ترامپ احتمال دخالت در تشکیل ائتلاف نتانیاهو را تایید کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمال دخالت خود به نفع «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تشکیل ائتلاف او را تایید کرد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در گفت‌وگویی کوتاه با اکسیوس گفت که در ابتدا گزارش‌های «وحشتناکی» درباره وضعیت نتانیاهو و چشم‌انداز انتخاباتی او دریافت کرده بود.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد:، اما «او حالا وضعیت نسبتا خوبی دارد. شنیده‌ام که حمایت من تفاوت بزرگی برای بی‌بی (نتانیاهو) ایجاد کرده است.»

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این سوال آیا قصد دارد در تلاش‌ها برای تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری نتانیاهو دخالت کند، ابتدا مدعی شد که هنوز به این موضوع فکر نکرده است، اما در عین حال اذعان کرد: «این موضوع را بررسی خواهم کرد.»

ترامپ پیش از این در پایگاه هوایی اندروز به خبرنگاران گفت: وقتی حمایت رسمی (من) از نتانیاهو منتشر شد، خیلی به او کمک کرد. در واقع شنیدم که او نسبتاً خوب عمل کرده است. او احتمالاً برنده می‌شود یا (با رقیبان خود) به تساوی می‌رسد. خواهیم دید چه خواهد شد.

جدیدترین نتیجه انتخابات اسرائیل نشان می‌دهد که با شمارش نزدیک به ۵۷ درصد آراء ماخوذه، بلوک حامی بنیامین نتانیاهو شانس کسب ۵۵ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را در اختیار دارد و مخالفان وی به رهبری گادی آیزنکوت نیز در ۴۹ کرسی دیگر پیشتاز هستند. احزاب و ائتلاف‌های رژیم صهیونیستی برای تشکیل دولت نیاز به کسب دستکم ۶۱ کرسی کنست دارند.

وی همچنین در صفحه کاربری خود در تارنمای تروث سوشال نقل قولی را به این شرح منتشر کرد: وقتی ترامپ از بی‌بی نتانیاهو حمایت کرد، کل روند معکوس شد. اکنون، به جای یک شکست سنگین، به نظر می‌رسد رقابتی نزدیک در جریان است که در آخرین لحظه روند را تغییر داده و شاید حتی به پیروزی نتانیاهو بیانجامد. همه اینها پس از آن اتفاق افتاد که رئیس جمهور ترامپ حمایت خود را از نتانیاهو ابراز کرد.