کد خبر: 1384757
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

خزانه‌داری آمریکا رئیس مجلس ملی ونزوئلا را از فهرست سیاه خارج کرد

3 وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از خارج کردن نام رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا از فهرست سیاه، اکنون نام رئیس مجلس ملی این کشور را نیز از این فهرست خارج کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) وابسته به وزارت خزانه‌داری این کشور اعلام کرد که نام خورخه رودریگز از فهرست تحریم‌شدگان حذف شده است، اما دلایل این تصمیم را توضیح نداد.

به گزارش ایرنا، این تصمیم به آن معناست که خورخه رودریگز، یکی از چهره‌های اصلی در رأس قدرت در ونزوئلا می‌تواند بار دیگر به نظام مالی آمریکا دسترسی پیدا کند.

اوفک نهادی است که مسئولیت بررسی و تصمیم‌گیری درباره قرار گرفتن نام اشخاص، نهاد‌ها یا شرکت‌ها در «فهرست سیاه» وزارت خزانه‌داری آمریکا یا حذف نام آنها از این فهرست را بر عهده دارد.

حذف نام یک شخص از فهرست اوفک به‌طور خودکار به معنای لغو سایر محدودیت‌ها نیست؛ برای مثال، این اقدام لزوماً به معنای رفع ممنوعیت صدور روادید برای سفر به آمریکا یا عبور از خاک این کشور نیست.

خورخه رودریگز در سپتامبر ۲۰۱۸ (شهریور یا مهر ۱۳۹۷) در فهرست اوفک قرار گرفته بود.

خواهر او، دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا نیز در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۶ (۱۲ فروردین ۱۴۰۵) از فهرست اوفک خارج شد. این اتفاق تنها سه ماه پس از ربایش غیرقانونی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا و همسرش، سیلیا فلورس رخ داد. این دو اکنون در انتظار محاکمه در نیویورک هستند.

مجلس ملی ونزوئلا که ترکیب آن از سوی طرفداران مادورو مورد اعتراض قرار گرفته است، نقش کلیدی در همکاری برای گشودن بخش نفت ونزوئلا به روی واشنگتن ایفا کرده است.

مادورو مخالف قرار گرفتن ونزوئلا و منابع آن تحت سلطه آمریکا بود. وی پیش از ربایش هشدار داده بود که واشنگتن دنبال تسلط بر منابع نفتی این کشور است.

برچسب ها: وزارت خزانه‌داری آمریکا ، لیست سیاه ، ونزوئلا
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