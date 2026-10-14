خسارت قابل توجه به تأسیسات آمریکا در اوکراین در سکوت ترامپ

در حالی که دولت ترامپ برای توقف حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه فشار می‌آورد، حملات مسکو به تأسیسات شرکت‌های آمریکایی در اوکراین، از کوکاکولا تا مک‌دونالد، با سکوت کاخ سفید مواجه شده و انتقاد‌هایی را در واشنگتن برانگیخته است.

جوان آنلاین: در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و دولتش فشار بر اوکراین را برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه افزایش داده‌اند و به آسیب این حملات به مصرف‌کنندگان آمریکایی استناد کرده‌اند، در قبال حملات اخیر روسیه به کسب‌وکار‌های آمریکایی در اوکراین سکوت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی با این مقدمه در این باره نوشت: روسیه در چند ماه گذشته حملات خود را به تاسیسات مرتبط با شرکت‌های آمریکایی و زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین به‌طور کلی تشدید کرده است.

به گفته اندی هاندر، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در اوکراین، موشک‌ها و پهپاد‌های روسیه به تاسیسات متعلق به برخی از شناخته‌شده‌ترین برند‌های آمریکایی، از جمله کوکاکولا، پپسی‌کو، مک‌دونالد و اوریو، آسیب زده‌اند.

هاندر به سی‌ان‌ان گفت که هرچند روسیه در گذشته تلاش کرده کسب‌وکار موفق آمریکایی را از فعالیتشان دلسرد کند، اما چیزی مانند آنچه در ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌اند، سابقه نداشته است.

او گفت: «این یک اصابت مستقیم با پهپاد و موشک است و آنها مدام به آنها می‌زنند. این پیامی است که نشان می‌دهد کسب‌وکار‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهند. ما هیچ واکنشی از کاخ سفید نمی‌بینیم.»

او گفت: «ما نیاز داریم این متوقف شود، چون اینها منافع آمریکایی، پول آمریکایی و سرمایه‌گذاران آمریکایی هستند که هدف قرار می‌گیرند و آسیب می‌بینند.»

در همین راستا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در سخنرانی سوم سپتامبر خود با اشاره به حمله پهپادی روسیه به کارخانه کوکاکولا گفته بود: «این پیامی واضح از روسیه به آمریکا است. روس‌ها حتما بی‌اطلاع نیستند که این یک شرکت آمریکایی است.»

زلنسکی بعدا در سپتامبر در پیامی در ایکس مدعی شد که روس‌ها با «یک پهپاد تهاجمی» یک انبار مورد استفاده مک‌دونالد را نابود کردند.

مک‌دونالد اوکراین در بیانیه‌ای تایید کرد که یک انبار که توسط یکی از شرکای لجستیکی آن در منطقه کی‌یف اداره می‌شد، در حمله پهپادی ۲۵ سپتامبر آسیب دید.

با این حال، یک مقام ارشد پیشین وزارت امور خارجه آمریکا به سی‌ان‌ان گفت میان کسب‌وکار‌های آمریکایی مستقر در اوکراین درباره این که تا چه حد می‌خواهند علنا درباره هدف قرار گرفتنشان صحبت کنند یا افشا کنند که چندین بار هدف حملات قرار گرفته‌اند، اجماع وجود ندارد.

هاندر نیز این موضوع را تکرار کرد و گفت: «برخی کسب‌وکار‌ها می‌خواهند ما این موضوع را مطرح کنیم»، اما برخی دیگر «بسیار محتاطانه عمل می‌کنند.»

در همین حال، چند قانون‌گذار دموکرات آمریکایی علنا از کاخ سفید خواسته‌اند برای حفاظت از کسب‌وکار‌های آمریکایی در اوکراین اقدام بیشتری انجام دهد و اقدامات مسکو را محکوم کند. اوکراین نیز این حملات را به عنوان دلیل دیگری برای افزایش حمایت نظامی برجسته کرده است تا به گفته خود بتواند به اندازه کافی از شرکت‌های آمریکایی در محل محافظت کند.