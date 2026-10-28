جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «القاهرة الإخباریة»، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر امروز با «هاکان فیدان» همتای ترکیه‌ای خود تلفنی گفت‌و‌گو و تحولات منطقه را بررسی کرد.

عبدالعاطی در این تماس تلفنی بر ضرورت هماهنگی تلاش‌ها برای حرکت به سمت آرام‌سازی اوضاع و اولویت‌دهی به کاهش تنش‌ها به ویژه در سایه وجود نشانه‌هایی از احتمال تشدید تنش‌های نظامی، تأکید کرد.

دو طرف در این تماس تلفنی همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای را در چارچوب رایزنی‌های مستمر دو کشور و سازوکار وزارتی چهارجانبه متشکل از ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان بررسی کردند.

وزرای خارجه دو کشور همچنین درباره تداوم رایزنی‌ها، هماهنگی بیشتر و تلاش برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر در منطقه توافق کردند.

عبدالعاطی روز دوشنبه نیز در کنفرانس خبری مشترک با «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد در قاهره با اشاره به تماس‌های روزانه با دولت‌های آمریکا و ایران، گفت: ما روزانه با مقامات ایرانی در تماس هستیم.

وی افزود: مصر بهای سنگینی در نتیجه تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم که جهان و کشور‌های خاورمیانه از آن رنج می‌برند، می‌پردازد؛ بودجه مصر بر اساس بهای نفت ۶۵ دلار در هر بشکه تنظیم شده، اما قیمت نفت اکنون به ۱۱۷ دلار رسیده است.