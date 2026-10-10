جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی امروز شنبه با استفاده از آتش توپخانه و حملات هوایی، چندین منطقه را در جنوب لبنان هدف قرار داد.

المیادین گزارش داد که آتش توپخانه، «وادی السلوقی» را هدف قرار داد و جنگنده‌های صهیونیستی نیز یک حمله‌ هوایی به شهرک «کفرتبنیت» در منطقه نبطیه انجام دادند.

همچنین منطقه «المنصوری» و «وادی زبقین» هدف حملات توپخانه‌ای پراکنده قرار گرفتند؛ این در حالی است که یک حمله هوایی نیز منطقه حد فاصل دو شهرک «نبطیه الفوقا» و «کفرتبنیت» را هدف قرار داد.

آتش توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین حومه دو شهرک «حداثا» و «برعشیت» و نیز دره‌های «السلوقی» و «وادی الحجیر» را هدف گرفت.

صبح امروز همچنین پرواز یک پهپاد در آسمان شهر بعلبک و شهرک‌های مجاور آن گزارش شده است.

این تجاوزات در چارچوب نقض مستمر «توافق آتش‌بس» توسط رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد. ارتش رژیم صهیونیستی همچنان با نقض آتش بس، به عملیات تخریب و ویران‌سازی در داخل روستاهای جنوبی لبنان ادامه داده و همزمان روستاها را با آتش توپخانه، حملات هوایی و پهپادی هدف قرار می‌دهد.

این حملات در حالی ادامه دارد که مقامات لبنانی در ماه‌های گذشته مذاکرات مستقیمی را با رژیم صهیونیستی انجام داده و توافقی تحت عنوان «توافق چارچوب» حاصل شده بود.