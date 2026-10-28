پوتین: جهان چندقطبی در حال تبدیل شدن به واقعیت است

رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد جهان چندقطبی در حال تبدیل شدن به واقعیتی ملموس است و این روند، عینی و برگشت‌ناپذیر خواهد بود.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین در مجمع اقتصادی و انسانی روسیه و آفریقا در مسکو گفت: مراکز جدید حکمرانی جهانی در حال ظهور هستند و گروه بریکس در این روند نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی افزود: کشور‌های عضو بریکس، با وجود برخورداری از الگو‌های متفاوت توسعه و تنوع در ادیان، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، بر اصول برابری، احترام متقابل، دوستی و اجماع تأکید دارند و برای یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌ها و تهدید‌های مهم همکاری می‌کنند.

پوتین تصریح کرد رویکرد‌های بریکس در زمینه مشارکت و دستور کار وحدت‌بخش این گروه، نتایج مثبت و ملموسی به همراه داشته و با استقبال روبه‌رو شده است.

وی افزود: دوره‌ای که گروه محدودی از کشور‌ها سرنوشت قاره‌های دیگر را تعیین می‌کردند، رو به پایان است و باید جهانی شکل بگیرد که در آن صدای همه کشور‌های مشارکت‌کننده در روابط بین‌الملل شنیده شود.

رئیس جمهور روسیه خواستار افزایش نقش کشور‌های آفریقایی در مدیریت نهاد‌های توسعه‌ای چندجانبه، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد.

پوتین بر ضرورت اصلاح عملکرد این نهاد‌ها و جهت‌دهی بیشتر آنها به نیاز‌ها و خواسته‌های اقتصاد‌های در حال توسعه تأکید کرد.

رئیس جمهوری روسیه گفت: شمار دانشجویان آفریقایی در دانشگاه‌های روسیه از سال ۲۰۲۰ میلادی ۵۰ درصد افزایش یافته و به رکورد ۴۰ هزار نفر رسیده است.

وی اعلام کرد روسیه آماده است همکاری خود با کشور‌های آفریقایی را برای مقابله با بیماری‌های واگیردار خطرناک، از جمله وبا و سویه جدید ابولا ادامه دهد.

رئیس جمهور روسیه اظهار داشت: روسیه ۱۵ آزمایشگاه سیار مقابله با بیماری‌های همه‌گیر را به هشت کشور آفریقایی منتقل کرده و حدود ۴۵۰ متخصص آفریقایی نیز در چارچوب این برنامه آموزش دیده‌اند. به دلیل اثربخشی این برنامه، مسکو تصمیم گرفته است اجرای آن را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کند.

پوتین گفت: بیش از ۴۰ کشور آفریقایی از روسیه کود و غلات دریافت می‌کنند و مسکو آماده است دامنه جغرافیایی صادرات محصولات کشاورزی خود به این قاره را گسترش دهد. روسیه در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، ۱۳ میلیون تن محصولات کشاورزی به کشور‌های آفریقایی صادر کرده است.

وی از کشور‌های آفریقایی خواست استفاده از سامانه‌های پرداخت ملی را در تسویه‌حساب‌های خود با روسیه گسترش دهند.

رئیس جمهور روسیه بر ایجاد کانال‌های پایدار پرداخت با ارز‌های ملی، توسعه روابط کارگزاری بانک‌های روسی و آفریقایی، تسهیل افتتاح شعب بانک‌ها در کشور‌های یکدیگر و استفاده از سازوکار‌های جایگزین انتقال اطلاعات مالی تأکید کرد.

پوتین تصریح کرد: روسیه تجربه قابل‌توجهی در استفاده از فناوری اطلاعات برای اداره امور عمومی دارد و آماده است راهکار‌ها و تجربیات خود را با کشور‌های آفریقایی علاقه‌مند به اشتراک بگذارد.

وی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت دولتی می‌تواند کیفیت حکمرانی را بهبود دهد، درآمد‌های بودجه‌ای دولت را افزایش دهد و در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند.