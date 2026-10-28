رئیس کمیته امور خارجی پارلمان انگلیس نتایج نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی را نشانه شکست بنیامین نتانیاهو و رد سیاست‌های جنگ‌طلبانه و اقتدارگرایانه او دانست و ابراز امیدواری کرد که مخالفان نخست‌وزیر کنونی این رژیم با همکاری احزاب عربی، فرصت کنار گذاشتن وی از قدرت را از دست ندهند.

جوان آنلاین: امیلی ثورنبری روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری انتخابات اسرائیل نشان می‌دهد که نتانیاهو شکست خورده است.»

به گزارش ایرنا، وی افزود: «اسرائیل (ساکنین اراضی اشعالی) چشم‌انداز تاریک او، جنگ بی‌پایان و سیاست‌های بی‌رحمانه، کابوس‌وار و اقتدارگرایانه‌اش را رد کرده است.»

این نماینده ارشد حزب حاکم کارگر انگلیس در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری جریان‌های مخالف نتانیاهو با احزاب عربی افزود: «اما برای موفقیت، ائتلاف مخالف نتانیاهو باید با احزاب عربی اسرائیل همکاری کند.»

ثورنبری در پایان ابراز امیدواری کرد که این فرصت برای تغییر قدرت از دست نرود و نوشت: «صمیمانه امیدوارم این فرصت بزرگ هدر نرود.»

انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در روز سه‌شنبه (پنجم آبان ۱۴۰۵) برگزار شد. بر اساس نتایج نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری و شمارش اولیه آرا، ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو و جریان مخالف به رهبری گادی آیزنکوت، هیچ‌کدام اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را به دست نیاورده‌اند.

در ساختار پارلمانی رژیم صهیونیستی، تشکیل کابینه مستلزم برخورداری از حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست است. نتایج اولیه همچنین از افزایش شمار کرسی‌های احزاب عربی حکایت دارد که می‌تواند بر روند تشکیل ائتلاف حاکم تأثیرگذار باشد.

انتخابات روز گذشته نخستین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. شمارش آرا همچنان ادامه دارد و نتیجه نهایی انتخابات هنوز اعلام نشده است.