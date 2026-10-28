جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی روسیه عصر چهارشنبه طی یک جلسه توجیهی عنوان کرد: «هر اتفاقی که افتاده بار دیگر ماهیت غیرانسانی رژیم نازی به رهبری ولودیمیر زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) را نشان داده است، کسی که به معنای واقعی کلمه شیفته‌ی ادامه‌ی درگیری است، زیرا آن را تضمینی برای حفظ قدرت نامشروع خود و همچنین رفاه مالی، امنیت شخصی، بقای سیاسی و ... خود می‌داند.»

به گزارش ایسنا، بنا بر گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در ادامه تاکید کرد: «در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک طرف‌های روسی ـ آمریکایی برای از سرگیری رایزنی‌ها در مورد حل‌وفصل بحران اوکراین، زلنسکی نه تنها با مطرح کردن علنی شرایط غیرقابل قبول، به تلاش برای ایجاد اختلال در این روند ادامه می‌دهد، بلکه اقدامات تروریستی جدید و حملات به غیرنظامیان کشورمان را نیز مجاز می‌داند.»

زاخارووا با اشاره به موشک‌های انگلیسی استورم شَدو (سایه طوفان) و استفاده آنها توسط اوکراین تصریح کرد: «ما گزارش‌هایی را به‌ویژه در رسانه‌های بریتانیایی در مورد تحویل برنامه‌ریزی‌شده موشک‌های سایه طوفان به گروهک کی‌یف مشاهده می‌کنیم. چه این محموله هدف قرار گرفته باشد یا نه، اکنون در این جلسه توجیهی در مورد آن بحث خواهیم کرد. این مسئولیت سرویس‌های نظامی و اطلاعاتی ما است که بدون شک اقدامات لازم را برای نابودی سریع این اهداف مشروع انجام خواهند داد. به‌ویژه از آنجایی که پس از چنین رجزخوانی‌هایی توسط بریتانیایی‌ها و دست‌نشانده‌هایشان، اوکراین در تلاش است تا با استفاده از این سیستم، حملات جنایتکارانه علیه کشور ما را تشدید کند و ظاهرا به دنبال اجرای واقعی دستورات اربابان غربی خود است.»