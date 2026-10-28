جوان آنلاین: سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود ۳۳.۷ میلیون نفر در سودان به کمک‌های انسانی نیاز دارند.

جمعیت سودان بر اساس آمار‌های غیررسمی حدود ۵۳ میلیون نفر برآورد می‌شود.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در بیانیه‌ای اعلام کرد: بحران سودان همچنان رو به وخامت است و میلیون‌ها نفر را در شرایطی قرار داده که به‌شدت به حمایت‌های بشردوستانه نیاز دارند. برآورد می‌شود حدود ۳۳.۷ میلیون نفر به کمک نیاز داشته باشند.

این دفتر هشدار داد که چنین سطحی از نیاز‌های انسانی بی‌سابقه است و سودان با یکی از وخیم‌ترین وضعیت‌های اضطراری انسانی در جهان روبه‌روست.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنین خواستار تأمین ۲.۹ میلیارد دلار برای ارائه کمک‌های نجات‌بخش در سراسر سودان شد.