هستند جلوگيري كنند.

در ارتباط با خانواده كودكان شهيد ميناب نيز بررسي دقيق وضعيت حقوقي بازماندگان، شناسايي حقوق قابل مطالبه، مستندسازي خسارات و ارزيابي راه‌هاي قانوني دادخواهي بايد بر پايه اطلاعات معتبر و با رعايت حريم خصوصي انجام شود. همچنين، هرگونه پيگيري در سطح بين‌المللي مستلزم بررسي جداگانه قواعد صلاحيت، شرايط پذيرش دعاوي و امكان اعمال مقررات مربوط است. بنابراين، نقش بانوان وكيل در اين حوزه، تركيبي از دانش حقوقي، تعهد حرفه‌اي، حساسيت انساني و توانايي هماهنگ‌سازي خدمات حمايتي است؛ نقشي كه مي‌تواند ميان نيازهاي واقعي خانواده‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در نظام حقوقي ارتباط مؤثرتري برقرار كند.