بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، همواره تلاش کرده با تکیه بر ماشین تبلیغاتی خود، تصویری از «پیروزی مطلق» و «بازدارندگی خلل‌ناپذیر» را به افکار عمومی در سرزمین‌های اشغالی و جهان مخابره کند. با این حال، نتایج تازه‌ترین افکارسنجی‌های تخصصی، از جمله گزارش معنادار «مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل» (INSS)، نشان‌دهنده فروپاشی کامل این روایت و شکاف عمیق میان ادعا‌های سران سیاسی و باور عمومی ساکنان این رژیم است. واقعیتی که امروز در بطن جامعه صهیونیستی شکل گرفته، نه پیروزی، بلکه سردرگمی راهبردی و بی‌اعتمادی به دستگاه حاکمه نامشروع است.

بر اساس یافته‌های این مؤسسه پژوهشی، تنها ۲۳درصد از پاسخ‌دهندگان در اراضی اشغالی معتقدند که این رژیم در نبرد با ایران به موفقیت دست یافته است. این رقم به وضوح نشان می‌دهد که راهبرد «نبرد میان جنگ‌ها» و تلاش برای بازنمایی حملات پراکنده به عنوان دستاورد‌های استراتژیک، در اقناع ساکنان اراضی اشغالی شکست خورده است. در واقع، ناتوانی و شکست مطلق نتانیاهو در نبرد نظامی با ایران و تبدیل اقدامات تاکتیکی وی به پیروزی‌های راهبردی، مشروعیت گفتمان امنیتی او را به پایین‌ترین سطح ممکن در تل‌آویو و دیگر نقاط اراضی اشغالی رسانده است.

صورت‌بندی بحرانی که نتانیاهو و همراهانش با آن مواجه هستند چندان دشوار نیست: جامعه صهیونیستی، بحران کنونی و هزینه‌های گزاف انسانی و اقتصادی جنگ را ناشی از سوءمدیریت و لجاجت‌های سیاسی کابینه افراطی نتانیاهو می‌داند. در نگاه آنها، ارتش رژیم صهیونیستی ابزاری است که در دستان یک مدیریت سیاسی ناکارآمد، در جبهه‌های متعدد فرسوده شده است. علاوه بر این، مطالبه ۷۵درصدی صهیونیست‌ها برای تشکیل کمیسیون تحقیق جهت بررسی ریشه‌های شکست‌های اطلاعاتی و امنیتی، تیر خلاصی بر پیکره روایت‌های فریبنده نتانیاهو است. اصرار اکثریت قاطع بر پاسخگویی نتانیاهو و دیگر مسئولان شکست‌خورده نظامی و امنیتی، نشان می‌دهد که افکار عمومی در سرزمین‌های اشغالی، وقایع کنونی را نه یک روند رو به جلو، بلکه یک فاجعه می‌پندارند که نیازمند واکاوی دقیق و مجازات عاملان آن است. این فشار اجتماعی فزاینده، نتانیاهو را در یک محاصره دوگانه قرار داده است؛ از یک سو جبهه مقاومت که راهبرد بازدارندگی او را به چالش کشیده و از سوی دیگر، جامعه‌ای که دیگر خریدار افسانه‌های پیروزی او نیست.

در فرجام سخن، باید گفت که «جنگ رمضان» و پیامد‌های آن، فراتر از یک درگیری نظامی، به نقطه پایان روایت‌سازی‌های نتانیاهو تبدیل شده است. شکست در اقناع افکار عمومی، ریزش شدید اعتماد به کابینه رژیم صهیونیستی و مطالبه عمومی برای حساب‌کشی از مقصران شکست، همگی گویای این واقعیت است که پروژه «پیروزی متوهمانه» به بن‌بست رسیده است. نتانیاهو اکنون با حقیقتی تلخ روبه‌روست: او نه‌تنها در میدان نبرد به اهداف راهبردی خود دست نیافته، بلکه در نبرد روایت‌ها نیز بازنده اصلی میدان است و افرادی که قرار بود پشت سر او متحد بمانند، اکنون در پی یافتن راهی برای عبور از دوران پرهزینه او هستند.