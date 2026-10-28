فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

جوان آنلاین: انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در حالی به پایان رسید که هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی سیاسی نتوانستند اکثریت ۶۱ کرسی لازم را برای تشکیل کابینه در کنست ۱۲۰ نفره به دست آورند. این نتیجه، با توجه به بی‌اعتمادی عمیق میان دو اردوگاه و دشواری همکاری آنها، احتمال تداوم بن‌بست سیاسی و پیچیده‌تر شدن روند تشکیل کابینه را افزایش داده است. بر اساس نتایج اولیه، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه مخالفان به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی کسب کرده‌اند. در این میان، احزاب عربی با کسب مجموع ۱۹ کرسی و ثبت مشارکتی تاریخی، معادلات سیاسی را تحت تأثیر قرار داده و به بازیگرانی تعیین‌کننده در سرنوشت کابینه آینده تبدیل شده‌اند.

در حالی که انتظار می‌رفت انتخابات پارلمانی اسرائیل که روز سه شنبه برگزار شد، تکلیف آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم و کابینه تحت رهبری او را روشن کند، نتایج اولیه نشان می‌دهد که رقابت میان اردوگاه حامی نخست‌وزیر و جریان‌های مخالف نه‌تنها به یک پیروزی قاطع منجر نشده، بلکه مسیر تشکیل کابینه جدید را نیز پیچیده‌تر کرده است.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که بر اساس نتایج اولیه و با شمارش ۸۵درصد آرا، اردوگاه نتانیاهو ۵۳کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورده و برای رسیدن به اکثریت هشت کرسی دیگر نیاز دارد. همچنین اردوگاه مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، ۴۸ کرسی را تصاحب کردند. احزاب عربی هم ۱۹کرسی را از آن خود کرده‌اند.

در این دور از انتخابات، که با دوقطبی سیاسی شدیدی همراه بود، میزان مشارکت به حدود ۷۷درصد رسید، رقمی که در مقایسه با انتخابات پیشین افزایش ۱۰درصدی را نشان می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های انتخابات، کاهش قدرت پارلمانی اردوگاه نتانیاهو در مقایسه با دوره پیشین است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، ائتلاف حاکم پیش از انتخابات از ۶۸ کرسی برخوردار بود، اما این دوره ۱۴ کرسی را از دست داده است.

نتانیاهو که بر اساس نظرسنجی‌های اخیر انتظار نداشت حزب لیکود در این دور از انتخابات جایگاه نخست را به دست آورد، در اولین واکنش با بیان اینکه نتایج نهایی انتخابات طی یک یا دو روز آینده مشخص خواهد شد، ادعا کرد که لیکود بزرگ‌ترین حزب است و بلوک راست‌گرا توانسته «اکثریتی قاطع» به دست آورد.

نتانیاهو گفت: «ما باید یک دولت راست‌گرا و ملی قوی تشکیل دهیم و اکثریت یهودیان صهیونیست باید بیدار و متحد شوند. هر گونه ائتلاف با احزاب عربی ممنوع است.»

اگرچه نتانیاهو برای تشکیل کابینه احتمالی خود مجبور است از احزاب مخالف نیز کمک بگیرد، اما رهبران اردوگاه رقیب تمایلی به حضور در کابینه او ندارند و هم‌قسم شده‌اند تا او را از قدرت کنار بزنند. در همین چارچوب، آیزنکوت در واکنش به نتایج انتخابات اولیه تأکید کرد: با برگزاری انتخابات، نتانیاهو بعد از این نخست‌وزیر پیشبرد امور است و حق تصمیم‌گیری‌های مهم از وی سلب می‌شود. رهبر حزب یاشار با بیان اینکه اسرائیلی‌ها به ادامه حضور نتانیاهو به‌عنوان نخست‌وزیر رأی منفی دادند خطاب به او گفت: «به تو هشدار می‌دهم که امنیت اسرائیل را برای اهداف شخصی خود مورد سوءاستفاده قرار ندهی و پیش از پایان شمارش آرا هم حق اعلام پیروزی ندارد». نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین اسرائیل نیز از اردوگاه مخالفان طی سخنانی گفت: «نتانیاهو شکست خورده و دولت مسئول حوادث ۷ اکتبر کنار خواهد رفت.»

از سوی دیگر، با وجود اینکه نتانیاهو هنوز برای تشکیل کابینه راهی دشوار دارد، اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا و متحد نتانیاهو در سخنانی ادعا کرد که حمایت انتخاباتی او از نتانیاهو، ورق را به نفع او برگردانده و مانع شکست قطعی‌اش شده است. ترامپ در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل، در دو پیام خطاب به ساکنان فلسطین اشغالی از آنها خواسته بود به نتانیاهو رأی دهند.

بن‌بست سیاسی در اسرائیل

از آنجا که تشکیل کابینه به دست‌کم ۶۱ کرسی نیاز دارد، برخی منابع معتقدند که چرخه بن‌بست سیاسی در اراضی اشغالی ممکن است در این دور از انتخابات نیز تکرار شود. با این تفاوت که در انتخابات جاری قطبی شدن، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. آکسیوس دیروز اعلام کرد که بن‌بست سیاسی محتمل‌ترین نتیجه انتخابات اسرائیل است، به‌طوری که نتانیاهو تضعیف شده، اما هیچ‌یک از طرفین مسیر روشنی برای تشکیل کابینه ائتلافی ندارد. همچنین، روزنامه اقتصادی کالکالیست در گزارشی اعلام کرد که قیمت شکل که روز سه شنبه به‌شدت افزایش یافته بود، در پی انتشار نتایج اولیه انتخابات اسرائیل و افزایش عدم‌قطعیت سیاسی با افت مواجه شده است.

اردوگاه مخالفان به هیچ وجه نمی‌خواهند این فرصت را برای تشکیل کابینه ائتلافی و کنار زدن نتانیاهو از دست بدهند به همین خاطر برخی از رهبران صهیونیست می‌خواهند سنت‌شکنی کرده و با نماینده عربی ائتلاف کنند. یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها در رژیم صهیونیستی خطاب به شرکای سیاسی خود در اردوگاه تغییر تأکید کرد: «باید ترس را کنار بگذاریم و می‌توان کابینه تغییر را با احزاب عربی تشکیل داد.»

کانال ۱۴ اسرائیل هم گزارش داد که با توجه به نتایج انتخابات، سناریو تشکیل کابینه به رأی احزاب عرب، از جمله رعم و فهرست مشترک نیاز دارد، زیرا برکناری رئیس کنست به دست‌کم ۶۱ رأی نیازمند است و این همکاری می‌تواند به نتانیاهو امکان دهد رقبایش را به همکاری با احزاب عرب متهم کند.

بر اساس روند قانونی در اسرائیل، رئیس این رژیم باید پس از اعلام رسمی نتایج، نامزدی را برای تشکیل کابینه مأمور کند. نامزد اول، ۲۸ روز فرصت دارد و این مهلت می‌تواند تا ۱۴ روز دیگر تمدید شود. در صورت ناکامی، امکان معرفی نامزد دیگری وجود دارد و اگر هیچ‌یک نتوانند حمایت لازم را جلب کنند، احتمال انحلال کنست و برگزاری انتخابات جدید مطرح خواهد شد. از این‌رو، بحران کنونی صرفاً اختلافی بر سر تعداد کرسی‌ها نیست؛ مسئله اصلی ناتوانی احزاب در تبدیل آرای انتخاباتی به یک ائتلاف پایدار است. حتی اگر نتانیاهو از نظر تعداد کرسی‌ها در جایگاه نخست باقی بماند، بدون حمایت اکثریت امکان تشکیل کابینه‌ای باثبات را نخواهد داشت.

مشارکت تاریخی اعراب ۱۹۴۸

هرچند شهروندان صهیونیست در این دور از انتخابات مشارکت گسترده‌ای داشتند، اما اعراب ساکن اراضی اشغالی برای رأی دادن به نمایندگان خود سنگ تمام گذاشتند و با مشارکت ۸۰درصدی، کرسی‌های بیشتری را کسب کردند.

با توجه به تعداد کرسی‌های اعراب، عملکرد قدرتمند این احزاب ممکن است آنها را به «تعیین‌کنندگان سرنوشت کابینه ائتلافی» تبدیل کند. با این حال، تشکیل یک ائتلاف با مشارکت اعراب، همچنان در اسرائیل موضوعی بسیار حساس و چالش‌برانگیز است و بسیاری از صهیونیست‌ها بر این باورند که اکثریت پارلمانی نباید به حمایت قانونگذاران عرب وابسته باشد.

در همین راستا، روزنامه عبری «ماکور ریشون» با اشاره به نتایج اولیه انتخابات نوشت که نتایج اولیه، اعراب سرزمین‌های اشغالی را به بازیگری دارای حق وتو در آینده تشکیلات سیاسی رژیم اشغالگر تبدیل کرده است. این روزنامه نوشت: نتایج انتخابات باعث شده اعراب به بازیگری تبدیل شوند که بدون همراهی آنها، تشکیل کابینه راست یا چپ امکانپذیر نیست؛ وضعیتی که در آن، معیار اصلی تشکیل کابینه، نه گرایش سیاسی راست یا چپ، بلکه موافقت یا مخالفت با نتانیاهو است.

«امیت سگال» تحلیلگر شبکه ۱۲ اسرائیل گفت که مشارکت تاریخی جامعه عرب در انتخابات کنست، رؤیای هر دو اردوگاه اصلی برای دستیابی به اکثریت ۶۱ کرسی را برهم زده است. وی افزود: میزان مشارکت عرب‌ها در این انتخابات به سطحی رسیده که نیازمند بررسی عمیق در آینده است و این نتیجه به جریان‌های یهودی در هر دو اردوگاه یادآوری کرده که شاید پس از سال‌ها شکاف، ناچار به همکاری با یکدیگر شوند.