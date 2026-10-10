جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه بر عنوان خویش آورده است، «تلخ و شیرین وقایع و تحلیل تاریخ به روایت حضرت امام خامنه‌ای (دام ظله)» را بازمی گوید. «زمانه ات را بشناس»، از سوی مؤسسه فرهنگی- هنری قدر ولایت تدوین و منتشر شده است. تارنمای ناشر در اشاراتی به پیشینه این مؤسسه در بازنمایی افکار و رویکرد‌های امامین انقلاب اسلامی و وقایع تاریخ معاصر ایران، به نکات پی‌آمده اشارت برده است:

«تلخ و شیرین وقایع و تحلیل تاریخ به روایت حضرت امام خامنه‌ای (مدظله)، جلد دهم از مجموعه «زمانه‌ات را بشناس» است که در مؤسسه فرهنگی- هنری قدر ولایت به چاپ رسیده است. این مؤسسه که از ابتدای سال ۱۳۷۲، پس از هشدار‌های هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر وجود تهاجم گسترده فرهنگی علیه انقلاب اسلامی و باور‌های مبتنی بر اسلام ناب تأسیس شد، تلاش کرد تا با حضور در عرصه فرهنگی و به اندازه توان خود، در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و پیام آن و نیز در افشای ترفند‌های فرهنگی دشمنان و عوامل آنان بکوشد و وظیفه خویش را انجام دهد. این مرکز موفق شده است تا در زمینه تبیین و نشر رهنمود‌ها و اندیشه‌های حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری‌اسلامی و حضرت امام‌خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی قدم‌هایی بردارد و همچنین نسبت به بررسی، پژوهش، تدوین و نشر موضوعاتی که مورد اشاره و مطالبه آن دو بزرگ بوده است، اقدام کند. تاریخ معاصر ایران و مسائل و جریانات روز، از جمله مطالبات رهبری بوده‌اند که مؤسسه با اهتمام ویژه‌ای آنها را دنبال کرده است. مؤسسه در سه گروه سنی کودکان، نوجوان، جوانان و عموم، به نشر نتایج بررسی‌ها و پژوهش‌های خود اقدام نموده است. مؤسسه فرهنگی- هنری قدرولایت، در سال ۱۳۸۸، یعنی در ۳۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان ناشر برگزیده در نشر فرهنگ انقلاب در ۳۰ سال انقلاب اسلامی برگزیده شد و در سال ۱۳۸۹، ناشر برگزیده بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شد. این مؤسسه همچنین در همین سال، به عنوان ناشر برگزیده سیزدهمین جشنواره انتخاب کتاب دوسالانه دفاع مقدس معرفی شد. این نهاد در سال ۱۳۹۳ و در جشنواره بزرگداشت حماسه ۹ دی از سوی ستاد پاسداشت حماسه ماندگار ۹ دی (همایش ملی علمداران بصیرت)، به عنوان ناشر برگزیده در حوزه کتاب، مورد تجلیل قرار گرفت. موسسه در سالیان ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵و در چهارمین و هفتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس برگزیده شد. همچنین در هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس، به عنوان خادم نشر تهران انتخاب شد. موسسه قدرولایت در جشنواره شهید سید علی اندرزگو در سال ۱۳۹۶، به عنوان برگزیده انتخاب شد. در مجموعه «زمانه‌ات را بشناس» که تا سال ۱۳۹۹، ۱۰ جلد از آن منتشر شده با وقایع مهم داخلی و بین‌المللی و تحلیل صحیح این وقایع از نگاه آسمانی رهبر معظم انقلاب اسلامی آشنا می‌شویم؛ به گونه‌ای که تشخیص سره از ناسره و حق از باطل ممکن می‌شود. در این مجموعه نسبت به اشخاص و وقایعی که رهبری به آنها اشاره گذرا داشته‌اند، بصورت پاورقی توضیحات لازم داده شده و تصاویر مناسب نیز انتخاب و مجموعه را گویا و جذاب نموده است....»