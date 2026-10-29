بعد از بن‌بست سیاسی رژیم صهیونیستی سناریو‌های مختلفی ترسیم می‌شود که احزاب عرب نقشی بارز در آن دارند.

جوان آنلاین: بعد از اعلام نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی انتظار می‌رود که از امروز پنجشنبه، احزاب رقیب در انتخابات این رژیم، روند طولانی رایزنی و مذاکره با سایر بلوک‌ها را برای تشکیل کابینه جدید آغاز کنند، زیرا هیچ حزبی نتوانسته اکثریت لازم (۶۱ کرسی) را به دست آورد. این سناریو در انتخابات قبلی نیز رخ داده و منجر به دور دوم انتخابات شده بود.

افزایش بی‌سابقه کرسی‌های احزاب عرب

در شرایطی که اردوگاه اپوزیسیون که تاکنون ۴۸ کرسی کسب کرده است، با تکیه بالقوه بر حمایت احزاب عرب که در مجموع تقریباً ۱۹ کرسی را در نتیجه‌ای بی‌سابقه به دست آورده‌اند، نسبت به ائتلاف حاکم (۵۳ کرسی) برتری دارد، به نظر می‌رسد ائتلاف حاکم به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی، فضای مانور محدودی برای دستیابی به اکثریتی که به آن اجازه می‌دهد در قدرت باقی بماند، دارد.

در همین حال اردوگاه اپوزیسیون هم تاکنون ائتلاف با احزاب عرب را رد کرده و این ایده با مخالفت اکثر احزاب این اردوگاه به استثنای حزب دموکرات، رو‌به‌رو است.

هفته آینده قرار است اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، پیش از آنکه رسماً نتانیاهو یا گادی آیزنکوت را مأمور تشکیل کابینه کند، رایزنی‌ها را با احزاب مختلف آغاز کند.

هرتزوگ روز چهارشنبه گفت: «ما باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم، به خصوص پس از وقایع دیروز، تا از دور دیگری از انتخابات جلوگیری کنیم. بنابراین، من انتظار دارم هر کسی که به اینجا می‌آید با ذهنی باز بیاید».

دیدار یائیر گولان با روسای احزاب اپوزیسیون

یائیر گولان، رئیس حزب چپ‌گرای دموکرات، روز چهارشنبه در اولین مصاحبه خود از زمان بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری دیشب، گفت که قصد دارد فردا با روسای سه حزب برای بحث در مورد تشکیل کابینه، بدون افشای هویت آنها، دیدار کند.

در این زمینه روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی گزارش داد افرادی که گولان قصد دیدار با آنها را دارد شامل گادی آیزنکوت، نامزد برجسته اپوزیسیون و رئیس حزب یش آتید، و یائیر لاپید، نفر دوم اردوگاه اپوزیسیون هستند.

گولان بخشی از بلوکی متشکل از چهار حزب اپوزیسیون صهیونیستی است و تنها مقام در میان آنهاست که علناً از پیوستن به ائتلاف با احزاب عرب ابراز حمایت کرده است. گولان در گفت‌و‌گو با کانال ۱۲ اسرائیل گفت: «امیدوارم تا یکشنبه با همه آنها دیدار کنم.».

زمانی که از گولان پرسیده شد آیا آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» جزء کسانی است که با آنها دیدار خواهد کرد، وی پاسخ نداد و گفت که برای متقاعد کردن سایر روسای احزاب اپوزیسیون تلاش می‌کند.

وی گفت که تشکیل کابینه «برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی، متوقف کردن اصلاحات قضایی مورد نظر کابینه فعلی و امید دادن به جوانانی که از خود می‌پرسند که آیا اصلاً می‌خواهند دراسرائیل زندگی کنند یا نه ضروری شده است.».

لیبرمن ارتباط خود را با احزاب اپوزیسیون قطع کرد

در همین حال شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آویگدور لیبرمن، روابط خود را با شرکایش در اردوگاه اپوزیسیون قطع کرده و پاسخ آیزنکوت و نفتالی بنت را نمی‌دهد.

این رسانه صهیونیستی تاکید کرد که البته لیبرمن تحت هیچ شرایطی به کابینه نتانیاهو نخواهد پیوست و از تشکیل کابینه اقلیت مورد حمایت احزاب عرب نیز حمایت نخواهد کرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که لیبرمن همچنین جایگزینی امیر اوحانا، رئیس کنونی کنست را به عنوان یک گزینه مناسب در چشم‌انداز سیاسی فعلی نمی‌بیند؛ این در حالی است که سایر احزاب اپوزیسیون معتقدند جایگزینی اوحانا اقدامی است که حتی بدون تشکیل کابینه هم می‌توان آن را انجام داد.

این رسانه عبری تصریح کرد که لیبرمن متوجه شده است تلاش وی تاکنون برای انحلال حزب لیکود نتیجه نداده و استراتژی معمول وی در چنین شرایطی، منتظر ماندن است. علاوه بر این، او انتظار تشدید اوضاع امنیتی را دارد که احتمالاً منجر به بن‌بست سیاسی خواهد شد.

اعلام آمادگی احزاب عرب برای سرنگونی نتانیاهو

در همین حال، احزاب عرب آمادگی خود را برای حمایت از یک کابینه به ریاست اپوزیسیون برای برکناری نتانیاهو و ائتلاف او اعلام کرده‌اند. در این زمینه یوسف جبارین، رهبر فهرست مشترک، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: ما در شرایط سیاسی فعلی، به ویژه با توجه به جنگ جاری در غزه و فعالیت شهرک‌سازی در کرانه باختری، امکانی برای عضویت در ائتلاف کابینه اسرائیل نمی‌بینیم.

وی افزود:، اما با این وجود ما با سرنگونی کابینه نتانیاهو حاضریم از یک کابینه جایگزین حمایت کنیم.

در همین حال، منصور عباس، رئیس حزب راعم روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد که فکر می‌کنم می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و فکر می‌کنم اکثر رأی‌دهندگانی که به بلوک آیزنکوت رأی دادند، واقعاً می‌خواهند کابینه‌ای را ببینند که شامل حزب راعم نیز باشد.

سناریوی تشکیل کابینه وحدت داخلی

به طور کلی، تصویر در مورد آینده کابینه رژیم صهیونیستی همچنان نامشخص به نظر می‌رسد، اما مسلم است که هیچ یک از دو بلوک اصلی قادر به تشکیل کابینه به تنهایی نخواهند بود.

در این میان، سناریوی یک کابینه وحدت داخلی متشکل از احزاب هر دو طرف، با نخست‌وزیری چرخشی نتانیاهو و آیزنکوت، همچنان روی میز است، به ویژه با توجه به گزارش‌های اخیر از ایالات متحده مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهو آمریکا ممکن است این گزینه را مطرح کند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که آویگدور لیبرمن موافق تشکیل کابینه وحدت داخلی است و انتظار دارد که آیزنکوت به این منظور تحت فشار قرار بگیرد.

یک مقام آمریکایی هم به روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی گفت که دولت ترامپ هنوز تصمیمی برای مداخله در تلاش‌ها برای تشکیل کابینه ائتلافی اسرائیل پس از انتخابات نگرفته است و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه واشنگتن سناریو‌های ائتلافی خاصی را ترجیح می‌دهد، «نادقیق و زودهنگام» هستند.

این در حالی است که روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت روز چهارشنبه گزارش داد که ترامپ خواهان تشکیل کابینه وحدت داخلی در اسرائیل است که ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی کنونی اسرائیل از آن کنار گذاشته شود.

بن گویر پیش از این در روز‌های اخیر اعلام کرده بود که تلاش‌هایی برای گرد هم آوردن نتانیاهو و آیزنکوت در یک کابینه وحدت داخلی که او از آن کنار گذاشته شود، صورت گرفته است.

طرحی برای پایان عمر سیاسی نتانیاهو

در همین زمینه، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی که یک رسانه همسو با ائتلاف نتانیاهو است، از توافقی برای تشکیل یک کابینه چرخشی خبر داده و اعلام کرد که بر اساس این طرح، نتانیاهو در ازای تعهد به بازنشستگی دائمی از زندگی سیاسی و دریافت عفو کامل، برای دو سال اول به عنوان نخست وزیر خدمت خواهد کرد و سپس در دو سال بعدی، آیزنکوت نخست وزیر می‌شود.

این رسانه عبری شب گذشته گزارش داد که اسحاق هرتزوگ، اکنون تلاش می‌کند که این توافق را پیش ببرد و این یک توافق سیاسی چشمگیر است که می‌تواند امکان تشکیل کابینه بعدی را فراهم کند.

رسانه مذکور صهیونیستی تاکید کرد که طبق طرح پیشنهادی، یک کابینه چرخشی تشکیل می‌شود که در آن نتانیاهو به مدت ۲ سال به عنوان نخست وزیر فعالیت خواهد کرد و در عوض متعهد می‌شود که به طور دائم از زندگی سیاسی کناره‌گیری کند و در پرونده‌های کیفری خود هم عفو کامل دریافت کند.

این کانال اعلام کرد که این اقدامی است که هرتزوگ از دو سال قبل برای آن تلاش می‌کرد و در حال حاضر، اگر توزیع کرسی‌ها بدون تغییر باقی بماند، به نظر می‌رسد واقع‌بینانه‌ترین گزینه باشد.

بر اساس این گزارش، اگر این سناریو محقق شود، انتظار می‌رود نتانیاهو اصرار داشته باشد که ابتدا به عنوان نخست وزیر در دوره چرخشی خدمت کند، تا بتواند در دو سال آینده در کنار ترامپ کار کند و چنین فرصت تاریخی را از دست ندهد.

اما دفتر رئیس رژیم صهیونیستی در واکنش به این گزارش کانال ۱۲، صحت آن را رد و تاکید کرد که این یک دروغ کامل است. هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است. ما در مورد رویه‌های تشکیل کابینه، گمانه‌زنی نمی‌کنیم.

در هر صورت وضعیتی که اکنون رژیم صهیونیستی بعد از انتخابات در آن قرار گرفته، یک بن‌بست سیاسی کامل بوده و محافل عبری برگزاری مجدد انتخابات را سناریوی بعیدی نمی‌دانند.