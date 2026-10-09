انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u06cc\u06a9 \u0628\u0645\u0628 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0686\u0634\u0645\u0647 \u0632\u06cc\u0627\u0631\u062a \u0632\u0627\u0647\u062f\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0641\u062c\u0631 \u0634\u062f.\u00a0\n\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u0632 \u062c\u0631\u0627\u062d\u062a \u0686\u0646\u062f \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f.