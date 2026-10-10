کاهش نسبی دمای تهران از امروز

اداره کل هواشناسی ضمن اشاره به وقوع رگبار پراکنده و وزش باد شدید در برخی نقاط استان، از کاهش نسبی دما از امروز (۱۸ مهرماه) خبر داد.

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، طی امروز (۱۸ مهرماه) با گذر امواج ضعیفی از روی استان در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید در نیمه جنوبی و مناطق غربی گاهی وزش باد شدید با گرد و خاک و در برخی مناطق به‌ویژه مناطق شمالی و غربی به‌ویژه ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

شایان ذکر است از امروز (۱۸ مهرماه) روند کاهش نسبی دما در گستره استان مورد انتظار است.

از روز یکشنبه (۱۹ مهرماه) در نیمه جنوبی و مناطق غربی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید گاهی با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک و در برخی مناطق به‌ویژه مناطق شمالی و غربی در بعضی ساعت‌ها رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.

آسمان تهران فردا (۱۹ مهرماه) صاف تا قسمتی ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی ‌دوشنبه (۲۰ مهرماه) کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد گاهی افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.