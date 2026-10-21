کد خبر: 1386162
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سبک‌زندگی » اخبار کلی

سلامت روان جایی است که کیفیت زندگی از آن آغاز می‌شود

1 سلامت روان مفهومی چند بعدی و در حقیقت یکی از پایه‌های اصلی کیفیت زندگی انسان است. برخلاف تصور عمومی که سلامت را تنها در نبود بیماری جسمی می‌بیند
سولماز شقاقی*

جوان آنلاین: سلامت روان مفهومی چند بعدی و در حقیقت یکی از پایه‌های اصلی کیفیت زندگی انسان است. برخلاف تصور عمومی که سلامت را تنها در نبود بیماری جسمی می‌بیند، سلامت روان به معنای توانایی فرد در مدیریت استرس‌ها، برقراری روابط سالم، سازگاری با تغییرات و استفاده از ظرفیت‌های ذهنی برای داشتن زندگی هدفمند است. از این رو سلامت روان را می‌توان یکی از پایه‌های سلامت جسمی نیز دانست. 
 
ذهن و بدن از هم جدا نیستند. استرس‌های روانی مدیریت‌نشده، افسردگی و اضطراب مستقیماً بر عملکرد بدن اثر می‌گذارند و می‌توانند با مشکلاتی مانند فشارخون بالا، بیماری‌های قلبی، اختلالات خواب، مشکلات گوارشی و تضعیف سیستم ایمنی همراه باشند. در حقیقت مراقبت از سلامت روان می‌تواند به پیشگیری و کاهش خطر برخی بیماری‌های جسمی کمک کند. این رابطه دوطرفه است. بیماری‌های جسمی مزمن نیز می‌توانند احتمال بروز افسردگی و دیگر مشکلات روانی را افزایش دهند. بنابراین توجه همزمان به سلامت جسم و روان ضروری است. توجه به سلامت روان باعث می‌شود فرد پیش از رسیدن به مرحله رکود و فرسودگی در کار یا زندگی، علائم هشداردهنده را شناسایی و مدیریت کند. فردی که از سلامت روان برخوردار است، با خودآگاهی بیشتر، ذهن آرام‌تر، تمرکز بهتر و قدرت تصمیم‌گیری مناسب‌تر می‌تواند ظرفیت‌های خود را به کار بگیرد. نتیجه آن نیز می‌تواند افزایش کیفیت فعالیت‌ها، کاهش خطا و بهبود عملکرد در محیط‌های آموزشی و کاری باشد. البته مسئولیت حفظ سلامت روان تنها بر عهده فرد نیست. حجم کار متناسب، امنیت شغلی، روابط محترمانه، فرصت استراحت و حمایت مدیران نیز اهمیت دارند و می‌توانند زمینه مشارکت مؤثرتر و افزایش کیفیت کار را فراهم کنند. 
سلامت روان و کیفیت روابط اجتماعی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. شناخت و تنظیم هیجان‌ها، گفت‌و‌گو، همدلی و توانایی حل تعارض می‌تواند به شکل‌گیری روابط سالم‌تر و پایدارتر کمک کند. در مقابل، روابط حمایتگر و احساس تعلق نیز از عوامل مهم محافظت‌کننده سلامت روان هستند. مدیریت صحیح هیجان‌ها کمک می‌کند روابط خانوادگی و اجتماعی از تنش‌های مخرب فاصله بگیرد و به سمت همدلی و تفاهم حرکت کند. بنابراین تقویت روابط خانوادگی و اجتماعی و کاهش انزوا، در کنار توجه به مهارت‌های فردی اهمیت دارد. پیشگیری، شناسایی زودهنگام و درمان مناسب مشکلات روانی می‌تواند از رنج افراد بکاهد و کیفیت زندگی آنان را بهبود دهد. بسیاری از مشکلات روانی می‌توانند بر سلامت جسم نیز اثر بگذارند و در افرادی که همزمان با بیماری جسمی و مشکلات روانی زندگی می‌کنند، توجه همزمان به هر دو حوزه می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد. البته کاهش هزینه‌های درمانی به نوع مداخله و شرایط اجرای آن وابسته است و نمی‌توان ادعا کرد که صرفاً با توجه به سلامت روان، بیماری‌های جسمی یا هزینه‌های درمان برطرف می‌شوند. در سطح جامعه نیز ارتقای سلامت روان تنها با توصیه‌های فردی ممکن نیست. فقر، تبعیض، خشونت، شرایط کار و دسترسی به خدمات حمایتی، همگی بر سلامت روان اثر دارند. آموزش مهارت‌های فردی زمانی مؤثرتر خواهد بود که با حمایت اجتماعی و بهبود شرایط زندگی همراه شود. جامعه‌ای که در آن سلامت روان جدی گرفته می‌شود، می‌تواند در زمینه‌هایی مانند کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش رضایت اجتماعی و تقویت امید، شرایط بهتری ایجاد کند. توجه به سلامت روان به معنای خوش‌بینی کاذب یا نادیده گرفتن مشکلات نیست. یعنی محدودیت‌ها و نیاز‌های خود را بشناسیم، راه‌های مواجهه با دشواری‌ها را بیاموزیم و هنگام نیاز کمک بگیریم. هدف، حذف همه رنج‌ها و فشار‌های زندگی نیست. هدف این است که بتوانیم در طوفان‌های زندگی تعادل خود را حفظ کنیم، کمتر آسیب ببینیم و به دیگران نیز آسیب نرسانیم. سلامت روان یک ضرورت برای حفظ تعادل در زندگی پرچالش امروز و در حقیقت ذخیره درونی فرد برای مقابله با بحران‌هاست. حتی اگر فردی از نظر ژنتیکی مستعد استرس یا برخی مشکلات روانی باشد، برخورداری از حمایت اجتماعی قوی، مهارت‌های مقابله‌ای مانند تاب‌آوری و دسترسی به مراقبت مناسب می‌تواند نقش محافظتی داشته باشد. هرچند تضمینی برای پیشگیری کامل از مشکلات روانی نیست. در نتیجه باید گفت، حفظ و ارتقای سلامت روان مسئولیتی مشترک میان فرد، خانواده، سازمان‌ها و جامعه است. ضرورتی که می‌تواند به حفظ سلامت، افزایش کیفیت زندگی و توانایی بهتر افراد برای عبور از چالش‌ها و بحران‌های زندگی کمک کند. 
*کارشناس ارشد روانشناسی

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سبک رفتار ، سبک زندگی ، آموزش
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