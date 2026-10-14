کد خبر: 1384772
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۹
ورزش » ساير

پیروزی الوحده با هافبک تیم ملی فوتبال ایران؛ قربانی نمره خوب گرفت

3 تیم فوتبال الوحده امارات در حضور هافبک تیم ملی ایران موفق به کسب پیروزی در لیگ قهرمانان آسیا۲ شد.

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال الوحده امارات و نسف قارشی ازبکستان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز چهارشنبه از هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا۲ برگزار شد که این دیدار با پیروزی دو بر یک نمکاینده امارات همراه بود.

محمد قربانی هافبک تیم ملی ایران در ترکیب الوحده به میدان رفت و توانست با عملکرد مطلوب خود روی برد تیمش تاثیرگذار باشد. همچنین مبین دهقان دیگر بازیکن ایرانی الوحده در این بازی فرصت بازی پیدا نکرد و روی نیمکت نشست.

نکته قابل توجه در این مسابقه عملکرد گلر نماینده ازبکستان بود. نعمتوف دروازه بان نسف قارشی نتوانست ضربه پنالتی تیمش را در دقیقه ۳۸ به ثمر برساند تا توپ برگشتی حاصل از این صحنه با بازشدن دروازه اش توسط بازیکنان الوحده همراه شود.

برچسب ها: لیگ قهرمانان آسیا 2 ، الوحده ، محمد قربانی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

تذکر مفسر کبیر

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

تقدیر از پزشکیان بسیجی

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

بدون شرح

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

حمایت آقای خاص از امباپه

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

وقتی صراف قانون را به بازی می‌گیرد

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

جنگ اقتصادی دشمن را با خدمت‌رسانی و همراهی مردم به شکست می‌کشانیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار