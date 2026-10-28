جوان آنلاین: دبیرکل حزب‌الله لبنان با تأکید بر تأثیر تفاهمنامه ایران و امریکا بر کاهش سطح تجاوزات اسرائیل به لبنان، اعلام کرد تا زمانی که اشغالگری و تجاوز ادامه دارد، بحث درباره خلع سلاح مقاومت جایی ندارد. شیخ نعیم قاسم همچنین توقف حملات اسرائیل، عقب‌نشینی از خاک لبنان و پایان دادن به قیمومت امریکا را از ضرورت‌های حفظ حاکمیت این کشور دانست.

به گزارش «جوان» به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در بیانیه‌ای درباره تحولات سیاسی لبنان و منطقه، تفاهمنامه ایران و امریکا را در کنار پایداری مقاومت و حمایت مردم لبنان، یکی از منابع مهم قدرت توصیف کرد و گفت این تفاهمنامه با صدور یادداشت تفاهم، اثرگذاری خود را در کاهش سطح تجاوزات به لبنان نشان داده است. قاسم با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از لبنان اظهار داشت که توقف تجاوزات اسرائیل و عقب‌نشینی نیرو‌های اشغالگر از اراضی لبنان همواره در صدر اولویت‌های تهران قرار داشته است. وی این حمایت را فداکاری بزرگی خواند و از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. نعیم قاسم پایداری مردم و رهبری این کشور را عامل ناکامی اهداف امریکا و اسرائیل در تضعیف یا تجزیه ایران دانست و گفت که واشینگتن در تحقق اهداف خود با محدودیت روبه‌رو شده است.

دبیرکل حزب‌الله با تأکید بر تداوم مقاومت در برابر حملات اسرائیل تصریح کرد تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد و تجاوزات متوقف نشده است، موضوع خلع سلاح مقاومت قابل بحث نیست. او مشروعیت مقاومت را مبتنی بر حق دفاع در برابر اشغال و مفاد قانون اساسی و توافق طائف دانست و خواستار عقب‌نشینی اسرائیل بر اساس توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و استقرار ارتش لبنان در جنوب رود لیتانی شد. قاسم در بخش دیگری از بیانیه خود، توافق چارچوب مطرح‌شده در لبنان را فاقد مشروعیت دانست و گفت که این توافق با قانون اساسی، توافق طائف، قوانین کشور و مواضع رسمی دولت مغایرت دارد. به گفته او، چنین توافقی امتیاز‌هایی در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد و منابع قدرت لبنان را تضعیف می‌کند. وی همچنین خواستار پایان دادن به قیمومت امریکا بر بخش‌هایی از ساختار دولت لبنان شد و تأکید کرد که دخالت خارجی، همانند اشغالگری، ناقض حاکمیت ملی است. دبیرکل حزب‌الله با اشاره به هزینه‌های سنگین جنگ برای لبنان گفت اگر مقاومت و پایداری مردم نبود، اسرائیل می‌توانست دامنه اشغالگری خود را گسترش دهد و بر بخش‌های بیشتری از خاک و ساختار سیاسی این کشور مسلط شود. او تأکید کرد که مقاومت برای آزادسازی کامل سرزمین لبنان، حتی اگر این مسیر زمان‌بر باشد، ادامه خواهد یافت. قاسم همچنین با اشاره به تحولات داخلی اسرائیل، نتایج انتخابات این رژیم را یکی از نشانه‌های شکست و بحران در اردوگاه مقابل توصیف کرد و گفت مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسرائیل بر آینده عملکرد آن تأثیر خواهد گذاشت.



تأکید بر وحدت داخلی و بازسازی لبنان

دبیرکل حزب‌الله در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت حفظ وحدت ملی لبنان و جلوگیری از اختلافات داخلی تأکید کرد. او با اشاره به روابط حزب‌الله با جنبش امل و دیگر نیرو‌های همسو گفت این روابط بر محور‌هایی همچون حاکمیت لبنان، حمایت از ارتش ملی، مخالفت با فتنه و گفت‌و‌گو با جریان‌های مختلف سیاسی استوار است. قاسم همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ و آوارگی مردم، بر تعهد حزب‌الله برای اسکان آسیب‌دیدگان، ترمیم خانه‌ها و مشارکت در بازسازی تأکید کرد و خواستار ایفای مسئولیت دولت لبنان و کمک کشور‌های دوست و برادر شد.