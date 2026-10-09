جوان آنلاین: حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی، درباره مصرف برق ماینر‌های غیرمجاز، گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ مگاوات از توان برق کشور توسط دستگاه‌های غیرمجاز تولید رمزارز و ماینر غیرمجاز سرقت می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: این اقدام علاوه بر آسیب شدید به منابع انرژی کشور، منجر به قطع برق در بخش‌های خانگی و صنعتی شده و تولید ملی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با غارت برق تولیدی کشور روبه‌رو هستیم، افزود: یکی از مصادیق آن استخراج غیرمجاز رمزارز است و سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.

سلیمی با اشاره به تنوع تخلفات در این حوزه تصریح کرد: این سرقت‌ها فقط شامل یک یا چند دستگاه نیست، بلکه متأسفانه در برخی ادارات توسط کارمندان این تخلف صورت می‌گیرد. همچنین برخی افراد با اجاره کردن خانه‌هایی در داخل کشور، ده‌ها دستگاه ماینر را مستقر کرده و در حالی که سیستم‌های سرمایشی را روشن گذاشته‌اند، به خارج از کشور رفته‌اند.

وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی شده است و ۱۷ هزار مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز نیز شناسایی شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه ارزان بودن برق موجب افزایش تمایل به استخراج رمزارز شده است، اظهار کرد: هر دستگاه ماینر در ماه حدود ۴۵ میلیون تومان حاشیه سود دارد و حتی برخی صنعتگران نیز به‌سمت استخراج رمزارز رفته‌اند.

سلیمی ادامه داد: اگر قرار بود برای تأمین میزان برقی که در این بخش مصرف می‌شود سرمایه‌گذاری کنیم، حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشتیم و این مسئله آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی افزود: تاکنون به دلیل وجود خلأ‌های قانونی، برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از برق یارانه‌ای با دشواری همراه بوده است.

نماینده تهران در ادامه با اشاره به مشکلات قانونی در برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: به‌دلیل خلأ‌های قانونی، امکان برخورد مؤثر با این پدیده وجود ندارد.

سلیمی با اشاره به تدوین طرح ۲ فوریتی برای برخورد با متخلفان در این حوزه، گفت: این طرح با هدف تعیین مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان از سوی جمعی از نمایندگان تدوین شده است.

وی از ارجاع این طرح دوفوریتی مجلس برای ساماندهی این موضوع به کمیسیون قضایی خبر داد و گفت: قوانین موجود به‌اندازه کافی بازدارندگی ایجاد نکرده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس نسبت به این موضوع بسیار حساس است و طرح مذکور به همین منظور و با هدف برخورد جدی و تعیین مجازات‌های بازدارنده برای سوءاستفاده‌کنندگان از برق یارانه‌ای تدوین شده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس تعیین تکلیف شود.