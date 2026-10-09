حادثه رانندگی در شرق تانزانیا و آتش گرفتن اتوبوس مسافربری

منابع خبری اعلام کردند در پی تصادف یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک کامیون در شرق تانزانیا، اتوبوس آتش گرفت و دست‌کم ۲۸ تن در این حادثه جان باختند.

جوان آنلاین: سازمان آتش‌نشانی و امداد و نجات منطقه در شرق تانزانیا امروز (جمعه) اعلام کرد این حادثه شامگاه پنجشنبه در منطقه «مکامبارانی» و در مسیر بزرگراهی به سمت «دارالسلام» رخ داده است.

به گزارش ایسنا، شاهدان عینی می‌گویند کامیون، حامل الوار بود و اتوبوس پس از این برخورد، دچار آتش‌سوزی شد و به‌طور کامل در آتش سوخت.

به گزارش شینهوا، مقامات محلی این حادثه را متوجه راننده کامیون دانسته‌اند که هویتش هنوز مشخص نشده و تلاش کرده بود بدون رعایت احتیاط‌های لازم از سایر وسایل نقلیه سبقت بگیرد که این اقدام منجر به برخورد شاخ‌به‌شاخ آن با اتوبوس شد.