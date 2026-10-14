حدادعادل: پیروزی عزتمندانه در جنگ، بهترین تسلی برای خانواده شهداست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بهترین مژده برای ما و بهترین تسلی برای خانواده شهدا، پیروزی عزتمندانه ملت ایران در جنگ تحمیلی دشمن است.

جوان آنلاین: غلامعلی حدادعادل، مشاور رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهرماه در آیین آغاز به کار یازدهمین کنگره ملی اعتکاف در دانشگاه افسری امام علی (ع)، با گرامیداشت یاد سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، به بیان خاطراتی از دیدار با این شهید و فعالیت‌های دختر شهید خود در برنامه‌های اعتکاف و راهیان نور پرداخت.

روایت نخستین و آخرین دیدار با سپهبد شهید موسوی

حدادعادل گفت: نخستین و آخرین دیدار من با سپهبد شهید موسوی، چهارشنبه‌ای در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد که شنبه پس از آن، ایشان به شهادت رسیدند. دو تا سه ساعتی که در کنار یکدیگر بودیم، این مصاحبت و همنشینی چنان برای من شیرین بود که داغ شهادت ایشان همچنان در دلم باقی است.

وی با خواندن بیت «یارب چه چشمه‌ای است محبت که من از آن / یک قطره نوش کردم و دریا گریستم»، افزود: شهادت این مرد بزرگ را به خانواده محترم ایشان، همه ارتشیان و نیرو‌های مسلح تسلیت و تبریک می‌گویم.

۲۵ سال معلمی و همراهی با دانش‌آموزان در اعتکاف

مشاور رهبر انقلاب با اشاره به فعالیت‌های دخترش، شهیده زهرا حدادعادل، در حوزه اعتکاف اظهار کرد: دختر من هنگام شهادت ۴۶ سال داشت و ۲۸ سال در خانواده رهبر شهید زندگی کرده بود. ایشان عروس رهبر شهید و همسر رهبر فعلی بودند و ۲۵ سال از این ۲۸ سال را به‌عنوان معلم در دبیرستان دخترانه فرهنگ فعالیت کردند.

وی ادامه داد: ایشان هر سال وظیفه خود می‌دانستند که دانش‌آموزان را به اعتکاف ببرند و همچون یک مادر، به این دختران نوجوان توجه کنند، به امور و مشکلاتشان رسیدگی کنند و در تربیت آنان نقش داشته باشند. همسر ایشان نیز در تمام مدتی که در منزل حضور نداشتند، سرپرستی فرزندان را بر عهده می‌گرفتند و با آسودگی خاطر، زمینه حضور ایشان در برنامه اعتکاف را فراهم می‌کردند.

حدادعادل افزود: ایشان دانش‌آموزان را برای اعتکاف به مسجد پنبه‌چی در خیابان قزوین تهران می‌بردند؛ مسجدی معمولی و کمتر شناخته‌شده. من نیز یک‌بار برای سخنرانی در جمع دانش‌آموزان به آنجا رفته بودم.

وی گفت: دخترم چنان به اعتکاف اهمیت می‌داد که مسئولان مدارس دیگر نیز می‌گفتند فردی برای همراهی با دانش‌آموزان خود ندارند و آنان را به ایشان می‌سپردند. ایشان هم با کمال میل می‌پذیرفتند و به‌تنهایی به امور همه آنان رسیدگی می‌کردند.

خدمت بی‌ادعا به دختران نوجوان معتکف

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان خاطره‌ای از خدمت دخترش به دانش‌آموزان معتکف گفت: یکی از دانش‌آموزان نوجوان که روزه بود، دچار تهوع شده به‌گونه‌ای که کفش‌ها و فرش آلوده شده بود. آن دانش‌آموز و مربی همراهش از این اتفاق بسیار خجالت‌زده شده بودند.

وی ادامه داد: دخترم که هیچ‌گاه نام خود را مطرح نمی‌کرد، کفش‌ها و فرش را به بیرون برده، چادرش را به کمر بسته و شخصاً با شلنگ آب همه آنها را شسته بود. سپس به آن دختر رسیدگی کرده بود و اجازه نداده بود کسی از این اتفاق نگران یا آزرده شود. خدمت ایشان به این صورت بود.

همراهی سالانه با دانش‌آموزان در راهیان نور

حدادعادل با اشاره به فعالیت‌های دخترش در اردو‌های راهیان نور اظهار کرد: ایشان همین برنامه را در راهیان نور نیز داشتند و هر سال دانش‌آموزان را به این اردو‌ها می‌بردند. در آن مدت، همسر و فرزندانشان یک هفته در منزل می‌ماندند و ایشان دانش‌آموزان را در سفر همراهی می‌کردند و به معرفی مناطق می‌پرداختند.

وی افزود: در راهیان نور نیز اگر دانش‌آموزان با مشکلی مواجه می‌شدند، به همین شیوه به آنان رسیدگی می‌کردند. جزئیات این خاطرات فراوان است، اما بیش از این وقت حاضران را نمی‌گیرم.

پیروزی عزتمندانه؛ بهترین تسلی برای خانواده شهدا

مشاور رهبر انقلاب گفت: امیدواریم خداوند این جنگ را که دشمن بر ما تحمیل کرده است، با عزت و سرفرازی ملت ایران به پایان برساند؛ زیرا بهترین مژده برای ما و بهترین تسلی برای خانواده شهدا، پیروزی عزتمندانه در این جنگ است تا رهبر جدید انقلاب نیز بتوانند همچون رهبر شهید با مردم ارتباط داشته باشند و وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند.