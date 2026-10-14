بحران در رژیم صهیونیستی/ شکایت رئیس سابق شاباک از نتانیاهو

جوان آنلاین: پایگاه خبری وای نت در گزارش اعلام کرد که رونین بار رئیس وقت شاباک (سرویس امنیت داخلی) در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (زمان وقوع عملیات طوفان الاقصی) ادعا‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را در رابطه با اینکه به وی در این رابطه اطلاع رسانی نشده است، تکذیب کرد و نتانیاهو را یک دروغگو خواند.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه اسرائیلی، این شکایت بازتاب ویژه خود را در فضای سیاسی اصولا ملتهب اسرائیل در آستانه برگزاری انتخابات کنست (پارلمان) به جا گذاشته است.

براساس گزارش‌های منتشر شده: رونین بار، رئیس سابق سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک)، صبح امروز (چهارشنبه) دادخواست افترایی را علیه نخست وزیر، بنیامین نتانیاهو، در دادگاه تنظیم کرد.

این دادخواست که ارزش آن به سه میلیون شیکل می‌رسد، برای نخستین بار سلسله‌ای از حقایق متکی به اسناد و شهادت‌ها را ارائه می‌دهد که ادعای بنیامین نتانیاهو مبنی بر عدم دریافت هشدار‌های متوالی پیش از فاجعه ۷ اکتبر، پنهان کردن برخی اطلاعات از او، و ارتکاب «قصور‌ها و جرایم» از سوی مقامات ارشد نهاد‌های امنیتی را به طور کامل تکذیب می‌کند و تاکید دارد که این رفتار نتانیاهو اقدامی در راستای منحرف کردن نگاه‌ها از مسئولیت وی به عنوان نخست وزیر درباره (شکست) ۷ اکتبر، تبرئه خود از مسئولیت، و تلاش برای انداختن تمام تقصیر‌ها به گردن دیگران از جمله رونین بار صورت می‌گیرد.

رونین بار، رئیس سابق شاباک گفت: به عنوان رئیس این دستگاه، مسئولیت قصور شاباک در ارائه اطلاعات امنیتی لازم درباره حمله ۷ اکتبر و زمان‌بندی آن را بر عهده می‌گیرم. از این رو، با سر فرود آوردن در برابر خانواده‌های قربانیان، از سمت خود استعفا کردم.

وی افزود: من با آرامش سه سال منتظر تشکیل کمیته تحقیقی ماندم تا سرانجام اقدامات شاباک و ناکامی‌های آن را در سایه تهمت‌های مداوم افشا کند. اما با توجه به اظهارات خشمگینانه نخست‌وزیر، تصمیم گرفتم سکوت نکنم و انگیزه‌های نهفته در پس این رفتار نامناسب را برای افکار عمومی برملا کنم.

در این بین ائتلاف «بلوک تغییر» ظهر روز چهارشنبه بلافاصله به دادخواست افترا که توسط رونین بار، رئیس سابق شاباک، علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، تنظیم شده بود واکنش نشان داد.

گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» اظهار داشت: «به نتانیاهو هشدار داده شده بود، اما او دست به اقدامی نزد. کمیته تحقیق دولتی برای بررسی این فاجعه تشکیل خواهد شد. رؤسای دستگاه‌های امنیتی مسئولیت پذیرفتند و مدت‌ها پیش استعفا کردند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم کسانی که با حقایق بازی می‌کنند از حقیقت فرار کنند».

نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق و رئیس حزب «بیت» گفت: کیفرخواستی که رونین بار صادر کرده ثابت می‌کند که نتانیاهو مسئولیت شخصی و مستقیم شکست ۷ اکتبر را بر عهده دارد و ادامه حضور او در این سمت خطری واقعی و ملموس برای امنیت اسرائیل محسوب می‌شود.

بنت افزود: هیچ کس که مسئولیت اقدامات خود را نمی‌پذیرد، نمی‌تواند حتی یک دقیقه دیگر مسئول امنیت شهروندان اسرائیلی باشد. کمیته تحقیق دولتی همچنین درباره هویت کسانی که دستور انتشار نظریه‌های توطئه درباره خیانت نیرو‌های امنیتی را دادند، تحقیق خواهد کرد. در این مورد نیز هیچ جایی برای عفو یا تسامح وجود ندارد.

یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رئیس حزب یش عتید گفت: «نتانیاهو دیگر نمی‌تواند ادعا کند که نمی‌دانسته است. تمامی اسناد روی میز او قرار داشت. تنها سؤال این است: چرا او گوش دادن به ماموران قطر در دفترش را به ارتش اسرائیل و سرویس امنیت عمومی (شاباک) ترجیح داد؟

یائیر گولان، رئیس حزب دمکراتیک اشاره کرد: «سلسله هشدار‌هایی که توسط رونین بار، رئیس سابق سرویس امنیت عمومی صادر شده، سنگین‌ترین کیفرخواست علیه نتانیاهو به شمار می‌رود؛ زیرا او فردی است که مسئولیت و تقصیر ارتکاب فجیع‌ترین کشتار در تاریخ اسرائیل به طور مستقیم و آشکار بر دوش اوست».

در این بین بنیامین نتانیاهو هم بعد از اینکه این شکایت به یک رسوایی رسانه‌ای برای او تبدیل شد برای نخستین بار پاسخ داد و تلاش کرد ادعا‌های رونین بار را زیر سئوال ببرد.

او گفت: «رونین بار که نشانه‌های هشداردهنده را در شب هفتم اکتبر مشاهده کرد و با من تماس نگرفت، امروز ادعا می‌کند که شماره تلفن مرا نداشته است. رونین، جدی می‌گویی؟ آخر تو شماره تلفن مرا داشتی و می‌توانستی بلافاصله با من تماس بگیری، همان‌طور که همه رؤسای دستگاه‌های امنیتی این کار را می‌کنند. محافظان امنیتی سرویس امنیت عمومی (شاباک)، یعنی زیردستانت که به صورت شبانه‌روزی مرا همراهی می‌کنند، می‌توانستند ظرف چند دقیقه به من دسترسی پیدا کنند. اگر به موقع با من تماس گرفته بودی، چه تعداد از جان‌ها نجات پیدا می‌کرد؟»

این جنجال و درگیری لفظی متقابل تا لحظه تهیه این گزارش همچنان ادامه دارد.