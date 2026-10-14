ستاره برزیلی رئال مادرید به دلیل اخراج جنجالی مقابل ویارئال، چهار مسابقه از همراهی تیمش در لالیگا محروم شد.

جوان آنلاین: کمیته انضباطی فوتبال اسپانیا حکم محرومیت وینیسیوس جونیور را صادر کرد و مهاجم رئال مادرید چهار مسابقه آینده تیمش در لالیگا را از دست می‌دهد. این حکم به معنای غیبت قطعی ستاره برزیلی در ال‌کلاسیکوی حساس مقابل بارسلونا خواهد بود.

به گزارش ایسنا، وینیسیوس شنبه گذشته در جریان پیروزی یک بر صفر رئال مادرید مقابل ویارئال، به دلیل کشیدن مو‌های ناتان سالیبا از زمین اخراج شد. این اتفاق در صحنه‌ای رخ داد که توپ در اختیار دو بازیکن نبود و داور پس از بررسی تصاویر VAR، علاوه بر مردود اعلام کردن گل وینیسیوس، کارت قرمز مستقیم را به او نشان داد.

بر اساس گزارش آس، دو جلسه از محرومیت وینیسیوس به حرکت او علیه بازیکن حریف مربوط می‌شود و دو جلسه دیگر به واکنش تند و رفتار پرخاشگرانه‌اش پس از دریافت کارت قرمز اختصاص دارد.

داور مسابقه در گزارش خود تأکید کرده بود که وینیسیوس پس از اخراج رفتاری تهاجمی داشته و هم‌تیمی‌هایش مجبور شده‌اند او را مهار کنند.

باشگاه رئال مادرید این مجازات را نامتناسب می‌داند، اما با توجه به گزارش داوری و تصاویر موجود، جلوگیری از محرومیت بازیکن برزیلی بسیار دشوار به نظر می‌رسید.

وینیسیوس به این ترتیب دیدار مقابل سویا، بارسلونا، راسینگ سانتاندر و والنسیا را از دست خواهد داد و تا پس از فیفادی ماه نوامبر در لالیگا حضور نخواهد داشت.

بازگشت او برای دیدار هفته سیزدهم مقابل سلتاویگو پیش‌بینی می‌شود.

البته این محرومیت فقط به مسابقات داخلی اسپانیا مربوط است و وینیسیوس می‌تواند در لیگ قهرمانان اروپا برای رئال مادرید به میدان برود.