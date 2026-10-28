نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس دولت موقت سوریه در دمشق، بر اهمیت تقویت مشارکت و توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تاکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق و احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه روز چهارشنبه ریاست نشست مذاکرات گسترده هیات‌های دو کشور را در دمشق بر عهده داشتند.

به گزارش ایرنا، الزیدی در این نشست با تاکید بر پیوند‌های نزدیک میان دو ملت، گفت که مردم عراق و سوریه «یک ملت در دو کشور» هستند.

وی بر توسعه مشارکت و همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه اقتصاد و مسائل اجتماعی، تقویت همکاری‌های امنیتی و هماهنگ‌سازی مواضع دو کشور درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

نخست‌وزیر عراق همچنین دستیابی به صلح و ثبات در منطقه را از اهداف همکاری‌های مشترک بغداد و دمشق دانست.

از سوی دیگر، الشرع نیز با قدردانی از سفر الزیدی و هیات همراه وی، بر عمق روابط دوجانبه و تمایل دمشق برای دستیابی به بالاترین سطح همکاری با عراق تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان مذاکرات درباره چند موضوع، از جمله صادرات نفت عراق از طریق خط لوله بانیاس با ظرفیت صادراتی اعلام‌شده تا دو میلیون بشکه در روز، افزایش حجم مبادلات تجاری و همکاری برای توسعه بخش کشاورزی گفت‌و‌گو کردند.

توسعه همکاری‌های کشاورزی با هدف تقویت مکمل‌بودن ظرفیت‌های دو کشور در زمینه امنیت غذایی و اقتصاد نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

الزیدی صبح امروز در سفری رسمی وارد دمشق شده بود.