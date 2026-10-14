جوان آنلاین: به نقل از روزنامه هندلزبلات، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماهانه خود که امروز چهارشنبه منتشر شد، هشدار داد که مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌ها باید خود را برای کمبود مداوم نفت و گاز در سال آینده آماده کنند.

به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: وضعیت در بازار‌های گازوئیل بسیار پرتنش است. این به دلیل کاهش شدید و غیرمعمول موجودی‌ها قبل از زمستان است. در عین حال، تولید همچنان محدود است. در نتیجه، حاشیه سود پالایشگاه‌ها برای گازوئیل در ماه سپتامبر به رکورد تقریباً ۹۵ دلار در هر بشکه رسید.

این کمبود‌ها از کاهش تولید ناشی از حملات مرتبط با جنگ علیه ایران است. آژانس گزارش داد که صادرات دیزل از خاورمیانه و روسیه تنها در ماه سپتامبر در مجموع ۱.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. برای مهار قیمت‌ها، کشور‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی در حال حاضر در حال هماهنگی آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و دیزل از ذخایر استراتژیک خود البته با تأثیر محدود هستند.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین نسبت به پیامد‌های اقتصادی گسترده این وضعیت هشدار داد. در گزارش این نهاد بین‌المللی آمده است: قیمت‌های بی‌سابقه گازوئیل در حال حاضر هزینه کالا‌ها را افزایش داده و بر درآمد واقعی و اقتصاد تأثیر گذاشته است.

در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تولید پالایشگاه‌های جهانی تا پایان سال بهبود یابد، هشدار می‌دهد که وضعیت فعلی می‌تواند مضر باشد.

این آژانس توضیح داد که بازار‌های گازوئیل در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ در مقایسه با هنجار‌های فصلی، با محدودیت عرضه مواجه شدند و کاهش غیرمعمول و عمیق موجودی در سه ماه قبل، بازار‌های جهانی را با ورود به اوج تقاضای زمستانی، به طور خطرناکی از نظر ذخایر احتیاطی پایین نگه داشت.

طبق داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات جهانی گازوئیل در ماه سپتامبر ۷۰۰۰۰۰ بشکه در روز کمتر از سطح سال قبل بود، زیرا کسری ۱.۳ میلیون بشکه در روز از سوی روسیه و خاورمیانه، افزایش تدریجی سایر تأمین‌کنندگان را تحت الشعاع قرار داد.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، حتی با وجود بهبود توان عملیاتی پالایشگاه‌ها که تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود، عرضه گازوئیل برای تأمین تقاضا در سه‌ماهه چهارم کافی نخواهد بود. بر این اساس افزایش تولید جهانی پالایشگاه‌ها، بازار گازوئیل را در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۷ به مازاد عرضه بازمی‌گرداند، اما این برای جبران کسری ایجاد شده در سال ۲۰۲۶ کافی نخواهد بود.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که تعادل بازار همچنان به بهبود عرضه محصولات از خاورمیانه وابسته است و در صورت عدم تحقق چنین بهبودهایی، ممکن است کاهش بیشتر تقاضا برای متعادل کردن بازار‌ها ضروری باشد.

این هشدار پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، در تلاش برای کاهش قیمت‌های بالای سوخت قبل از انتخابات نوامبر، از توافق با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای عرضه فوری گازوئیل روسیه به بازار‌های جهانی خبر داد که با ۳۰۰ هزار تن آغاز می‌شود.

گلدمن ساکس تخمین زده است که این تحویل‌های زودهنگام، قیمت عمده‌فروشی گازوئیل در اروپا و در امتداد ساحل خلیج ایالات متحده را تنها ۱ تا ۲ دلار در هر بشکه کاهش می‌دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش خود اعلام کرد که انتظار نمی‌رود کاهش محدودیت‌های صادرات گازوئیل روسیه، تعادل بازار جهانی را به طور قابل توجهی تغییر دهد.