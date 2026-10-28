کد خبر: 1387409
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تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

زلنسکی: وقت آن رسیده جهان مقابل ترامپ بایستد

6 رئیس‌جمهور اوکراین با بیان اینکه آماده مذاکره در هر نوع فرمت و درباره هر موضوعی است، گفت که وقت آن رسیده رهبران جهان در مقابل رئیس‌جمهور آمریکا بایستند.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه «دِ سان» عنوان کرد: «ما برای مذاکره در هر فرمتی آماده‌ایم. ما حتی آماده‌ایم در مورد هر نوع موضوعی از جمله موضوعات حساس صحبت کنیم. مطمئنم که بحث در مورد برخی موضوعات حتی منصفانه نیست، اما ما آماده‌ایم، زیرا نمی‌خواهم نشان دهم که روند مذاکرات را متوقف می‌کنیم.»

زلنسکی با بیان اینکه اوکراین در این مسیر به ایالات متحده نیاز دارد، گفت: «ما ذهنیت پوتین (رئیس‌جمهور روسیه)، سربازان روسی و غیرنظامیان آنها را درک می‌کنیم، چه زمانی که آماده انجام کاری هستند و چه زمانی واقعا از پیام‌های پوتین حساب می‌برند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا به تشدید تنش نزدیک‌تر هستند یا صلح؟ ادعا کرد: «پاسخ دادن به این سوال خیلی سخت است. منظورم این است که همه چیز در این جنگ به اراده کشور‌های مختلف یا رهبران بستگی دارد. امیدوارم راهی پیدا کنیم. اگر ایالات متحده، شریک قوی ما، بفهمد که هدف پوتین اشغال ماست، نمی‌تواند طرف پوتین باشد.»

زلنسکی در ادامه خاطرنشان کرد: «امید به یک پیشرفت اساسی به ویژه در بحبوحه وخامت روابط بین واشنگتن و کی‌یف همچنان ضعیف است. رئیس‌جمهور ترامپ می‌تواند هر چه می‌خواهد در مورد من شخصا بگوید، اما نه در مورد اوکراین. وقتی او چیزی در مورد اوکراین می‌گوید، من پاسخ می‌دهم، زیرا مسئولیت دفاع از کشورمان را دارم.»

وی افزود: «وقت آن رسیده است که دیگر رهبران جهان صدای خود را بیابند و در مقابل ترامپ بایستند. این یکی از سلاح‌های ماست که صادقانه صحبت کنیم، باز و شفاف باشیم و با شرکای خود بازی نکنیم. این قانون من است. البته در این لحظه فشار زیادی روی اوکراین وجود دارد و من باید بلندتر صحبت کنم و صحبت خواهم کرد.»

رئیس‌جمهور اوکراین به نخست‌وزیر بریتانیا نیز اشاره کرد و گفت: «من شخصا از اندی برنهام بسیار سپاسگزارم، زیرا بعد از همه این چیزها، این چالش ها، شب‌های سخت، شب‌های بسیار سخت برای مردم ما، او خیلی سریع واکنش نشان داد. اما آیا آنها می‌توانند مستقیم‌تر باشند؟ بله، آنها می‌توانند.»

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، ترامپ
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